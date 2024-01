Els suplements per a la salut cerebral funcionen?

Un 25 % dels adults majors de 50 anys prenen un suplement per millorar la seva salut cerebral, en concret, per millorar la memòria i aconseguir tenir més atenció i concentració. Són dades d'una enquesta publicada enguany per la Harvard Medical School . A Espanya, segons una altra enquesta de l' Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) del 2021 , un 40 % dels espanyols de 18 a 74 anys recorren a suplements alimentaris, una quarta part d'ells, sense consell professional. L'estudi també concreta que, d'aquest 40 %, el 20 % els consumeixen per millorar la memòria, encara que també hi ha persones que prenen aquests suplements de manera puntual per falta d'atenció i concentració a causa de l'estrès o en dates properes a exàmens. Segons les dades de l'OCU, les dones solen recórrer més a aquests complements alimentaris.

Però aquests suplements són realment eficaços? "Hi ha una sèrie de nutrients que són essencials per al bon funcionament del cervell, ja sigui perquè formen part de la seva estructura o perquè intervenen en diferents funcions metabòliques", explica María José Alonso Osorio, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). "Una alimentació equilibrada", matisa l'experta, "ja aporta aquests nutrients". Ara bé, quan l'alimentació és inadequada, es pateix estrès (que provoca un augment de nutrients per part de l'organisme) o hi ha una disminució de l'absorció de nutrients en la dieta per causes fisiològiques o envelliment, es pot produir, entre altres aspectes, una disminució d'algunes funcions cerebrals, com ara pèrdues de memòria o de concentració. "Per als casos esmentats, aquests suplements poden ser beneficiosos", apunta Alonso, que deixa clar que una persona saludable amb una capacitat cognitiva normal i una alimentació correcta no millorarà la memòria consumint aquest tipus de productes.

L'experta també alerta que, entre aquests complements, n'hi ha que estan ben dissenyats, sobre la base del coneixement científic de l'activitat dels nutrients i les dosis adequades, i altres productes que contenen nutrients que, per si mateixos, podrien ser adequats però les seves dosis no ho són. "En el millor dels casos, aquests últims seran ineficaços", adverteix.

Però com és una bona alimentació per al cervell?

Segons l'experta, ha de ser una dieta rica en peix (preferiblement blau, que és el que aporta més àcids grassos omega-3), fruits i llavors seques, fruita, verdura, llegums i cereals integrals, oli d'oliva i limitar al màxim els greixos saturats i l'alcohol. "En general, podem dir que tots els aliments que afavoreixen la dieta cardiovascular protegeixen també el cervell", puntualitza. Els estudis ho corroboren: una metaanàlisi del 2017 de 17 estudis d'assajos controlats aleatoris sobre adults majors sans, publicat en Advances in Nutrition , va concloure que els qui seguien una dieta mediterrània tenien una cognició millor.

En cas que es necessiti consumir aquesta mena de complements, quines vitamines haurien de tenir per ser eficaços? Totes les vitamines del grup B, els àcids grassos omega-3, les vitamines E i C, els carotens, els polifenols de certes plantes i minerals com Zn, Se i Mn, poden tenir un paper beneficiós en la prevenció de la neurodegeneració i podrien reduir el dany neuronal produït pels radicals lliures en el cos quan no hi ha suficients antioxidants per eliminar-los. Però també hi ha estudis que apunten "l'efecte protector" sobre el cervell de plantes com la cúrcuma o els extractes de Bacopa i Centella ; aquests dos últims poden ajudar a conservar i millorar la memòria i la funció cognitiva.

Gent gran i les deficiències de micronutrients

Una de les causes que a Espanya 4 de cada 10 persones consumeixin suplements alimentaris és l'augment de l'esperança de vida, que era de gairebé 86 anys en les dones i de poc més de 80 en els homes el 2021, segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) . "Hi ha evidències que mostren que les persones d'edat avançada, per diferents raons, estan en risc de deficiències de micronutrients, la qual cosa afecta negativament la capacitat física i mental", apunta la professora de la UOC, que afegeix que moltes persones grans es preocupen quan comencen a patir oblits normals relacionats amb l'edat. Davant aquesta situació, el que cal fer, segons l'experta, és consultar el metge de capçalera per descartar una deterioració cognitiva que requereixi tractament farmacològic i seguiment mèdic, ja que el tractament en els primers estadis és fonamental per a una bona evolució. Alonso dona un consell semblant per a les persones que pateixen oblits normals relacionats amb l'edat o la falta d'atenció vinculats amb l'estrès o amb l'excés de treball intel·lectual. "Cal consultar amb un professional, que l'ajudarà a triar el complement alimentari més adequat per a la seva situació i li donarà les indicacions dietètiques i d'estil de vida necessàries", detalla.

L'experta adverteix que la ingesta equivocada o excessiva d'aquests complements pot provocar just l'efecte advers. "També hi ha un altre risc: moltes persones prenen alhora diferents suplements sense tenir en compte que poden interactuar entre si o poden contenir un o més nutrients de la mateixa classe, la qual cosa porta a un excés que pot ser perjudicial. Per exemple, un excés d'antioxidants ocasionarà l'efecte contrari del que es pretén", conclou Alonso.