Campus
Lliçó inaugural 2019-2020

La universitat ha de liderar l'Agenda 2030

Cristina Gallach, alta comissionada per a l'Agenda 2030
La universitat ha de liderar l'Agenda 2030
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La universitat ha de liderar l'Agenda 2030

Sobre la lliçó

  • Setembre 2019

  • 01/09/2019

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