Campus
8/11/08

Graduació del curs 2007-2008

8/11/08·09:30H Inactiu
  • L'Auditori, Barcelona

Enllaç a l'streaming de la primera sessió

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Enllaç a l'streaming de la segona sessió

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Fotos de l'acte

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Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Madrid. 2008
Graduació UOC Madrid. 2008