La UOC, així com la resta d'universitats públiques catalanes, continuaran de cara al curs vinent amb les millores i novetats del curs actual pel que fa als preus públics dels crèdits. Així ho constata el Decret de preus públics universitaris per al curs 2024-2025 que ha aprovat el Govern de la Generalitat de Catalunya en el context de pròrroga pressupostària, a proposta del Departament de Recerca i Universitats.

En aquest sentit, es manté l'ampliació perquè l'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari provinent de cicles formatius de grau superior (CFGS) tingui dret a l'exempció total dels preus dels crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs universitari.

Igualment, continuarà vigent la supressió del recàrrec per a segones i successives titulacions, així com la gratuïtat del preu de matrícula en determinats casos de víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella a través d'una convocatòria específica d'ajuts de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminismes.

El Decret de preus també preveu que el Patronat , el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (FUOC), pot establir un descompte en el preu dels màsters universitaris, i per al curs 2024-2025, ha decidit establir el mateix descompte que l'any anterior, que oscil·la entre el 18 % i el 30 %.

Així mateix, el Patronat fixa altres conceptes de matrícula, que s'expliquen per les particularitats metodològiques i pel model d'aprenentatge de la UOC. I, per al curs vinent, ha acordat un augment aproximat del 4 % en el preu de la matrícula en funció dels crèdits matriculats i del programa, d'acord amb l'evolució de l'IPC.

Beques Equitat

Continuen actives les beques Equitat, destinades als estudiants de famílies en situacions econòmiques més vulnerables, que permeten una rebaixa dels preus públics universitaris dels estudis de grau d'entre el 80 % i el 70 %, en funció del tram de renda en el qual se situïn. Aquest alumnat opta a preus per crèdit de 4,08 euros en els graus universitaris i de 15,32 euros en els màsters que habiliten per exercir una professió, en què la rebaixa, gràcies a la beca Equitat, és d’entre el 25 % i el 20 %.

Preus de la UOC per al curs 2024-2025

A la UOC, el preu de tots els graus i els màsters universitaris que habiliten per exercir una professió serà de 20,42 euros per crèdit. Pel que fa a la resta de màsters oficials, el preu per crèdit es troba entre els 32 i els 37,5 euros.

Quant costarà la matrícula a la UOC?