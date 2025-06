Text: Rubén Permuy

AutisMIND Videos és una nova plataforma interactiva per fomentar la inclusió i l’autonomia de persones amb autisme, facilitant eines per a la seva adaptació i preses de decisions, amb vídeos interactius en streaming. L’eina, impulsada amb el suport a l’emprenedoria de la plataforma Hubbik de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats de joves i adults amb autisme. Aquest projecte emprenedor va guanyar el premi del públic del programa SpinUOC del 2022, que té la seva edició de 2025 oberta –fins al 19 de gener– per presentar projectes innovadors o idees emprenedores impulsades per la comunitat UOC.

Alex Escolà, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, és un dels responsables darrere d’AutisMIND Videos, que ha estat desenvolupada amb l'Institut de Diagnòstic i Atenció Psiquiàtrica i Psicològica de Barcelona (IDAPP). La plataforma ha estat dissenyada amb la participació activa de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) en totes les fases de creació, des de l’elaboració dels guions fins a la producció, i inclou actors i actrius d’aquest col·lectiu en els vídeos. “La col·laboració directa amb persones amb autisme permet que els continguts reflecteixin situacions reals i ofereixin eines per gestionar-les, promovent el seu autoconeixement, la seva autonomia i el seu benestar”, assenyala Escolà.

Una eina de suport i d’aprenentatge actiu

“Com que les persones amb autisme sovint perceben el món de manera diferent, els pot comportar dificultats d’adaptació a situacions quotidianes”, indica l’emprenedor. AutisMIND Videos és una eina accessible per treballar habilitats socials i d’adaptació, així com per reduir l’ansietat amb l’anticipació de situacions complexes. Els seus vídeos permeten que l’usuari triï diferents opcions al llarg de cada escena, com ara què fer en una visita mèdica, com afrontar situacions de bullying o com gestionar una entrevista de feina.

Els vídeos interactius de la plataforma plantegen situacions reals que altres persones amb TEA han experimentat i resolt, realitat que fomenta la comprensió empàtica i el desenvolupament d’estratègies adaptatives. Els usuaris poden escollir entre diverses opcions, interactuant amb el contingut de forma activa i divertida, i descobrint diferents finals segons les decisions preses. “Aquest component actiu no només facilita l’aprenentatge, sinó que fa l’experiència més atractiva per als usuaris, fomentant la seva motivació”, confirmen els seus creadors.

La plataforma ofereix contingut que s’anirà actualitzant de manera regular. Més enllà dels vídeos interactius, també incorpora tutorials, exercicis pràctics, materials descarregables, formació per a professionals i vídeos testimonials de persones amb TEA, creant un recurs versàtil per a professionals, famílies i persones amb autisme. “Un dels objectius de futur és generar oportunitats laborals per a persones amb autisme, que podrien participar activament en la gestió i el desenvolupament de la plataforma”, detalla Escolà.

Impacte social

El projecte d’AutisMIND Videos deriva de l’aplicació AutisMIND, llançada el 2017 amb l’objectiu d’ajudar a canalla amb TEA a desenvolupar la Teoria de la Ment i la cognició social. L’aplicació, encara disponible, ja compta amb més de 35.000 descàrregues en 30 països, i és accessible tant en iOS com en Android. Aquesta nova plataforma expandeix els objectius inicials de l’aplicació per facilitar més materials d’aprenentatge adaptats a adolescents i adults, amb una interfície dissenyada específicament per a ells.

Aquest projecte “és una iniciativa amb una base sòlida en l’evidència científica i en la col·laboració amb el col·lectiu TEA i els seus professionals. La plataforma pretén esdevenir un recurs clau per a l’autonomia i el benestar de les persones amb autisme i reflecteix el nostre compromís, compartit amb la UOC, d’apostar per desenvolupaments amb impactes positius en la societat”, reflexiona el professor col·laborador.

AutisMIND Videos compta amb el suport de la UOC –a través de Hubbik–, l’IDAPP, la Fundació Orange, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Universitat Rovira i Virgili, entre d’altres entitats. El projecte va rebre també finançament col·lectiu a través d’una campanya de micromecenatge.