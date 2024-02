El 16 de febrer la Universitat Oberta de Catalunya celebrarà la gala de lliurament del Premi Cecilia Castaño a la recerca sobre desigualtats de gènere en ciència i tecnologia (STEM), els Premis als millors treballs finals amb perspectiva de gènere i els Premis Equit@T de vídeo en l'àmbit de gènere i tecnologia . La UOC se sumarà així a les moltes iniciatives que neixen amb motiu del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència, que se celebra cada 11 de febrer. La gala tindrà lloc al campus UOC de Barcelona a les 15.30 h i és oberta a la comunitat acadèmica, l'estudiantat, el professorat i totes aquelles persones interessades en la reducció de les desigualtats de gènere per assolir la igualtat d'oportunitats en la ciència, la innovació i tots els àmbits relacionats amb les disciplines STEM.

El Premi Cecilia Castaño, els Premis als millors treballs finals amb perspectiva de gènere i els Premis Equit@T han estat impulsats a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'objectiu de fomentar la igualtat d'oportunitats i eliminar les desigualtats de gènere en ciència i tecnologia, reduir la bretxa de gènere que es produeix en l'elecció d'estudis STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques), visibilitzar les contribucions de les dones en els diferents àmbits del saber i incorporar la perspectiva de gènere en la investigació i la docència.



Durant la gala s'entregaran els premis als treballs guanyadors de l'última edició de les tres convocatòries. Amb aquesta iniciativa, la UOC se suma a la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència i reconeix el paper clau que exerceixen les dones en la comunitat científica i tecnològica. També se suma a la promoció de l'accés de les nenes i les dones a l'educació i la recerca en àrees STEM, i posa el focus en les grans desigualtats de gènere que hi ha en aquests àmbits.



Premi Cecilia Castaño



Per segon any consecutiu, el grup de recerca Gènere i TIC (GenTIC) de l'IN3 ha impulsat el Premi Cecilia Castaño per promoure la igualtat de gènere en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i en el més ampli de la ciència i la tecnologia (STEM). La convocatòria premia treballs de recerca, en qualsevol disciplina acadèmica, que abordin l'estudi de les desigualtats de gènere en la ciència i la tecnologia i que aportin coneixement rellevant sobre la participació de les dones en aquests àmbits.



En aquesta segona edició hi ha dues modalitats: premi a la millor tesi doctoral o article acadèmic vinculat a resultats de tesi doctoral, dotat amb 2.400 euros, i premi al millor treball final de màster (TFM) o article acadèmic vinculat a resultats de TFM, dotat amb 600 euros. Com a resultat de l'avaluació per part del jurat, les persones guanyadores són:

● Cristina Miralles Cardona, premi a la millor tesi doctoral o article vinculat per "Estudio exploratorio de las percepciones, competencias y actitudes de docentes en formación hacia la igualdad de género".

● Cristina Delgado Bonet, premi al millor TFM o article vinculat per "Un acercamiento al estudio de la brecha de género en el sector tecnológico de la provincia de Barcelona".