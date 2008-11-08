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8 de novembre de 2008 (matí)
8/11/08
Graduació del curs 2007-2008
8/11/08
·
09:30H
Inactiu
L'Auditori, Barcelona
Enllaç a l'streaming de la primera sessió
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Enllaç a l'streaming de la segona sessió
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