Presentacions

Preparació
Hi ha dos aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de preparar una presentació: el desenvolupament de la presentació oral i els recursos que poden ajudar el ponent a fer-la més comprensible.
Per preparar una presentació hem de seguir els passos següents:
- Definir la finalitat de la presentació.
Abans de planificar una presentació és imprescindible concretar l'objectiu global que s'espera aconseguir al final. Només així podrem avaluar l'èxit de l'exposició.
- Precisar les característiques de l'auditori.
És important saber el tipus d'auditori a qui s'adreça la presentació; això ens ajudarà a triar l'estil i el to del llenguatge i el grau de formalitat que ha de tenir la nostra exposició.
- Seleccionar i ordenar la informació.
És imprescindible tenir un bon guió, una pauta que condueixi el discurs i dirigeixi les accions de qui fa la presentació, amb una estructura clara i ordenada, que, per tant, ha de ser formada per les parts següents:
- Introducció: part de la presentació que serveix per prendre contacte amb l'auditori, introduir els continguts i presentar el tema principal i les idees més rellevants.
- Desenvolupament: part de la presentació que conté la informació que es vol comunicar a l'auditori.
- Conclusió: part de la presentació que té per funció situar el públic en els paràmetres inicials, en els propòsits plantejats en la introducció i que s'han desenvolupat al llarg de la presentació, i resumir els punts clau i els acords a què s'ha pogut arribar. És recomanable agrair l'assistència als participants.
- Introducció: part de la presentació que serveix per prendre contacte amb l'auditori, introduir els continguts i presentar el tema principal i les idees més rellevants.
- Organitzar el dispositiu tècnic que servirà de suport a la presentació oral.