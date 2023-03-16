L'excés de notificacions logístiques: el brou de cultiu ideal per a l'estafa
En els darrers anys, hem consolidat un patró de consum que ja ens sembla natural: compres freqüents a múltiples venedors amb el domicili com a destí per defecte. Aquesta dinàmica ha canviat la nostra relació amb el correu: ja no esperem "un paquet", sinó una successió constant de lliuraments i, amb ells, una cascada d'avisos al mòbil. Però, és possible que aquest excés d'informació ens estigui fent més vulnerables?
La immediatesa com a taló d'Aquil·les
El punt crític d'aquest sistema arriba el dia del lliurament. Tots hem viscut la frustració de rebre un missatge que afirma que "s'ha intentat lliurar el paquet i no hi havia ningú a casa", quan en realitat sí que hi érem. Aquesta contradicció genera una tensió operativa que l'usuari vol resoldre ràpidament per no perdre la comanda.
És precisament en aquesta finestra d'incertesa i pressa on l'enginyeria social troba la seva oportunitat. Un SMS fraudulent que demana confirmar dades o pagar una taxa per reprogramar un enviament no sembla estrany; al contrari, és totalment coherent amb el relat de caos que el consumidor ja experimenta en el seu dia a dia.
El soroll del sistema: per què rebem tants avisos?
El volum d'avisos no és fruit d'un mal funcionament generalitzat, sinó de característiques estructurals del model actual:
- Alta fragmentació operativa: sovint el venedor i el transportista són actors diferents, amb sistemes de comunicació propis.
- Optimització de rutes i temps: els marges operatius són ajustats i qualsevol incidència menor pot generar una notificació automàtica.
- Multiplicitat d'interaccions: confirmació d'enviament, seguiment, recordatori, intent de lliurament, reprogramació, valoració final.
Cada notificació és legítima. El problema apareix quan el volum acumulat genera saturació cognitiva. En aquest entorn, un missatge fraudulent pot passar més desapercebut.
Com reduir el soroll i guanyar seguretat
Per combatre les estafes, no n'hi ha prou amb reforçar la ciberseguretat o advertir els usuaris. També és rellevant reduir la complexitat comunicativa associada als lliuraments. Quan el nombre de notificacions legítimes és molt elevat, disminueix la capacitat d'identificar anomalies. Un entorn amb menys incidències i menys reprogramacions facilita que un missatge sospitós destaqui.
- Punts de recollida (lockers): els lockers i altres solucions de lliurament concentrat permeten agrupar diversos paquets en un únic punt. Això redueix absències al domicili, reintents i notificacions associades a canvis d'última hora. No eliminen el risc d'estafa, però simplifiquen el flux d'interaccions i fan l'experiència més previsible.
- Terminis realistes i comunicació coherent: prometre 48 hores i complir-les pot generar més confiança que anunciar 24 hores i haver de modificar l'entrega. Els sistemes amb terminis ajustats a la realitat operativa redueixen les notificacions correctives i reforcen la percepció de control per part de l'usuari.
En definitiva, el repte no és reduir l'activitat logística (que és cada cop més eficient), sinó fer-la més simple i previsible des del punt de vista comunicatiu. Com més clar i estable és el patró de notificacions legítimes, més fàcil és detectar aquelles que no ho són. Simplificar no és només una millora operativa; és també una manera de reforçar la seguretat del consumidor.