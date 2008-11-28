Campus
28/11/08

Graduació del curs 2007-2008

28/11/08·00:00H Inactiu
  • Auditori Nacional de Música, Madrid

Enllaç a l'streaming de la primera sessió

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Enllaç a l'streaming de la segona sessió

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Enllaç a l'streaming de la tercera sessió

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Fotos de l'acte

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Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Barcelona. 2008
Graduació UOC Madrid. 2008
Graduació UOC Madrid. 2008