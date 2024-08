LinkedIn: de plataforma d'ocupació a una xarxa social professional

LinkedIn va veure la llum el 2003 com una plataforma per unir professionals i empreses d'arreu del món amb la finalitat de portar, al llavors incipient món digital, el concepte de networking (fer contactes). Es va convertir en un èxit, ja que permetia entrar en contacte de manera ràpida i fàcil amb professionals d'arreu del món. I, a més, servia d'aparador tant per trobar i fitxar talent com per oferir-lo i fer un gir a la carrera professional. "Ja fa molts anys que LinkedIn no és només una plataforma per trobar-hi feina ni on publicar el teu currículum: és una xarxa social professional en què les persones creen una xarxa de contactes i aporten valor mitjançant la creació de continguts", explica Núria Mañé, professora col·laboradora del màster universitari en línia de Social Media: Gestió i Estratègia de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Les xarxes socials digitals es basen en la bidireccionalitat, és a dir, que els usuaris no tan sols reben, sinó que creen contingut, de manera que és una cosa lògica", apunta.

Microsoft va comprar la plataforma a finals del 2016 per més de 26.000 milions de dòlars. Des de llavors, l'ha convertit en una xarxa social que transcendeix l'àmbit professional, fins al punt de mostrar cada vegada més connotacions pròximes a altres plataformes. "Permet crear continguts sobre els quals es pot reaccionar, comentar o compartir i, a més, és una plataforma on els usuaris poden publicar, fins i tot en format multimèdia, o crear un article o un butlletí electrònic, etc.", explica Silvia Martínez, directora del màster universitari en línia de Social Media: Gestió i Estratègia de la UOC. "Fa uns anys, va llançar un programa de creadors de contingut només per a determinats perfils o persones, que van anar nodrint la plataforma d'aquests continguts d'interès, tant per la seva experiència com per la seva formació. Van ser ben rebuts per la resta dels usuaris, i posteriorment es va implementar per a tothom", destaca Martínez. És una cosa que ha fidelitzat milions d'usuaris arreu del món (més de 1.000 milions d'usuaris, segons dades oficials) i també a Espanya, on compta amb 19 milions d'usuaris registrats.

Marca personal i influència professional

A LinkedIn també hi ha influencers, però, a diferència d'altres plataformes, eviten compartir el seu dia a dia amb continguts personals i, en canvi, s'enquadren en entorns professionals. "Aquí el problema és la connotació de la paraula influencer; la podem substituir per líders d'opinió (KOL o key opinion leaders, en anglès) o creadors de contingut. Un influencer digital és algú amb la capacitat per modificar el comportament o l'opinió d'altres persones", assegura Núria Mañé, consultora de comunicació digital. Per a les expertes, la naturalesa de LinkedIn fa que aquests continguts siguin més fiables que els que es poden trobar en altres plataformes.

"A LinkedIn esperes conèixer novetats o perspectives relacionades amb sectors o àmbits professionals, aptituds i coneixements. Això no significa que no es puguin abordar altres qüestions; de fet, l'oci i el lifestyle també es poden abordar des d'una mirada professional i reflexiva, com a sector de negoci", explica Martínez, investigadora del grup GAME (Grup de recerca en Aprenentatges, Mitjans i Entreteniment). De totes maneres, trobar alguna vegada un contingut o reflexió més personal tampoc no és una cosa impossible ni forassenyada. "En certa manera, humanitza el professional i genera empatia, cosa que també pot resultar positiva per connectar amb les persones", subratlla.

Com millorar el perfil de LinkedIn

"LinkedIn és molt més que un currículum o una plataforma d'ocupació. Parlem d'una xarxa social de molts contactes, amb la possibilitat de publicar contingut de manera recurrent i que contribueix a crear una marca personal forta i diferenciada", destaca Mañé. Aquesta nova varietat de continguts a LinkedIn suposa una oportunitat per als qui estiguin buscant fer-se un lloc en el món laboral. Per això, les expertes de la UOC recomanen als estudiants o acabats de graduar que cuidin el seu perfil i interactuïn amb altres usuaris i empreses. Mañé i Martínez ofereixen una sèrie de consells pràctics per destacar a LinkedIn:

Mantenir el perfil sempre actualitzat : LinkedIn és com una carta de presentació professional digital, per la qual cosa cal evitar que la informació que aparegui en el perfil estigui obsoleta. Cal cuidar els detalls, començant per la descripció i la correcció lingüística, prestar atenció a la foto de perfil (millor de caràcter professional) i mantenir-se actiu, fer comentaris a altres usuaris i formar part de grups d'interessos compartits. "LinkedIn ofereix un espai molt interessant per contribuir a la marca personal", subratlla Silvia Martínez. "Si ens basem en el social selling index (SSI), obtindrem una informació valuosa perquè el nostre perfil destaqui en aquesta xarxa social i per diferenciar-nos dels nostres competidors", apunta Núria Mañé.

: LinkedIn és com una carta de presentació professional digital, per la qual cosa cal evitar que la informació que aparegui en el perfil estigui obsoleta. Cal cuidar els detalls, començant per la descripció i la correcció lingüística, prestar atenció a la foto de perfil (millor de caràcter professional) i mantenir-se actiu, fer comentaris a altres usuaris i formar part de grups d'interessos compartits. "LinkedIn ofereix un espai molt interessant per contribuir a la marca personal", subratlla Silvia Martínez. "Si ens basem en el social selling index (SSI), obtindrem una informació valuosa perquè el nostre perfil destaqui en aquesta xarxa social i per diferenciar-nos dels nostres competidors", apunta Núria Mañé. Si ets freelance, explica els teus serveis : el perfil es pot convertir en un dossier professional en què es poden mostrar exemples de treballs realitzats en el passat, i això pot ajudar a trobar nous clients i projectes.

: el perfil es pot convertir en un dossier professional en què es poden mostrar exemples de treballs realitzats en el passat, i això pot ajudar a trobar nous clients i projectes. Trobar suport en altres usuaris : les recomanacions i les validacions que puguin fer tercers respecte a les nostres aptituds són de gran ajuda per reforçar el missatge a potencials contactes i clients. Núria Mañé recomana fer valoracions i recomanacions d'altres usuaris, ja que d'aquesta manera el nostre perfil apareixerà en el d'altres i podrem aconseguir més oportunitats de ser vistos per tercers.

: les recomanacions i les validacions que puguin fer tercers respecte a les nostres aptituds són de gran ajuda per reforçar el missatge a potencials contactes i clients. Núria Mañé recomana fer valoracions i recomanacions d'altres usuaris, ja que d'aquesta manera el nostre perfil apareixerà en el d'altres i podrem aconseguir més oportunitats de ser vistos per tercers. Fer servir paraules clau, etiquetes i destacats: és una tècnica ideal per posicionar-se en un àmbit concret i "que el contingut pugui arribar a les persones interessades en aquests temes i interactuar amb elles", assenyala Silvia Martínez. Crear contingut de valor i etiquetar-lo correctament farà que arribi a més usuaris i que es guanyi rellevància.

és una tècnica ideal per posicionar-se en un àmbit concret i "que el contingut pugui arribar a les persones interessades en aquests temes i interactuar amb elles", assenyala Silvia Martínez. Crear contingut de valor i etiquetar-lo correctament farà que arribi a més usuaris i que es guanyi rellevància. Buscar feina a LinkedIn també és possible : en activar l'opció de cerca activa d'ocupació, els reclutadors de les empreses que fan servir la plataforma per trobar candidats sabran que aquest perfil busca noves oportunitats laborals. "El més important és posar data de fi a la nostra última experiència laboral per no confondre els usuaris", suggereix Núria Mañé.

: en activar l'opció de cerca activa d'ocupació, els reclutadors de les empreses que fan servir la plataforma per trobar candidats sabran que aquest perfil busca noves oportunitats laborals. "El més important és posar data de fi a la nostra última experiència laboral per no confondre els usuaris", suggereix Núria Mañé. Trucar a la porta: per ampliar la xarxa de contactes a LinkedIn, res millor que enviar invitacions a altres usuaris, si pot ser amb un missatge personalitzat perquè l'impacte sigui més gran. Les expertes recomanen, quan es conegui algú en reunions, congressos o sessions de feina en xarxa, buscar-lo després a LinkedIn i afegir-lo a la llista de contactes.

Aquests són només alguns consells per millorar el perfil de LinkedIn. Les expertes n'ofereixen alguns més en aquest blog.