Infants 'influencers', un fenomen en auge sense regulació

Nens actors o nenes actrius, cantants infantils i d'altres gaudeixen de determinades regulacions, a diferència dels infants influencers. "L'autoritat laboral només autoritzarà la intervenció de menors de 16 anys en espectacles públics (s'entén les indústries tradicionals) en casos excepcionals. Això sí, no ha de comportar perill per a la seva salut ni per a la seva formació professional i humana", explica l'experta. De moment, la legislació no posa cap mena de límit o control al treball de menors d'edat en xarxes socials, només el el fet que han de tenir una edat mínima per desenvolupar la prestació laboral. "Es podria valorar introduir l'exposició en xarxes socials en un nou apartat de l'article 6 del ET i precisar bé els perills per a la salut i la formació professional i humana. És un buit que deixa completament desprotegides les i els menors", adverteix Ricou.

La manca de regulació exposa els nens i nenes a riscos i explotació

Precisament, els riscos d'aquesta activitat tan pública en edats tan primerenques poden implicar molts perills, no només per la dinàmica de les mateixes xarxes, sinó per la gestió d'aquesta identitat digital pública. Els experts coincideixen en la pèrdua de la noció de privacitat, confusió d'identitat pel fet de no poder distingir la vida personal de la imatge projectada digitalment, obsessió patològica per ser acceptats pels altres fins al punt de deixar de ser ells/elles mateixos/es, despersonalització, dificultats en la gestió de la popularitat, desenvolupament de trets de personalitat narcisista, pèrdua d'autoestima a causa de la dictadura del like ('si no aconsegueixo més likes que ahir, no tinc valor') i dol patològic per la pèrdua de popularitat o nivell d'ingressos, perquè resulta impossible ser un etern influencer, indiquen Lalueza i Soler.

Sobre aquest punt, quan es parla de kids influencers, el focus mediàtic tendeix a tenir una data de caducitat curta. "Caldria garantir que els infants influencers gaudeixen de tot el que els pugui aportar la celebritat, però sent conscients que es pot esvair en qualsevol moment i sense desatendre altres aspectes fonamentals d'aquesta etapa de la vida tan transcendental en termes formatius i en la qual les obligacions no haurien d'asfixiar mai les opcions més lúdiques", afegeix Lalueza, també investigador del grup GAME de la UOC. Precisament, Ricou recorda que l'explotació infantil implica vulnerar els drets dels nens i nenes que, d'aquesta manera, són més vulnerables a patir accidents de treball, a veure minvat el seu desenvolupament físic i mental o a un rendiment acadèmic baix. En aquesta línia, Lalueza considera que l'activitat de l'infant o de l'adolescent a les xarxes no es presenta com un acompliment laboral. "La frontera que separa fer coses per poder mostrar-les a les xarxes o bé mostrar a les xarxes les coses que es fan dins de la vida quotidiana del menor o dels seus pares pot ser molt difusa. A més, quan l'activitat és molt lucrativa, es propicia l'explotació o fins i tot l'autoexplotació, perquè sorgeix la idea que cada minut no invertit a les xarxes equival a perdre una petita fortuna", explica l'expert.

La legislació espanyola no regula específicament el treball dels infants influencers

Per tot això, les grans beneficiades són les xarxes socials, que alberguen i difonen aquests perfils i reben hores de connexió a les seves plataformes. I, alhora, queden exemptes de qualsevol responsabilitat en la protecció dels infants influencers. "És molt paradoxal veure influencers triomfar en una plataforma de la qual, estrictament, per la seva edat, ni tan sols podrien ser usuaris. No obstant això, en exercici de la seva pàtria potestat, són els pares o tutors legals els qui tenen la responsabilitat de vetllar pels drets d'imatge del menor, i no la plataforma", explica Lalueza.