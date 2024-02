Gabriel Ferraté, saviesa, compromís i visió

Amb motiu de la defunció del Gabriel Ferraté, que va dirigir la UPC (1972-1994), va crear la UOC i va ser el seu rector fundador (1995-2005), la rectora de la UOC, Àngels Fitó, destaca la seva figura al següent obituari:

Generosament i sense límits, va posar la seva lucidesa, la seva creativitat i la seva convicció —característiques de la seva trajectòria vital, acadèmica i investigadora— al servei d'un model disruptiu i pioner d'universitat: la primera del món en línia! Va imaginar una universitat sense barreres i sense distàncies, una universitat oberta al món.

Gabriel Ferraté va saber convertir l'encàrrec rebut —aprovat unànimement pel Parlament de Catalunya— en un instrument tant enriquidor per a la ciutadania com de projecció de país i de construcció del demà. Es va singularitzar per fer present el futur.

Ens deixa un llegat que constitueix, especialment per a la comunitat UOC, un esperó preciós, viu, reptador.

Gràcies.