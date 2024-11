Les universitats catalanes, amb l'impuls i el suport de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, estrenen la col·lecció de pòdcasts "Veus de cooperació" per impulsar la cooperació universitària al desenvolupament i conscienciar la comunitat universitària per a la transformació social. Aquesta iniciativa, coordinada per la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i la Universitat Oberta de Catalunya, és una de les set accions del projecte Universitats en Acció per una Cooperació Transformadora (UNIACT!) , que té com a objectiu potenciar el paper de les universitats en la transformació social.

Els cinc pòdcasts de "Veus de cooperació" són un espai de debat i intercanvi d'idees entorn dels aspectes clau de la cooperació universitària al desenvolupament. Els protagonitzen nou persones relacionades amb el món de la cooperació i l'àmbit universitari, incloent-hi professorat, estudiants i representants d'ONG. La periodista Marta Molina condueix aquesta sèrie de converses, que s'emetran a les plataformes multimèdia i a les xarxes socials de les universitats catalanes.

El primer episodi, "Feminismes diversos i cooperació" , aprofundeix en la manera d'incloure el feminisme en les múltiples capes de la cooperació a partir del testimoni de Ionan Areses, membre de l'associació SUDS. Els capítols següents, de periodicitat setmanal, abordaran com es pot fer cooperació des de la docència i la recerca universitàries , la cooperació i la generació Z , la dimensió ètica de la cooperació i el paper de la cooperació en l'era digital .

Projecte UNIACT!

Onze universitats catalanes impulsen conjuntament la cooperació entre la comunitat acadèmica i el sector del desenvolupament global mitjançant el projecte UNIACT!, que té com a objectiu potenciar el paper de les universitats en la transformació social, posant l'accent en l'educació crítica i la participació activa de l'estudiantat, el professorat i altres membres de la comunitat universitària.

El projecte compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior, i del Departament de Recerca i Universitats a través del Consell Interuniversitari de Catalunya.