Què són els 'dumbphones', els 'telèfons ximples' que guanyen adeptes

En aquesta línia, el mateix Govern d'Espanya, com a resposta a l'estudi dut a terme per un grup de mig centenar d'experts durant gairebé un any, ha recomanat que els adolescents de menys de setze anys no disposin de telèfon intel·ligent i optin, en tot cas, per un mòbil que serveixi simplement perquè els progenitors o tutors legals es puguin comunicar amb ells quan calgui.

A més, el grup d'experts ha recomanat que els dispositius mòbils que es venguin a Espanya incloguin un avís sobre la "perillositat" que poden presentar en termes d'addicció a les pantalles per part d'infants i adolescents. Així mateix, estableix una possible introducció progressiva de les pantalles en infants, en línia amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), que suggereix la prohibició total en menors d'un any i un ús màxim d'una hora al dia fins als cinc anys. El Govern, a més, es planteja elevar l'edat mínima per registrar-se en xarxes socials dels catorze anys actuals als setze.

Totes aquestes mesures formen part d'un document amb 107 propostes per millorar la relació dels menors amb la tecnologia, i que avancen en la línia d'una "desintoxicació digital" en què sembla que els dumbphones tindran un protagonisme especial.

Una solució viable o una moda passatgera?

És difícil calcular quants dumbphones es venen a Espanya actualment, tot i que l'estudi de SPC recull que el 12,2 % dels usuaris ja ha canviat el telèfon intel·ligent per un "telèfon ximple". "Es veu més aquesta tendència que generacions més joves i digitals volen acostar-se a aquesta mena de dispositius perquè dediquen moltíssim temps a estar connectats, ja que la seva vida gira entorn de les aplicacions a les quals es connecten des del mòbil", apunta Silvia Martínez. "El fet de no tenir aquestes opcions de connectivitat els ajuda a marcar distància i a gaudir més del temps, amb alternatives de lleure i distracció", afegeix l'experta.

No obstant això, el paper dels dumbphones en el parc de dispositius mòbils encara és residual, per bé que van guanyant adeptes sense distingir generacions. "Hi ha qui pot pensar que aquesta mena de dispositius ajuden a no caure en la temptació, però també hi ha gent que prefereix cercar altres recursos, com ara tenir alertes del temps que fa que estan connectats o que tenen la pantalla activa", explica la professora. Gairebé el 28 % dels usuaris ja comprova a través de registres i aplicacions quin ús fa de determinades aplicacions, com ara les xarxes socials, tot i que això tampoc no està exempt de riscos. "No és convenient delegar exclusivament en la tecnologia el nostre problema amb l'ús que fem dels dispositius, o que fan determinades empreses del nostre temps a través d'aquesta mateixa tecnologia", assenyala Córcoles.

Altres usuaris, per contra, voldrien anar més lluny: fins a un 38 % voldria desinstal·lar les xarxes socials del dispositiu. Això es pot fer de manera radical o, com suggereix l'expert, més suaument, eliminant les aplicacions en qüestió de la pantalla d'inici del telèfon, o traslladant-ne l'ús al navegador web i no des de les mateixes aplicacions, amb un accés més complicat a les seves funcions.

En tot cas, ara com ara, falta una solució única per regular el temps que dediquem a la connectivitat, de manera que és cada usuari el que ha de triar fins on vol arribar: si limitant el temps d'exposició o, directament, eliminant-lo amb un dispositiu sense aquestes capacitats. En qualsevol cas, el consell que donen experts com Silvia Martínez és "prendre consciència del punt de dependència o de l'alta exposició que tenim, i tenir la voluntat de canviar hàbits i rutines".

Tot i que els dumbphones podrien ajudar en aquests objectius, la realitat, avui dia, és que "és difícil que tinguin una penetració prou alta en el mercat per fer que els grans fabricants de smartphones es preocupin", raona César Córcoles. Sigui com sigui, la tendència ja ha començat i caldrà veure qui guanya la batalla: si els usuaris hiperconnectats o els que volen tornar a un passat menys digital, però potser més conscient del món real.