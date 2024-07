Models de dades molt diferents

La recerca de la UOC planteja una divisió clara a l'hora d'avaluar l'èxit del contingut en continu. D'una banda, hi ha les empreses especialitzades en estudis de mitjans, com Nielsen, que aposten per les dades mostrals, obtingudes a partir d'un panel representatiu d'individus, com a via per aconseguir un mesurament homogeni, estable i transparent. Aquest és el mètode que utilitzen empreses d'aquesta mena per avaluar les audiències. En canvi, les plataformes de reproducció en continu, com ara Netflix, prefereixen les dades censals, perquè els permeten predir les preferències de l'usuari i explicar les correlacions entre el contingut i els hàbits de visualització a partir de la totalitat de l'empremta digital dels usuaris connectats a aquestes plataformes.

No obstant això, tots dos models presenten avantatges i inconvenients: les dades mostrals es basen en un panel representatiu d'individus, fet que té l'avantatge de poder reduir la incertesa del mercat. Ara bé, no aconsegueixen expressar la totalitat del consum que té lloc en ecosistemes SVOD. D'altra banda, les dades censals es basen en les dades massives que genera l'empremta digital de l'usuari dins d'un servei connectat. El valor principal d'aquest model és la granularitat, el nivell de detall i precisió amb què es recopilen i analitzen les dades de consum dels usuaris, que permet aplicar aprenentatges derivats de la combinació de dades. La limitació principal és l'ús esbiaixat que se'n pot fer, sobretot sense una feina prèvia de depuració.

Més enllà de les xifres cridaneres

Les companyies SVOD es continuen aferrant a una visió quantitativa de l'èxit, expressant-lo a través d'indicadors estàndard, com el nombre d'espectadors, les visualitzacions o les hores acumulades, tot i que també proliferen marcadors qualitatius, com ara el compromís (engagement) expressat a les xarxes socials. No obstant això, a través d'entrevistes a diferents actors del sector, l'estudi dels investigadors de GAME ha constatat que cal tenir en compte altres dimensions del que es considera èxit: una dimensió de consum, relacionada amb el contacte de cada usuari amb el contingut de referència; una dimensió econòmica, que té a veure amb la rendibilitat de la inversió; una dimensió temporal, connectada amb la forquilla de temps que acota l'èxit comercial del contingut, i una dimensió de mercat, vinculada amb la posició que el contingut té en relació amb altres continguts de la competència.

Cap a un mesurament de l'èxit estable, però flexible

En aquestes dimensions hi ha, segons l'estudi, la clau per evitar tots els punts de fricció que impedeixen una estandardització del que es considera èxit en continguts SVOD. Així doncs, encara que calgui renunciar a la visió més completa, dinàmica i fluida de l'avaluació que ofereixen les dades censals, aquesta es pot flexibilitzar a través d'indicadors rellevants relacionats amb les dimensions prèviament indicades.

Aquests indicadors serien la intensitat, la recurrència del visionament i la taxa de finalització del contingut —indicadors directament relacionats amb la fidelització de clients—; la popularitat, entesa com la capacitat de generar una resposta col·lectiva molt entusiasta entre un ampli volum d'usuaris —un indicador molt relacionat amb els objectius de negoci, és a dir, captar i retenir clients—; el compromís, indicador que reflecteix la vinculació entre usuari i contingut, les principals manifestacions del qual són la publicitat —la cobertura mediàtica i l'atenció pública que rep un contingut—, la cultura fan —la comunitat de seguidors entusiastes que es forma entorn d'aquest contingut específic— i la ressonància social —l'impacte i la rellevància que aquest contingut té en la conversa pública i en la societat en general—, i que esdevé fonamental per fidelitzar i amplificar l'abast dels continguts, i, finalment, la relació comercial establerta entre servei i client —‍atès que els continguts formen part d'una estratègia per impulsar i mantenir el cobrament d'una subscripció, els seus indicadors d'èxit són la rendibilitat de la inversió i la satisfacció del client.

