El Departament de Recerca i Universitats –a través del Consell Interuniversitari de Catalunya– i el Departament d’Acció Exterior i Unió Europea –mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament– han presentat aquest matí el projecte UNIACT! - Universitats en acció per un món més just, en el marc de la Comissió de Compromís Social i Comunitari del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), l'òrgan del Govern que coordina el sistema universitari català.

Durant la presentació, la directora general de Cooperació al Desenvolupament, Yoya Alcoceba, ha explicat que el projecte que avui es presenta “és el resultat d’anys de col·laboració entre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament i el Consell Universitari de Cooperació”. Alcoceba ha afegit que “fa anys que universitats catalanes impulsen iniciatives de cooperació i educació global, i des de fa un temps totes les universitats catalanes, públiques i privades, col·laboren en la Xarxa tècnica de cooperació al desenvolupament, voluntariat i refugi en el marc del CIC”.

Per la seva part,lasecretaria general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Román, ha destacat “la importància d'aquesta col·laboració amb la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, que permet a les universitats situar-se com a elements centrals de la cooperació al desenvolupament”, al mateix temps que ha agraït “la feina feta a tots els agents del sistema universitari de Catalunya en l'assoliment d'aquesta fita històrica”.

En la trobada també hi han participat els i les vicerectores de Compromís Social de les dotze universitats del sistema català, representants de les universitats de la Xarxa Tècnica de Cooperació, Voluntariat i Refugi i representants del grup de treball Agenda 2030, ambdós del Consell Interuniversitari de Catalunya.

Set accions per afavorir la cooperació al desenvolupament en l’educació superior

El projecte contempla fins a set accions per part de les dotze universitats catalanes per impulsar una cooperació intel·ligent i permetre que es creï coneixement a través de la recerca i la col·laboració estratègica amb les universitats.

Curs transversal d’educació global per tractar 12 temàtiques diferents relacionades amb la cooperació al desenvolupament Jornada de recerca per a la cooperació al desenvolupament Jornada formativa per al sector de la comunicació: “El rol de la comunicació en la construcció i difusió de relats sobre els drets humans, els conflictes i les emergències humanitàries” Impuls de l’Aprenentatge Servei Universitari amb la Xarxa Apsucat Disseny conjunt d’un sistema d’instruments i d’incentius per a la cooperació al desenvolupament en el sistema universitari català Elaboració i acte de presentació del recull dels mecanismes d’actuació de les universitats catalanes en situacions d’emergències i violacions dels Drets Humans o de conflictes bèl·lics Sèrie de podcasts dirigits a potenciar la cooperació universitària al desenvolupament i a promoure el vincle entre la comunitat universitària

L’enfortiment del vincle amb les universitats, una prioritat del pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026

Les aliances i partenariats amb actors diversos que treballen per al desenvolupament i la promoció i el foment dels drets humans són especialment rellevants per treballar les diferents prioritats sectorials tant a Catalunya com als països i territoris socis.

En aquest sentit, el Govern, tal com es plasma en el pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, busca teixir aliances amb les diferents tipologies d’actors que treballen en el desenvolupament, en particular en els sectors prioritaris, tant de Catalunya com dels països i territoris socis.

Es tracta de les organitzacions de la societat civil —ONG, moviments feministes, sindicats, associacions de persones migrades, organitzacions juvenils, associacions i entitats esportives, entitats de cultura popular, entre d’altres—, les universitats i centres d’investigació, els operadors de l’economia social i solidària, o les administracions públiques.