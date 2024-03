La campanya de la declaració de la renda d'aquest any té diverses novetats que el contribuent haurà de tenir en compte a l'hora de presentar la seva declaració pels ingressos i rendiments que va tenir durant el 2023. La campanya començarà el 3 d'abril i s'allargarà fins a l'1 de juliol . Concretament, el 3 d'abril s'inicia la campanya per internet. Fins al 29 d'abril, però, no es podrà sol·licitar hora per confeccionar la declaració via telèfon, un servei que s'activarà a partir del 7 de maig. També es podrà demanar hora per fer la declaració presencialment a partir del 29 de maig, però no serà fins al 3 de juny quan es començarà a oferir aquesta opció.

El 4 d'abril, experts en dret tributàri de la UOC analitzaran al detall aquestes novetats, en la Jornada online sobre "Novetats en aquesta campanya de renda (IRPF2023)" organitzada pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Per a Benja Anglès Juanpere, professor agregat d'aquests Estudis i investigador del grup TAXBUSINESS, les novetats d'aquesta campanya es concentren en quatre grans àrees:

1. Rendiments del treball :

·Augmenta la quantitat mínima d'ingressos del treball en què no hi ha l'obligació de fer la declaració. Concretament, el mínim exempt en el cas de tenir dos o més pagadors se situa en els 15.000 euros bruts anuals. "Això sempre que les percepcions del segon i següents pagadors superin els 1.500 euros", concreta Anglès.

·Es redueixen fins al 7% les retencions dels rendiments del treball derivats d'elaborar obres literàries, artístiques i científiques, així com dels procedents de la propietat intel·lectual.

·Augmenta a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantitat exceptuada de gravamen destinada per l'empresa a compensar les despeses de locomoció de l'empleat. I no tributaran els imports de les despeses de peatge i aparcament que es justifiquin.

·No s'han de declarar els rendiments del treball per feines a l'estranger en empreses no espanyoles fins a 60.100 euros; això sí, sempre que hi hagi un impost similar al territori on es treballi o un conveni amb Espanya per evitar la doble imposició.

2. Deduccions, reduccions i exempcions :

·Les mares es poden beneficiar d'una deducció per maternitat de 1.200 euros per cada fill menor de tres anys (cent euros al mes), independentment de si treballen o cobren prestació d'atur. També es poden aplicar aquesta deducció les parelles de progenitors homes amb fills adoptats o els pares i tutors en cas de mort de la mare o en cas que tinguin la custòdia exclusiva del fill. Qui no se'n podrà beneficiar són les famílies que cobrin el complement d'ajuda a la infància de l'ingrés mínim vital.

·El límit de reducció de les aportacions a plans de pensions empresarials s'eleva fins als 8.500 euros.

·Hi haurà una deducció del 20 % sobre un màxim de 5.000 euros per obres que redueixin la demanda de calefacció i refrigeració un mínim del 7 %. La deducció s'ampliarà al 40 % sobre un màxim de 7.500 euros per obres que redueixin el consum d'energia un mínim del 30 % o permetin millorar la qualificació energètica a A o B. I, finalment, hi haurà una deducció del 60 % per obres de rehabilitació energètica d'edificis, amb un màxim de 5.000 euros per habitatge i 15.000 euros en total. Aquestes deduccions també seran vigents aquest 2024.

·Hi haurà una deducció del 15 % del preu dels cotxes elèctrics comprats l'any passat sobre una base màxima de 20.000 euros i una altra també del 15 % del cost d'instal·lació de punt de càrrega, sobre una base màxima de 4.000 euros. Aquestes deduccions es prorroguen també durant aquest 2024.

·Augmenta la deducció per donatius (per exemple, a ONGs) i es desgrava el 80 % dels primers 250 euros, i el 45 % de la resta.

·Augmenta la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació fins al 50 %.

·També hi ha una exempció dels rendiments del treball derivats del lliurament d'accions o participacions d'empreses emergents als seus treballadors, amb un topall màxim de 50.000 euros.