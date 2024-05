'True crime': entreteniment o invasió de la privacitat?

Entre l'èxit del true crime i el dret a la privacitat

La fama dels true crime no deixa de créixer, però la frontera entre l'èxit i el dret a la privacitat és delicada. "Quan es tracta d'un fet noticiable i de rellevància pública, queda emparat pel dret a la llibertat d'expressió i d'informació i, per tant, es pot difondre determinada informació. Ara bé, tot el que és contingut sensacionalista o morbós quedaria exclòs perquè impacta en la vida íntima o personal d'un individu desvinculant-se de qualsevol interès o rellevància pública", adverteix Eduard Blasi, professor col·laborador dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Seria el cas del Gabriel, que va tenir un alt seguiment mediàtic, primer amb la seva desaparició i, posteriorment, amb la detenció d'Ana Julia Quezada pel seu assassinat.

En un món on publicar una fotografia sense permís a xarxes socials pot considerar-se una falta a la privacitat i la intimitat, recrear en una sèrie un assassinat violent d'un menor és possible. "Això succeeix perquè el dret a la protecció de dades és un dret inter vivos, és a dir, que desapareix en el moment de la mort", detalla Blasi, també cofundador del canal TechAndLaw (Premi AEPD 2023). Per aquesta raó, les imatges o les dades del Gabriel no tenen la protecció atorgada per la normativa de protecció de dades (RGPD, LOPDgdd). "Ara bé, el fet que no sigui aplicable la normativa de protecció de dades sobre les dades personals d'un mort no significa que no tinguin cap protecció legal", explica Blasi. Precisament, la Patricia, la mare del Gabriel, està intentant impedir per tots els mitjans que l'assassina del nen gravi un documental o programa televisiu sobre l'assassinat del seu fill des de la presó on compleix condemna. "Els pares podrien interposar accions legals civils, sobre la base de la Llei 1/1982, si es considera que s'ha vulnerat el dret a l'honor, a la intimitat o a la pròpia imatge del nen, sobreexposant determinada informació i contravenint les indicacions que la mare ha donat", explica l'advocat. És a dir, no pot prohibir l'emissió del documental o sèrie, però si s'interposa una demanda i un jutge acaba considerant vulnerats alguns dels drets a l'honor, la intimitat o la imatge del nen, la productora haurà de pagar una indemnització per danys i perjudicis a la família. “Si estiguéssim davant del cas d'una persona viva, de la qual es volgués fer un documental o sèrie i aquesta hagués manifestat oposició expressa al tractament, això comportaria necessàriament que el mitjà s'abstingués de publicar aquests continguts per no contravenir la normativa de protecció i dades”, explica Blasi.

En altres casos, "per eludir el permís dels familiars i poder tirar endavant amb l'obra, sobretot en el cas dels menors, en col·lidir amb la protecció de la infància, es 'burla' canviant noms, llocs i situacions que protegeixin el menor en qüestió", explica Neira, investigadora del grup GAME de la UOC.

En canvi, sí que existeixen alguns límits legals de protecció de dades pel que fa a la víctima (viva) i a l'agressor. "Normalment, la víctima sempre té una protecció especial, especialment quan parlem de situacions compromeses que atempten encara més contra la intimitat". En casos com una violació, per exemple, difondre el nom de la víctima mai estaria amparat per la llibertat d'expressió, ja que el dany causat resultaria desproporcionat. "En canvi, l'agressor no gaudeix d’aquesta protecció i, en els casos en què quedi justificada l'exposició d'aquest nom o identitat, es pot fer públic quan, per exemple, s'estigui investigant judicialment i hi hagi indicis acreditats sobre la seva possible implicació i resulti un element rellevant per la notícia", explica Blasi.

L'impacte del true crime en les famílies de les víctimes

Però, per a aquells implicats en un assassinat, tornar a reviure els moments més foscos de la seva vida, unes situacions tràgiques i violentes, i que el succés es mediatitzi i finalment es converteixi en un èxit amb milions d'espectadors té un alt cost psicològic. "És la revictimització total, perquè la mare i el pare d'aquest nen són víctimes. Amb tota aquesta exposició es tornen a victimitzar perquè passen pel mateix dolor", adverteix Sylvie Pérez, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que afegeix: "Això els porta a no poder elaborar i construir mai un present ni un futur, a no poder tancar les ferides, ja no superar-les, sinó poder viure amb aquest fet, perquè mai és en el passat, sempre torna al present, i el dolor es viu exactament de la mateixa manera".

"En molts casos suposa un segon judici paral·lel contra el qual no existeix cap protecció, és l'etern debat, tot depèn de la participació de les persones afectades, del to, del que aporta", explica Neira sobre la responsabilitat ètica dels creadors a l'hora de narrar crims reals. Per a Blasi, en aquest cas concret, l'interès públic, sobre uns fets del passat dels que ja se n’ha parlat, difícilment podrien prevaldre sobre una oposició expressa a la difusió de determinada informació. Però hi ha altres veus, com la del pare de la Marta del Castillo , desapareguda el 2009, que advoca per continuar explicant aquests fets perquè "els documentals posen de manifest els errors judicials i policials".

Per què agrada el true crime?

"Basat en fets reals" són quatre paraules que, per a molts, són una mena de segell de qualitat, una marca de seducció. Quan ets en l'àmbit de la ficció, si la premissa és massa forassenyada o irreal és més difícil entrar en l'estat de suspensió de realitat que requereix la connexió amb el contingut. Aquí partim que això realment va passar, cosa que augmenta l'enganxament, a causa l'estupor que genera la història", detalla Neira.