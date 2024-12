Parlem amb en Joan Arnedo, professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i director del màster universitari de Disseny i Programació de Videojocs de la UOC, sobre videojocs de cara a la campanya nadalenca. A part de professor a la UOC, en Joan ha estat investigador visitant a l'Institut de Tecnologia Fukuoka, és autor de més de cinquanta articles en revistes o conferències indexades, tant nacionals com internacionals, i director de quatre tesis doctorals. A més, és col·leccionista de consoles antigues i de tots els videojocs de la saga Zelda. Li preguntem sobre l'impacte d'aquestes festivitats en les vendes, quins són els títols més regalats als nens, quines tendències s'observen en aquestes dates, recomanacions per als pares i les tendències retro per als més nostàlgics.

Com afecta la campanya de Nadal en la indústria dels videojocs? Quin és l'impacte d'aquestes festes en les vendes i el màrqueting dels videojocs?

Jo crec que, actualment, l'impacte de les campanyes nadalenques ja no és com abans, tant per la rellevància del model de distribució digital, en què hi ha ofertes constants al llarg de l'any, com per l'aparició de nous períodes de compres, com el Black Friday. En aquest sentit, les grans estrenes van apareixent al llarg de tot l'any, en comptes de concentrar-se en aquesta mena de dates, com quan la indústria només es basava en el format físic i estava molt més concentrada (i aquella visió del videojoc com a "joguina", al cap i a la fi). Les companyies ja no perden els papers per estrenar en períodes com el nadalenc o l'estival.

Ara bé, com qualsevol producte de consum i entreteniment, aquest tipus de dates en què es potencien les compres o fer regals sempre tindran un impacte positiu. En el cas dels videojocs, un estudi de l'ESA (Entertainment Software Association) del 2023 va concloure que, de fet, els productes relacionats amb els videojocs eren els regals més demanats entre els joves de 10-17 anys (72 %), per damunt fins i tot dels diners en efectiu (i a força distància de, simplement, "joguines"). Bé, ja m'agradaria veure la llista dels Reis d'alguns adults…

Quins videojocs solen ser els que més es regalen als nens durant aquesta època? Alguna tendència que vaticinis de cara a aquest Nadal respecte a les vendes? Hi podria haver alguna sorpresa?

Malgrat la ingent quantitat de videojocs que hi ha, segons les dades, els jocs més venuts solen ser "els clàssics": jocs de futbol o carreres, o les franquícies estrella de torn (Mario, Pokémon, Zelda), o les estrenes del moment de personatges populars, com Hogwarts Legacy, o Spider-Man el 2023. Coses que tothom reconeix. En els fòrums especialitzats se'n poden dir unes altres, però el mainstream mana. Segurament, la cosa seguirà per aquí. I, bé, per més que em pesi, segur que també serà popular demanar PaVos (moneda especial de Fortnite que es fa servir per comprar articles dins del joc) i coses per l'estil.

En l'època dels influencers i youtubers, qualsevol joc pot donar la sorpresa, fins i tot per als seus propis creadors, com ja fa un temps va aconseguir Among Us. Però no veig cap joc en línia causant sensació, vistos alguns daltabaixos recents o algunes reaccions negatives de jugadors a algunes pràctiques repetitives. Com he comentat abans, crec que ara ja no és que els creadors esperin a Nadal per fer la seva estrena estrella, com fa molt temps. Per exemple, Nintendo ja ha començat amb la seva ratxa de "Marios" i "Zeldas" de torn (mai negaré, després del PC, el meu biaix més "nintender").

Quins factors influeixen en el fet que els pares triïn un videojoc com a regal nadalenc per als seus fills? Creus que solen estar informats degudament abans d'escollir-los un videojoc com a regal?

Bé, jo diria que el principal és el fet que ho demanin [riu]. N'hi ha prou de veure les xifres de l'ESA anteriors. El videojoc ja fa temps que va deixar de ser un producte misteriós, i s'entén com un regal més que pot ser adquirit fàcilment en botigues físiques o en línia. És rellevant la segona pregunta. Si bé ja tenim generacions de progenitors que de nens van jugar, o encara juguen a videojocs (l'edat del jugador mitjà supera els trenta anys), encara que abans simplement es compraven i ja està… certs debats i dilemes que han sorgit fan que es mirin amb més detall i es demani més informació sobre si un joc és apropiat o no. Però jo crec que, si un vol estar informat, avui dia és possible. I, si no es tria un joc apropiat, és perquè no s'han volgut fer els deures, no per la incapacitat de saber-ho.

Quines tendències observes en els videojocs educatius o amb un enfocament més posat en l'educació que en l'entreteniment? També n'augmenten les vendes durant aquestes dates? Algun d'aquest tipus que t'agradaria recomanar?

A causa d'aquests debats que van sorgint periòdicament sobre el valor dels videojocs (i les seves suposades maldats), jo crec que l'aspecte educatiu és un valor extra que es té en compte. I aquí hi pot haver una veta de mercat, en els videojocs com a eina creativa o d'entreteniment més familiar. Tampoc ha de ser necessàriament aprendre les taules de multiplicar, pot ser l'adquisició de bons hàbits com l'exercici físic. Tanmateix, al final, els videojocs mainstream són productes d'entreteniment abans de tot, i això cal assumir-ho. Fins i tot les màximes bondats del gran referent, el totpoderós Minecraft (una aposta segura avui dia, si cal triar un videojoc per comprar), van ser descobertes a posteriori. Excepte altres honroses excepcions per modes del moment (vegeu Brain Training, per exemple, si bé es va publicar al juny), no veig un top vendes nadalenc 100 % educatiu.

En general, els jocs amb un enfocament més clar cap a l'educació o la conscienciació són en petit format (indies —videojocs de menys pressupost— en botigues digitals), o potser tenen més rellevància en plataformes com el mòbil o la tauleta. Un tema a part és la nova campanya de Fortnite amb "Beat the Bug". Personalment, a mi sempre m'agrada fer un cop d'ull a l'etiqueta "Programming", que sembla que ha creat una veta de mercat.

El mercat del retro també sol tenir més demanda durant aquestes dates. Quines consoles o jocs retro han vist un renaixement com a regals nadalencs els últims anys? Què fa que els jugadors més adults vulguin reviure aquests títols i per què tenen tant d'èxit?

La nostàlgia ven; això és un fet. N'hi ha prou de veure també les vendes de vinils. Es tracta de rememorar les experiències memorables de la nostra joventut. I d'aquí a unes dècades tindrem senyors i senyores grans donant la tabarra a la joventut que "el Fortnite sí que era un joc fantàstic, i no com els d'ara".

En el cas del retro, jo crec que el públic majoritari som la vella guàrdia que el vam experimentar en el seu moment, siguem honestos. Fins i tot en les reedicions emulades de consoles tipus "classic" o "mini", el públic som nosaltres, els adults. I, en tot cas, per aquesta via ho transmetem als altres (a les meves filles els va encantar Street Fighter II). Tot i això, i com a experiència anecdòtica, sí que veig públic més jove en fires importants, com la RetroBarcelona, que penso que són un gran fòrum per despertar l'interès en la temàtica i redescobrir clàssics. És normal que els gamers tinguin interès per veure on va començar tot. Una altra cosa és aguantar molta estona jugant a Ghosts 'n Goblins… I un altre tema a part ja és el pur col·leccionisme, és clar. Però no era la moralitat de Toy Story 2 que les joguines són per gaudir i jugar?

A parer teu, quins videojocs seran tendència el 2025? Creus que es continuarà demostrant que els videojocs d'un sol jugador poden tenir tant d'èxit com els multijugador?

En el mainstream, jo no crec que hi hagi novetats importants, encara que es nota un clar cansament en certs sectors sobre el model de viure de renda amb el mateix joc: així van les coses a Ubisoft (empresa francesa creadora de sagues tan populars com Assassin's Creed o Far Cry). Però el que es diu en certes comunitats d'internet no sempre és el mainstream. Cada fan i comunitat (consola) esperarà la nova edició del seu joc desitjat supervendes i, mentrestant, els indies experimentaran i innovaran (sort d'ells!).

Malgrat la tendència d'una part de la indústria de perseguir el sant greal del joc en línia que et garanteixi un rèdit continu, i crear el nou Fortnite o World of Warcraft (vint anys, i no para), cada any surten èxits de vendes absoluts que no es basen en aquest model (recents, Elden Ring amb el seu contingut descarregable, Baldur's Gate III), que demostren que aquest tipus d'experiències són la mar de vigents. Tot això és més una qüestió de visió del model de monetització, que realment de quina mena d'experiència és superior, però alerta que el mercat té molta competència i ja hi ha hagut desastres importants per intentar seguir tendències.

També hi ha un augment de la demanda i el consum de videojocs cooperatius, especialment en local, durant les festivitats? Quins videojocs d'aquest tipus t'agradaria recomanar per jugar amb la família o els amics durant aquesta època?

Malgrat la rellevància dels jocs en xarxa, jo crec que el joc multijugador local ofereix un valor afegit pel que fa a la socialització entre jugadors i, especialment, d'entendre el joc com una activitat que pot ser per a tota la família, com els jocs de taula. Les noves generacions ja s'han educat amb internet, i per a elles el joc en xarxa com una mena d'"esbarjo digital" els resulta molt natural. Però aquest tipus de jocs, especialment els més tipus party, o esportius o de ritme/ball (com trobo a faltar els Dance Dance Revolution o Rock Band…), poden ser ideals per crear connexions entre els més joves i els seus progenitors. Per a mi, són un regal ideal com a videojoc, perquè són per a tota la família.

Quines són les estratègies de les grans companyies per captar l'atenció dels compradors en aquesta temporada nadalenca?

Les grans companyies no han abandonat els mètodes tradicionals, com la publicitat o mencions en revistes especialitzades. Tanmateix, ara tenen molt presents els influencers i els canals, amb un toc d'astroturfing (terme que es pot definir com a falsificació de corrents d'opinió o campanyes publicitàries encobertes) i intentar controlar el bocaorella, per fòrums i xarxes socials. Sovint, els mateixos fans incondicionals els fan mitja feina (i els haters els desmunten l'altra). Com he comentat, crec que això ja és un continu.

Tens alguna recomanació de videojocs o plataformes de joc per regalar aquest Nadal, tant per a nens com per a adults?

Jo tinc els meus gustos personals (Elden Ring for the win), però si he de fer una recomanació general, em remeto al que he comentat abans: jocs més en família, o tipus party per fer del videojoc una activitat en grup que connecti a tothom. Especialment, m'agraden els de ritme, des de Taiko no Tatsujin al Just Dance de tota la vida, o els d'esports. Simples però divertits, i a l'abast de tothom, no tan sols dels més "jugadors". Si ha de ser en consola, potser Nintendo és avui clarament el rei de tot això.

De totes maneres, em permetré el luxe de recomanar "adoptar una consola", tornant al tema retro, perquè amb una GameCube, una Wii/Wii U o una DS/3DS podem (re)descobrir jocs molt divertits i interessants, independentment dels anys que tinguin, des de Nintendogs o Pikmin a, és clar si em pregunten a mi, la saga Zelda. Una GameCube més Wind Waker és per a mi un bon "pack d'inici". Això sí, ha de ser necessàriament en GameCube, i no la versió HD de Wii U, perquè en Link sigui esquerrà, com toca!