La Salle - Universitat Ramon Llull (URL) acollirà el dijous 19 de desembre la sisena edició del Deep Learning Barcelona Symposium (DLBCN), un simposi internacional dedicat a l'aprenentatge profund. Organitzat per un consorci de persones investigadores procedents de centres de recerca universitaris, entre els quals hi ha l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i del teixit industrial de Catalunya, l'esdeveniment reunirà de nou a Barcelona referents mundials del camp de les xarxes neuronals profundes, una de les principals àrees de la revolució tecnològica de la intel·ligència artificial.

La UOC hi participa a través dels investigadors de l'eHealth Center Àgata Lapedriza i Carles Ventura, que formen part del comitè científic organitzador. A més, l'eHealth Center també és patrocinador de l'esdeveniment. La Salle - URL pren el relleu de la UOC com a seu del simposi, després que l'any passat la UOC fos l'amfitriona d'una edició que va comptar amb més de 300 assistents.

L'aprenentatge profund (deep learning, en anglès) és el camp dominant en la intel·ligència artificial (IA), responsable dels principals avenços tecnològics dels darrers anys. Rere productes d'èxit mundial com el ChatGPT, hi ha precisament l'aprenentatge profund, i això ha fet créixer de manera exponencial l'interès social per aquest vessant de la ciència de dades.

De Barcelona al món

El Deep Learning Barcelona Symposium posa el focus en la recerca sobre xarxes neuronals profundes, i reuneix investigadors de l'elit mundial que desenvolupen la seva recerca a Barcelona, o bé es van formar en universitats de la capital catalana i treballen a l'estranger. La trobada acull 25 xerrades i una seixantena de pòsters de grups de recerca del país, d'universitats estrangeres com l'Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL) o Stanford, i d'empreses de referència mundial com DeepMind, Amazon o Apple.

La conferència d'obertura anirà a càrrec de la química Noelia Ferruz, del Centre de Regulació Genòmica, que aquest 2024 ha guanyat una de les prestigioses Starting Grants del Consell Europeu de Recerca. Per primera vegada, la xerrada principal no se centrarà en aplicacions tradicionals de la computació, com la visió per computador o el processament del llenguatge natural, sinó que es focalitzarà en l'impacte de l'aprenentatge profund en el descobriment de nous fàrmacs. Aquesta expansió està alineada amb la concessió dels premis Nobel de Física i Química del 2024 justament a científics que van ser pioners en l'aprenentatge profund.

El DLBCN 2024 també s'expandirà en el camp divulgatiu, fent un esforç per explicar a la societat com funciona la IA i convidar el talent jove a formar-se en aquest àmbit. Amb aquest objectiu, l'equip de comunicadors de Neurones Fregides produirà vídeos divulgatius i entrevistes que es distribuiran al nou canal d'Instagram del simposi @dlbcn.ai, que se suma als canals científics i en anglès de @dlbcnai a X i Bluesky. Finalment, els organitzadors també han posat en marxa un pòdcast en anglès generat automàticament a partir de les publicacions científiques que s'hi presenten.

L'esdeveniment té els patrocinis de Meta, Apple, Google, Crisalix, la xarxa ELLIS Barcelona, AstraZeneca, ZeroError i l'eHealth Center de la UOC. Està organitzat per científics i científiques d'Amazon, La Salle - URL, Apple, el Centre de Visió per Computador de la Universitat Autònoma de Barcelona, Meta, la Universitat Pompeu Fabra, Sony AI, la Universitat de Barcelona, AstraZeneca, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Institut Mila - Quebec AI, la Universitat Oberta de Catalunya i Telefónica.