Campus
honoris causa 2008

Sir Timothy Berners-Lee

Acte d'investidura de doctor honoris causa
Sir Timothy Berners-Lee
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Timothy Berners-Lee

Sobre l’acte

  • 10/10/2008

Fotos

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Honoris Causa a Sir Timothy Berners-Lee
Honoris Causa a Sir Timothy Berners-Lee
Honoris Causa a Sir Timothy Berners-Lee
Manuel Castells a l'Honoris Causa a Berners-Lee
Honoris Causa a Sir Timothy Berners-Lee
Honoris Causa a Sir Timothy Berners-Lee

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