Davantals, receptes casolanes i consells maternals i conjugals són alguns dels ingredients de l'èxit de les tradwives, les esposes tradicionals a les xarxes socials. A casa nostra, un exemple és la Roro, una influencer amb 2,5 milions de seguidors que resol totes les necessitats culinàries i diàries del seu nòvio: des de fer-li els espaguetis casolans amb pesto a la genovesa fins a enquadernar-li un llibre amb les seves pròpies mans. Als Estats Units i a Anglaterra, aquest moviment de dones tradicionals, que s'ha expandit al món digital en poc temps, té per referents Ayla Stewart o a Estee Williams. "Els continguts de les tradwives s'emmarquen en un fenomen global de dones que enalteixen els rols de gènere tradicionals, aquells relacionats amb les tasques de cures i el treball reproductiu i que reivindiquen el retorn de les dones a l'esfera domèstica, mentre que s'enalteix els homes com els proveïdors econòmics", explica Sònia Herrera, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) .

Dones tradicionals a les xarxes: un fenomen digital amb rerefons ideològic

A les xarxes socials, i en concret a Instagram, YouTube i TikTok, és on han trobat l'espai on projectar-se i mostrar un estil de vida més proper a la dècada dels anys cinquanta que al segle xxi. "Han trobat ressonància, patrocini i aprovació en l'ecosistema digital, i utilitzen aquestes plataformes per difondre una visió del matrimoni, de la feminitat i de la família nuclear heteronormativa que crèiem, si no abolida, almenys sí posada en crisi", explica Herrera. Segons l'experta, en la seva narrativa, a més de receptes casolanes elaborades, hi ofereixen consells sobre com ser una bona esposa i mare, i exhorten les seguidores a trobar satisfacció i realització en el fet de servir les seves parelles i en la cura de la llar.

Phyllis Schlafly va ser una de les predecessores de les tradwives, basat en moviments antifeministes en la dècada del 1970 als Estats Units. Precisament, Schlafly va ser una figura destacada de l'oposició a l'Esmena d'igualtat de drets (equal rights amendment, ERA), perquè considerava que aquesta llei faria desaparèixer les proteccions especials per a les dones i enderrocaria l'estructura familiar tradicional. Schlafly defensava que les dones no necessitaven igualtat de drets, ja que estaven "emparades" i "protegides" dins l'estructura familiar patriarcal.

De la igualtat a la regressió: la política que hi ha rere les tradwives

"Avui, el ressorgiment de la ultradreta global ha servit, a més, de paraigua perquè aquestes visions retrògrades i idealitzades de l'estructura social patriarcal tradicional comencin a tenir importància en països com França, Alemanya, Polònia, Hongria, Brasil, Mèxic, Japó o Corea del Sud", explica Herrera.