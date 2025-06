SpinUOC 2021, 17 de juny: acompanya'ns a conèixer els projectes emprenedors de la comunitat UOC

El proper 17 de juny, acompanya'ns en el viatge a l’emprenedoria de la 9ª edició 2021 de l'SpinUOC.

Des de l'escenari de l'antiga Fàbrica Damm,a partir de les 19:00, pujaran a l’escenari els 8 projectes seleccionats pel jurat i els seus protagonistes —estudiants, graduats i treballadors de la UOC— exposaran el seu projecte davant el jurat i el públic

Els projectes finalistes

Angular Technologies, investigador del grup recerca Wireless Networks (WINE), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), Marc Guerrero presentarà,un projecte que proporciona serveis de posicionament que exploten senyals de diverses ràdios per obtenir una posició 3D precisa en escenaris hostils per GPS.

Educatool, és una eina educativa per a mares i pares, personal docent i professionals de la psicologia i l'educació basat en troballes científiques que duen a l'èxit educatiu. Aquest projecte el presentarà Àlex Letosa, professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació.

Fraud Research, ofereix una plataforma al núvol que resol diferents casos d’ús en detecció de frau fent servir intel·ligència artificial. Aquesta iniciativa la presentaràBernat Coma, professor col·laborador dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Mocoto, és un sistema mòbil de detecció de la superfície corneal. Usant l’aplicació MoCoTo l’oftalmòleg o optometrista adquireix una fotografia del pacient i obté la informació que li servirà per avaluar la seva salut visual. Aquest projecte el presentarà David Merino, professor i investigador del grup Scene understanding and artificial intelligence lab (SUNAI) Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació.

Opground,connecta oportunitats laborals amb programadors, buscant, aplicant i passant les seves primeres entrevistes de forma automàtica, perquè les empreses rebin els perfils més adequats en menys de cinc minuts, connectant amb els més apropiats. El sistema replicador d’entrevistes virtual i automàtic permet fer les connexions com faria un reclutador però un 60 i un 80 % més ràpid. Aquesta iniciativa que plateja un reclutador virtual seràpresentada per Jordi Vall, estudiant del Màster universitari d’Advocaciai del Grau en Humanitats.

Peacebuilder, és una plataforma innovadora per a la resolució amigable de conflictes en línia, via web o aplicació mòbil, que agilitza i sistematitza la seva resolució entre individus i proveïdors de serveis.Aquest projecte serà presenta per Óscar Daniel Conforti, professor col·laborador del Estudis de Dret i Ciència Política.

Whoduniter, un servei d'e-learning i desenvolupament per a empreses basat en novel·les de detectius. Els participants en aquestes activitats poden perfeccionar les seves habilitats interpersonals i posar-les a prova en un procés d'aprenentatge pràctic immersiu, dinàmic i d'alt impacte en un entorn de ficció criminal. Una iniciativa a càrrec d’Helena Mas, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació.

Xatkit, és una plataforma per construir amb codi obert i executar tot tipus de chatbots intel·ligents combinant qualsevol nombre de components i proveïdors tecnològics en funció de les necessitats del projecte.Aquest projecte serà presentat per Gwendal Daniel, investigador del grup Systems, Software and Models (SOM) Research Lab, de l’IN3.

L'SpinUOC compta amb el suport de d'Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, Ramon Molinas Foundation, 4 Years From Now i Seed & Click. L’esdeveniment està cofinançat a través del Pla estratègic de la Unitat de Valoració i Transferència de la UOC (PETER), aprovat per la Generalitat de Catalunya, que compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).