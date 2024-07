3Cat ha anunciat avui, 11 de juliol, un nou pas de la plataforma 3Cat per convertir-la en altaveu del talent de Catalunya i un punt de trobada d’entitats i organitzacions que vetllen i promouen la cultura catalana. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha presentat les aliances amb diverses entitats referents del món de la cultura que generen contingut audiovisual i en català, entre les que es troba la UOC. L’acte, celebrat al Disseny HUB de Barcelona, ha comptat amb portaveus de les noves incorporacions. El vicerector d'Aliances, Comunitat i Cultura, Manel Jiménez Morales, hi ha participat en nom de la UOC. L’aliança amb el 3Cat “possibilita transcendir el que és merament acadèmic per portar els continguts universitaris a un espai on el coneixement flueix molt orgànicament i de manera absolutament multilateral a través de les aliances que hi ha al seu entorn”, explica el vicerector.

El Gran Teatre del Liceu, el Palau de la Música Catalana, L’Auditori, la Fundació “la Caixa” a través de la seva plataforma CaixaForum+, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, la Filmoteca de Catalunya, l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, el Festival Cruïlla i la Universitat Oberta de Catalunya són les entitats que entren a formar part de la plataforma 3Cat i que s’afegeixen a d’altres que ja hi eren com Filmin, DocsBarcelona, FIC-CAT (Festival Internacional de Cinema en Català), Suncine, Òmnium a través del seu festival de curtmetratges VOC o la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya o La Xarxa.

Cultura, música, patrimoni, divulgació, llengua, prospectiva, drets humans, solidaritat, humor... és un tast de tot el que s'hi podrà trobar, en formats documentals, noves creacions, concerts, conferències, poesia visual, pòdcast, ficció, llargmetratges, curtmetratges i òperes, entre d'altres.

A partir d’avui, el contingut produït per les disset institucions estarà disponible a la plataforma 3Cat en diverses col·leccions. Amb més de 270 peces audiovisuals ja disponibles, aquestes aliances s’aniran ampliant, i se n’incorporaran de noves i representatives de tots els àmbits i tota la nostra geografia.

Per a Rosa Romà, “l'aliança amb aquestes entitats és molt més que una adhesió, és compartir valors, és la defensa i la promoció de la llengua, és art, entès des de totes les disciplines, és estimar el territori, amb una mirada plural i, sobretot, oberta al món per explicar-lo des d'aquest talent i creativitat que caracteritza 3Cat”.

Quin contingut de la UOC es podrà veure a la plataforma 3Cat?

La UOC posarà a disposició de la plataforma 3cat diferents continguts vinculats a cultura, pensament i humanitats; economia i reptes socials; educació i tecnologia; així com salut, benestar i igualtat. Entre aquests continguts, trobarem entrevistes a Vijay Kumar, director del Jameel World Education Lab del MIT, o al director de cinema Albert Serra. Xerrades com les vinculades a la Robòtica i la IA a l’educació, realitzada per Ilona Buchem, professora de Mitjans i Comunicació a la Facultat d'Economia i Ciències Socials de la Universitat Beuth de Ciències Aplicades de Berlín (Alemanya); així com continguts divulgatius, vinculats a economia col·laborativa, mobilitat urbana; anàlisis com les que fa el metge i director dels Estudis de Ciències de la Salut Salvador Macip, sobre les pandèmies i la salut planetària; o les reflexions dels professors Marina Garcés o Andreas Kaltenbrunner sobre el repensament de la intel·ligència.

El catàleg de la UOC a la plataforma 3cat, disponible a partir de setembre, s’anirà ampliant de forma gradual en diferents paquets d’actualitzacions posant a disposició una curació de continguts actualitzada accessible de la universitat a tota la ciutadania.

Tots aquests, i altres continguts audiovisuals, es poden veure ja al canal de YouTube de la Universitat, que compta amb un fons audiovisual de més de 7.000 vídeos i més de 60.000 subscriptors.

La plataforma 3Cat

La plataforma 3Cat es va posar en marxa el passat 30 d’octubre i ja té un milió d’usuaris registrats i ha superat la xifra dels 100 milions de reproduccions en els seus primers sis mesos de vida.

Cal destacar que cada mes es consumeixen més de 4 milions d'hores de continguts audiovisuals en català a la plataforma 3Cat, una de les primeres OTT, a més, que incorpora també l’àudio.