"El terme ‘turisme sostenible’ pràcticament s'ha convertit en una expressió buida"
Raoul Bianchi, professor i investigador de la Universitat Metropolitana de Manchester
En aquesta entrevista, Raoul Bianchi, investigador de la Universitat Metropolitana de Manchester, analitza el model actual de turisme de masses, que descriu com un sistema vinculat intrínsecament a la desigualtat social, la crisi climàtica i la financerització de les destinacions, especialment del Mediterrani. Aquests van ser els temes centrals de la seva contribució a un seminari internacional organitzat pel grup de recerca Noves Perspectives en Turisme i Oci (NOUTUR), que forma part del Centre de Recerca en Transformació Digital i Governança (UOC-DIGIT). Sota el títol La doble transició (verd+digital) en el turisme en l'era de la policrisi, l'esdeveniment va proporcionar una plataforma en la qual l'investigador va oferir les seves idees sobre com reformular el sector turístic.
Segons la teva recerca, com definiries la relació actual entre el turisme de masses, les comunitats locals i el desenvolupament regional desigual?
La classificaria dins del que sovint es denominen indústries turístiques, que comprenen una multitud d'empreses repartides per diversos sectors econòmics. La meva recerca s'ha centrat principalment en àrees de creixement turístic d'alta intensitat i en grans concentracions de complexos turístics a gran escala integrats en circuits transnacionals de capital.
“El turisme s'ha vist cada vegada més implicat en múltiples crisis i injustícies entrecreuades”
Quines conseqüències socials i mediambientals ha tingut aquest model de creixement turístic d'alta intensitat?
El creixement continu del turisme de masses en aquestes zones ha generat tensions insuperables, d'una banda, entre els beneficis empresarials i la pobresa estructural i la desigualtat, i de l'altra, entre la dinàmica del creixement turístic (que consumeix molts recursos) i les condicions ecològiques que sustenten el planeta. Dades recents suggereixen que les zones amb una alta especialització turística es caracteritzen per alts nivells de pobresa i desigualtat, i que les emissions relacionades amb el turisme i els nivells de consum d'energia i recursos continuen sense aturador. Tant pel seu atac continu a la naturalesa com per la seva contribució a l'agreujament de les desigualtats socials relacionades amb l'estancament salarial i la crisi de l'habitatge, el turisme s'ha vist cada vegada més implicat en múltiples crisis i injustícies entrecreuades.
Quins consideres que són els principals reptes estructurals als quals s'enfronta la governança turística contemporània, especialment en les destinacions que pateixen la pressió del turisme de masses?
Jo diria que el repte més apressant de tots és la crisi climàtica, en particular l'amenaça que suposen els fenòmens meteorològics extrems i el col·lapse dels ecosistemes per a la viabilitat econòmica de les destinacions i els mitjans de vida de les persones residents. I a això hi afegiria la captació de les rendes del turisme per part del capital basat en plataformes, la qual cosa al seu torn ha agreujat les crisis socials relacionades amb el creixement del turisme. Les tensions contínues entre turistes i residents per la falta d'habitatges assequibles plantegen un repte important per a la política i la governança del turisme. Enfortir els drets dels treballadors i eliminar els abusos contra els drets humans, sigui en les cadenes de subministrament o en relació amb la despossessió i el desplaçament dels pobles indígenes i les comunitats locals per donar pas al turisme, són qüestions encara freqüents i pendents de resoldre.
Has escrit sobre les economies de visitants i la ingovernabilitat del turisme. Podries posar un exemple d'una destinació en el qual aquesta tensió quedi especialment palesa?
Històricament, el turisme s'ha considerat un àmbit de governança relativament tecnocràtic, que requereix poc més que l'aplicació de les eines de gestió "correctes" per garantir un "equilibri" adequat entre l'activitat turística, les comunitats locals i la naturalesa. Això ha reforçat la idea generalitzada, qüestionada per l'augment recent de les protestes contra el turisme en moltes ciutats europees i altres destinacions de tot el món, que el turisme és un àmbit despolititzat de la política.
Mentrestant, la política turística poques vegades s'ha aventurat més enllà dels imperatius de màrqueting i creixement, amb l'excepció de referències a la qualitat i la sostenibilitat, i sense pràcticament esmentar la justícia, l'equitat i els drets per por d'espantar els turistes i, el que és pitjor, els inversors. Aquests patrons s'observen clarament a les Illes Canàries, on vaig començar la meva carrera investigadora a principis de la dècada de 1990 amb un estudi etnogràfic sobre el turisme i el canvi socioeconòmic en un petit poble pesquer de Gran Canària. En aquella època, van començar a circular en les polítiques públiques nocions vagues i, en gran manera, retòriques sobre el turisme sostenible. Sens dubte, aquest fet va estar influït en part pels primers intents de frenar el desenvolupament il·limitat de complexos turístics, encapçalats per moviments ecologistes com El Guincho de Lanzarote, així com pel difunt artista local César Manrique, els esforços del qual van ser fonamentals per a les primeres restriccions imposades al desenvolupament turístic pel Consell Insular de Lanzarote el 1991.
Com s'ha emmarcat tradicionalment la governança del turisme i com ha influït en les prioritats polítiques?
Si bé organitzacions influents han reconegut moltes de les tensions i els desafiaments als quals s'enfronta actualment el turisme, almenys de manera retòrica, en gran part, les institucions de governança no han pogut governar eficaçment el turisme, o no han estat disposades a fer-ho, en benefici de l'interès públic ni de la protecció a llarg termini dels ecosistemes.
Has estudiat les contradiccions del turisme sostenible de manera crítica. Quines característiques estructurals de l'economia turística limiten la viabilitat de la sostenibilitat en la pràctica?
El terme turisme sostenible pràcticament s'ha convertit en una expressió buida. Si es llegeixen entre línies les estratègies turístiques nacionals i de les Nacions Unides, sovint és difícil distingir entre sostenir el turisme i un model de desenvolupament sostenible centrat en els principis de justícia social i ecològica, que podria implicar una reducció sostinguda del volum de turistes i una redistribució de la riquesa i els recursos. Si aclarim el que entenem per sostenibilitat —per exemple, dissenyar models de negoci i desenvolupament turístic entorn de nocions revisades de prosperitat que promoguin el benestar humà col·lectiu i donin suport a un món natural pròsper dins dels límits biofísics del planeta—, llavors potser podem començar a pensar seriosament en el que es necessitaria per aconseguir aquest objectiu.
Com afecten les característiques estructurals del sector turístic els esforços per promoure models de desenvolupament més equitatius i ecològicament equilibrats?
La proliferació de prefixos —nínxol, ressò, cultural, patrimoni, etc.— ha servit per aombrar, en lloc d'il·luminar, els camins cap a models de negoci turístics socialitzats, ecològicament equilibrats i equitatius. És important tenir en compte que el turisme no és un sector industrial clarament delimitat o coherent, tal com podríem entendre, per exemple, la indústria automobilística. Comprèn components econòmics i no econòmics diversos i interrelacionats, de diferent escala i intensitat de capital, a múltiples escales. Això fa que les cadenes de subministrament siguin molt complexes i que rastrejar les estructures precises de la propietat corporativa sigui bastant difícil, sobretot si es té en compte la presència creixent de plataformes digitals com a productores i agregadores d'experiències turístiques. A més, l'èxit del turisme sol dependre de la capacitat de beneficiar-se dels béns comuns i l'àmbit públic o, fins i tot, d'acaparar-los. Això fomenta la cerca improductiva de rendes i el comportament financer especulatiu que, com hem vist al sud d'Europa, ha estat un factor important en l'anomenada crisi de l'excés de turisme.
El teu treball esmenta la "metamorfosi del capitalisme turístic". Quines implicacions té aquesta transformació per a les destinacions madures del Mediterrani?
A mesura que el turisme ha anat reemplaçant altres vies d'inversió rendibles, el seu creixement s'ha consolidat com a substitut de la innovació productiva. Naturalment, això agreuja l'estancament salarial també en moments en què el creixement del turisme és fort i l'ocupació fins i tot pot estar augmentant. Relacionat amb això, ha augmentat el paper dels fons d'inversió i altres financeres com a grans inversors en destinacions turístiques. Aquest fenomen ha adquirit més importància des de la pandèmia i la desaparició de moltes petites empreses i microempreses turístiques, que tradicionalment han estat la base de moltes economies de visitants del Mediterrani, especialment a les illes i les zones perifèriques.
Com ha influït la participació creixent dels actors financers en la governança i les estratègies de desenvolupament a llarg termini de les destinacions mediterrànies?
Si bé les autoritats turístiques s'han centrat a millorar la competitivitat de les destinacions mitjançant la innovació i el desenvolupament, per exemple, del turisme de luxe com a mitjà per fomentar la resiliència, el que no s'aborda són els processos i les estructures canviants d'acumulació, pels quals les financeres extraterritorials, els fons d'inversió privats i, de fet, els fons sobirans s'han anat introduint cada vegada més en aquest espai per monopolitzar els actius turístics urbans i vacacionals i altres actius turístics estratègics. Quan s'està lluitant amb interessos corporatius i financers tan poderosos, motivats principalment per l'extracció de rendes i no pel desig de crear capacitat productiva i benestar econòmic a llarg termini, la tasca de desenvolupar estratègies eficaces per a la transició cap a models de negoci turístics equitatius i ecològicament equilibrats resulta encara més difícil del que ja era quan es tractava d'hotels i operadors turístics tradicionals.
Basant-nos en la teva recerca a Espanya, el Mediterrani i l'Orient Mitjà, com entens les connexions entre el turisme, la migració laboral i el treball precari?
Com ha demostrat clarament la recerca feta per Ernest Cañada (Alba Sud) sobre les cambreres de pis a Espanya, la crisi de 2008 va provocar una deterioració notable de les condicions laborals, un augment de la precarietat i una intensificació del treball en tots els àmbits d'ocupació relacionats amb el turisme. Tot i l'augment de l'ocupació turística en general, la situació només ha empitjorat, ja que les plataformes digitals han transformat significativament les relacions laborals i han dificultat la negociació col·lectiva i la resistència dels treballadors. Al seu torn, les jerarquies de gestió es tornen cada vegada més invisibles rere les plataformes digitals, i el treball en si mateix s'integra i es controla mitjançant processos algorítmics punitius.
Quin paper exerceix la mà d'obra migrant en les economies turístiques contemporànies, especialment al sud d'Europa i el Mediterrani?
Encara que potser els treballadors migrants i les persones immigrants són més habituals en l'agricultura, la construcció, el treball domèstic, el comerç informal i la distribució d'aliments, han exercit sens dubte un paper important en molts àmbits del mercat laboral de les economies de visitants i del turisme al sud d'Europa i, de fet, arreu del món (en la indústria dels creuers, en les grans conurbacions turístiques i en l'economia urbana informal). La mà d'obra migrant també pot servir per garantir una força laboral flexible com a "solució" a curt termini destinada a compensar l'escassetat de mà d'obra que estem presenciant actualment en les destinacions del sud d'Europa. El turisme reflecteix —i fins i tot manté— les jerarquies ètniques i de gènere i la divisió del treball, i els treballadors immigrants ocupen els llocs més insegurs i precaris.
Quines recomanacions clau faries als responsables polítics i als investigadors que volen dissenyar estratègies turístiques més equitatives a Espanya o Europa?
A més d'eliminar la despesa publicitària excessiva en màrqueting i promoció turística innecessaris, imposar límits i fins i tot reduir la construcció incessant de noves infraestructures turístiques (per exemple, ports esportius, megacomplexos turístics, autopistes i aeroports) i les inversions immobiliàries especulatives, així com reforçar els drets dels treballadors del turisme. El desafiament a llarg termini per a les autoritats de les destinacions turístiques és promoure un canvi per deixar de donar prioritat al creixement turístic interanual i a la il·limitada reinvenció de la marca de la destinació com a substitut de la innovació productiva, i dirigir-se cap a economies turístiques que podríem denominar en estat estacionari o en postcreixement, d'acord amb la justícia social i ecològica.
Com valores els debats actuals sobre el decreixement turístic i la seva rellevància pràctica per als responsables polítics?
El decreixement turístic és una idea que tot just ha sorgit i encara no ha arribat a la categoria de programa econòmic alternatiu plenament desenvolupat. Si bé implica alguna cosa més que reduir o localitzar el consum turístic —és a dir, reduir el consum de materials i energia alhora que es garanteix que el turisme contribueixi al benestar econòmic i social equitatiu—, imaginar com traduir això en un marc polític eficaç a diferents escales continua sent un repte. No obstant això, no hem d'obsessionar-nos amb qüestions específiques com el creixement o el decreixement ni limitar-nos a idear mètriques alternatives de benestar econòmic, sinó desenvolupar estratègies més àmplies per desvincular el turisme de les forces polítiques i econòmiques dominants, organitzades de forma capitalista.
El canvi cap a un turisme de més despesa o "de qualitat" és una alternativa viable al creixement del turisme de masses?
En una paraula, no. És fonamental que els responsables polítics de les destinacions evitin solucions simplistes i elitistes, com substituir el creixement del turisme de masses per un turisme d'alt nivell i alta despesa, amb l'esperança que això limiti la necessitat d'augmentar contínuament les arribades i proporcioni ingressos per a inversions mediambientals regeneratives. Cap de les dues afirmacions és certa i, com a mínim, impliquen sacrificis inacceptables dels drets democràtics de mobilitat i accés a la naturalesa. Les infraestructures turístiques de luxe consumeixen més energia (especialment si es té en compte l'ús de superiots i jets privats) i són igual de degradants per al medi ambient, si no més, que els complexos turístics de masses.
Quins mecanismes de governança alternatius podrien ajudar a garantir que els ingressos del turisme contribueixin de forma més directa a les comunitats locals?
Això podria implicar, per exemple, el que he denominat en altres llocs un dividend de destinació, una espècie de mecanisme de posada en comú d'ingressos o renda bàsica universal per a les destinacions turístiques, atès el grau en què els ingressos del turisme depenen dels béns comuns. No obstant això, el repte és com ampliar les mesures per democratitzar les economies de visitants mitjançant formes més sòlides de participació ciutadana i governança turística participativa que vagin més enllà de les institucions formals de planificació turística i les nocions ortodoxes de participació comunitària.
Com interpretes la idea del dret a viatjar en el context de les creixents desigualtats globals i els règims de mobilitat cada vegada més restrictius?
Fins que el dret a viatjar (no existeix un dret legal al turisme com a tal) sigui equiparable al dret al desenvolupament i el turisme pugui desvincular-se de les innombrables formes d'expropiació i explotació en les quals està immers, aquests drets continuaran sent incomplets o irrealitzables per a la gran majoria de la població mundial. N'hi ha prou amb pensar per un moment en l'entorn cada vegada més hostil cap a les persones migrants i, més encara, cap als turistes del sud global, juntament amb les restriccions cada vegada més draconianes als viatges transfronterers i la immigració imposades per la UE i els Estats Units. La situació actual és molt pitjor del que Marcus Stephenson i jo podríem haver imaginat quan vam publicar per primera vegada el nostre llibre, Tourism and Citizenship, el 2014.