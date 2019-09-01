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Inauguració del curs acadèmic 2019-2020
Lliçó inaugural 2019-2020
La universitat ha de liderar l'Agenda 2030
Cristina Gallach
, alta comissionada per a l'Agenda 2030
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Llibret de l'acte
Sobre la lliçó
Setembre 2019
01/09/2019
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