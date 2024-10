El gener de 2025 Instagram farà privats els comptes dels menors, només podran estar en contacte amb persones que coneguin, veuran restringit l'accés a continguts delicats i tindran una limitació de temps d'ús; seran els anomenats " comptes d’adolescent ". Tanmateix, segons els experts, no és suficient. "Les mesures que acaba d'anunciar Instagram queden en paper mullat si no hi ha cap sistema efectiu de verificació de l'edat que garanteixi que la persona té l'edat que diu que té", explica Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) . Cal tenir en compte que precisament Espanya és el país on abans es comença a utilitzar Instagram. El 65% dels nens entre 13 i 15 anys ja accedeixen a aquesta xarxa social, segons dades de Qustodio 2024.

"Els mecanismes actuals per crear perfils no són fiables, ja que els nous usuaris poden donar dades falses. De fet, els menors poden fàcilment enganyar el sistema i mentir sobre la seva edat. D'aquesta manera es poden veure exposats a certs continguts no apropiats per a ells i sense la protecció que ofereixen certes mesures o filtres", adverteix Silvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Aquesta desprotecció és un problema de fons que afecta altres àmbits, com l'accés dels menors a la pornografia. Tot i això, Meta afirma que verificarà la data de naixement que es doni, contrastant-la amb altres espais, també avisa que si es volen canviar les configuracions, es necessitarà el permís d'un pare o tutor.

Comptes privats, la fi dels problemes?

Amb els comptes restringits, Instagram farà que sigui necessari acceptar les sol·licituds de nous seguidors per part del menor perquè en puguin veure el contingut i interactuar amb comentaris, cors o missatges privats. Actualment, si el menor té el perfil obert pot rebre sol·licituds, comentaris o missatges privats de qualsevol usuari, en molts casos amb contingut eròtic o pornogràfic. Així ho afirma un estudi d'UNICEF que adverteix el 42% dels adolescents ha rebut missatges de contingut eròtic o sexual a través de les xarxes socials. "Els assetjadors no sempre donen la cara. Sovint utilitzen identitats falses i, per tant, aquesta identitat falsa pot permetre que l'adolescent els inclogui dins d'aquest cercle de confiança i puguin exercir la seva influència tòxica", comenta Lalueza.