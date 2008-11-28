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28 de novembre de 2008
28/11/08
Graduació del curs 2007-2008
28/11/08
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00:00H
Inactiu
Auditori Nacional de Música, Madrid
Enllaç a l'streaming de la primera sessió
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Enllaç a l'streaming de la segona sessió
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Enllaç a l'streaming de la tercera sessió
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Fotos de l'acte
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