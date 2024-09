Per què tothom té un pòdcast?

Sense un equivalent encara en català, l'anglicisme podcast és una realitat en ús a Espanya i al món. Avui hi ha 4.253.732 de pòdcasts arreu del món, d'acord amb Demand Sage. Per entendre la importància d'aquesta xifra, cal assenyalar que fa només tres anys la xifra rondava els 600.000, segons Podcast Insights. "El seu tipus de consum és molt més divers que la ràdio tradicional; el pòdcast és més popular a l'hora de produir-lo, i la gran diferència recau en un tema generacional", explica Efraín Foglia, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Encara que materialment i conceptualment el pòdcast i la ràdio tradicional acaben sent gairebé el mateix, l'auge d'aquest nou format radiofònic ha crescut molt els últims anys. La pandèmia va empènyer clarament el format. A Espanya, el 2020, en comparació amb el 2019, va créixer un 56%, encara que va succeir el mateix a tots els països, on la producció de pòdcast a escala global va créixer exponencialment entre el 2020 i el 2021 . "Espanya és un dels llocs on més ha crescut el pòdcast a escala europea, i s'ha vist especialment empès per una generació jove, on el 70% dels menors de 25 anys consumeix aquest format", detalla Foglia.

Un altre dels factors estrella que l'ha empès a l'èxit és la possibilitat de sortir dels temes més encotillats de la ràdio tradicional i optar per temàtiques més específiques i obertes. "La ràdio generalista toca molt poc determinats temes i ha d'anar per on li marquen les audiències i la política del propi mitjà; en canvi, el pòdcast és un territori fèrtil per a noves gramàtiques, nous experiments, nous públics", explica el professor de Comunicació. Això es dona, en part, per la facilitat de produir, difondre i consumir, i anima a sentir que el format "permet més llibertat de parlar gairebé de qualsevol cosa i té un efecte crida perquè la gent agafi el micròfon i comenci a parlar", afegeix. La facilitat en la producció sonora dels joves amb els dispositius portàtils ha ajudat al boom. "Se senten molt allunyats de la ràdio tradicional i el pòdcast el veuen no com a ràdio, sinó com a pòdcast directament", puntualitza Foglia. Segons dades de Demand Sage, de mitjana, els oients passen unes 7 hores a la setmana escoltant el seu pòdcast favorit, els més populars són els de comèdia i de crim real.