El desenvolupament de vacunes per a la COVID-19 ha estat una fita científica sense precedents. Però al seu voltant hi ha hagut tota mena de polèmiques: des de problemes d'abastiment i organització en la campanya de vacunació fins a alarmes creades pels possibles efectes secundaris d'algunes de les vacunes. Tot plegat ha creat un clima de desconfiança i infoxicació.

Davant d'aquest escenari, l'eHealth Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) està impulsant un estudi per saber l'opinió de la població espanyola i el personal assistencial professional sobre les vacunes de la COVID-19. Liderat per l'investigador Francesc Saigí, professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC i investigador del grup de recerca I2TIC, l'estudi ha llançat una enquesta en línia per conèixer la percepció social sobre les vacunes i, a partir dels resultats, poder elaborar recomanacions estratègiques per millorar-ne l'acceptació. L'enquesta ―molt breu, es respon en un minut― recull dades demogràfiques sobre l'usuari i li pregunta sobre la seva intenció de vacunar-se.

"La infoxicació fomenta l'escepticisme davant les vacunes. Aquesta mena d'informació es difon ràpidament per tot el món gràcies a les xarxes socials i la tecnologia mòbil i arriba a una gran proporció de la població", afirmaSaigí.

La recerca, en la qual també participen els investigadors Salvador Macip i Marina Bosque, professors dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC, i Hans Eguia, professor col·laborador del Màster de Salut Digital i doctorand de la UOC, vol contribuir a millorar la visió que la població té de les vacunes contra la COVID-19 i evitar que la infoxicació influeixi en la seva intenció de vacunar-se, "amb les conseqüències sobre la pròpia salut i els efectes que ja coneixem en els sistemes sanitaris", assegura Saigí.

L'impacte de les xarxes socials en la vacunació

Per als investigadors vinculats a l'eHealth Center, el fet que no hi hagi cap control de qualitat en la informació que es publica a les xarxes socials "pot comportar que alguns usuaris prenguin decisions inadequades davant de notícies que no estan contrastades científicament". Saigí aposta perquè les xarxes "mostrin la font de les informacions que publiquen per assegurar-ne la qualitat i ajudar la població a discernir-les de la resta de notícies". A més, recomana que les autoritats públiques actuïn "de forma ràpida i contundent" davant la difusió de notícies falses.