Cuidar plantes, una prova de foc cap a la maduresa?

A més d'ajudar a crear espais més bonics, el 81% dels enquestats afirma que afegir plantes al seu espai ha tingut un efecte positiu en la seva salut física i mental. I a quatre de cada cinc enquestats els ha portat a començar a cuidar-se millor. "És evident, doncs, que cuidar plantes ha resultat ser un passatemps relaxant i estimulant per a aquestes generacions. En la jardineria res és instantani, res està garantit, és una activitat lenta que posa a prova la paciència", comenta Tena. "Cuidar una planta no és només una manera de desenvolupar la responsabilitat i el compromís o un antídot contra la dinàmica de la societat de la immediatesa, sinó que també permet reconnectar amb la naturalesa i reduir l'ecoansietat", afirma Enric Soler, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. En aquesta línia, i segons l'enquesta, tres de cada quatre enquestats coincideixen en el fet que les plantes són una prova per veure si són prou responsables per adquirir un animal de companyia. "Si utilitzem una planta com a termòmetre de la nostra responsabilitat i compromís, ja estem parlant d'una motivació disfuncional. A més, comparar les cures, la responsabilitat i el compromís que requereix una planta amb els que requereix un animal de companyia és una aberració. I si ens ho plantegem com a banc de proves d'una possible paternitat, ja freguem el deliri", explica Soler.

Canvis estructurals també en el món de la venda en línia

Però no només han canviat els marcadors tradicionals de l'edat adulta, també s'ha modificat el mateix negoci de la venda de plantes, ja que s'ha passat d'una venda presencial al món digital. "Aquests canvis han creat la necessitat de considerar el canal en línia per a aquest perfil de consumidor, ja que les generacions Z i Y són nadiues digitals i confien en els continguts en línia", explica Tena.

A Facebook, Instagram o TikTok la presència de contingut sobre plantes ha crescut exponencialment. L'etiqueta #plantsoftiktok acumula ja més de 8 mil milions de visualitzacions i les etiquetes #plantparent o #plantparenthood en sumen 3,5 milions a Instagram. No és gens estrany que estiguin proliferant les botigues en línia de plantes (com ara Miniplanta, Selva Viva, Monstera i April Plants) i els influencers (@plantitiscronica, amb 591 mil seguidors; @enabrilhojasmil, amb 291 mil).

"El canal físic s'enfronta a la personalització de l'experiència de compra: ha de satisfer les necessitats tant dels perfils més júniors com dels més sèniors en la seva plant parenthood", explica Tena. "Mentre que el canal en línia ha d'abordar el fet que els clients no poden veure ni tocar les plantes abans de comprar-les, a més de la incertesa associada a la gestió logística d'éssers vius", afegeix. El que sembla clar és que el boom del verd es mantindrà amb més o menys expectatives: el 40% dels mil·lennistes planeja comprar una planta d'interior enguany, encara que prop del 48% està nerviós per la seva capacitat per mantenir les plantes vives.