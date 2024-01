Marc Balcells Magrans

Professor dels Estudis de Dret i Ciència Política

Expert/a en: Delictes contra el patrimoni cultural i la seva inserció en la delinqüència transnacional (delinqüència organitzada, terrorisme) i internacional (crims de guerra contra el patrimoni cultural). Expert en l'anàlisi criminològica de l'espoli arqueològic i el tràfic il·lícit d'aquesta classe de patrimoni. Especialista en delictes contra la propietat cultural (robatori i falsificació d'obres d'art) i en crim organitzat (història de la criminologia, la delinqüència i la ciberdelinqüència).

Docent dels següents programes:

Grup de recerca: VICRIM / Estudis de Dret i Ciència Política; Association for Research into Crimes against Art (ARCA)