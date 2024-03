Per què les xarxes socials volen atreure els menors?

Quins perills suposen les xarxes socials per a aquests menors? "En la infància i l'adolescència, les funcions executives estan immadures, i aquest funcionament és essencial per als processos cognitius i el raonament. Per això, no seran prou madurs per percebre el risc de determinats perills en línia, l'autogestió del temps invertit o la seva capacitat crítica enfront de continguts inadequats", explica Merche Martín, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC .

"Els mecanismes de control per crear perfils en algunes ocasions no són fiables, i, per tant, resulta senzill mentir sobre l'edat, de manera que aquests menors s'exposen a continguts sense cap filtre que els serveixi de protecció", adverteix Sílvia Martínez, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. Algunes plataformes, com recentment ha fet Meta aquest gener, estan intentant posar filtres específics (limitació de missatges per part de desconeguts, avisos de temps màxim d'ús, etc.) en aquells perfils registrats com a menors d'edat. Així i tot, la veritat és que molts menors d'edat són en aquestes plataformes sense identificar-se com a tals. "Cal tenir en compte la dificultat per tenir una xifra real d'accés i de consum, especialment quan parlem dels menors", detalla Martínez, també directora del Màster Universitari de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC.

El perills de ser menor i consumir contingut dirigit a adults

En l'àmbit comunicatiu, Lalueza i Martínez consideren que hi ha quatre grans perills per a aquests menors. "El primer és la comparació social negativa: el contrast entre la vida de somni que solen mostrar les xarxes i la vida real resulta demolidor si no hi ha consciència que aquestes plataformes no són un reflex fidel de la realitat", explica Lalueza. Un altre dels grans perills és la facilitat d'accés als continguts tòxics, com els discursos d'odi, l'assetjament, la violència, el sexe inapropiat i l'eco tòxic de les mateixes xarxes. "Les xarxes et retroalimenten amb el que més t'angoixa", adverteix Lalueza. A més, hi ha també la propagació de valors poc edificants: vulgaritat, frivolitat, superficialitat i egocentrisme, segons expliquen.

Martínez subratlla, a més, el cost d'oportunitat, és a dir, el fet d'estar fent servir aquestes plataformes en lloc de fer una cosa més enriquidora, a causa de les seves dinàmiques de funcionament. "Busquen mantenir l'usuari el màxim de temps possible connectat, mostrant una infinitat de continguts que s'adaptin als seus gustos i preferències", explica Martínez, investigadora també del grup GAME.