Els perills de l'ecosilenci

Un tercer motiu, afegeix, és que hi ha companyies que entenen que simplement compleixen amb el seu deure i que els passos que fan cap a la sostenibilitat no tenen cap interès informatiu. I, finalment, n'hi ha que consideren que explicant els seus encerts en aquest camp només aconseguiran generar escepticisme, perquè com a societat ens costa diferenciar entre informacions sòlides i mer ecopostureig. Altres empreses senzillament prefereixen que sigui el seu comportament responsable el què parli per si mateix. “En l’àmbit de la comunicació de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC), això s’ha anomenat l’espasa de doble fil, ja que comunicar la RSC té avantatge en termes reputacionals per les organitzacions, però si no es comunica de manera eficient demostrant un compromís real i que perduri en el temps, els consumidors i els ciutadans poden criticar aquesta comunicació com a oportunista i com a un simple “rentat de cara””, explica Estanyol.

Soler insisteix en el fet que algunes de les empreses que opten per l'ecosilenci ho fan per no sentir-se vigilades ni pressionades per part del consumidor en un moment en què aquest està molt alerta i sempre predisposat a reaccionar i atacar les marques quan no fan les coses bé. Ara bé, Lalueza deixa clar que els comportaments poc transparents, ja sigui greenhushing o greenwashing, "no són ètics". La ciutadania cada cop és més exigent amb les empreses i institucions en qüestió de transparència i, de fet, les lleis aprovades recentment són un reflex d'aquesta exigència creixent.

Precisament per evitar el greenwashing i que hi hagi més transparència en matèria de sostenibilitat aquest any ha entrat en vigor una nova directiva a la Unió Europea : la 2022/2464/EU, de presentació d'informació sobre sostenibilitat per part de les empreses, també coneguda com a CSRD. La normativa exigeix a les empreses sumar a l'informe de gestió un informe de sostenibilitat que inclogui la informació necessària per comprendre tant l'impacte de l'empresa en les qüestions de sostenibilitat (mediambientals, socials i de governança), fruit de la seva pròpia activitat i de la seva cadena de valor, com les repercussions que aquestes qüestions de sostenibilitat tenen en l'evolució, els resultats i la situació futura de la companyia. La nova normativa l'han de complir totes les grans empreses, les pimes cotitzades (no les microempreses), les entitats de crèdit i les companyies asseguradores; també les companyies de tercers països amb seu fora de la Unió Europea (UE) que generin un volum de negoci net a la UE de més de 150 milions d'euros i tinguin una filial o sucursal a la UE.

“La transparència és una de les característiques que ha de tenir la comunicació de la RSC”, explica Estanyol. Cada vegada hi ha més normatives en aquest àmbit: la Llei 11/2018 d’Informació No Financera i Diversitat, la Directiva 2024/825 on per exemple, protegeixen els consumidors de pràctiques deslleials i una millor informació. “Gràcies a aquestes noves normatives, les empreses no podran dir que els seus producte son ecològics si no ho demostren, ni que reciclen si tampoc ho poden reportar amb dades auditades, ni utilitzar colors verds en el packaging dels seus productes per a induir a pensar que son ecològics, etc. Davant d'aquest nou marc normatiu, les empreses estan incrementant l'elaboració de memòries de sostenibilitat i la difusió de les mateixes”, adverteix Estanyol.