- ¿Se están cumpliendo los objetivos?

Sí. Uno de ellos es democratizar la ciencia. Damos la oportunidad a personas que tienen un proyecto específico a pesar de no pertenecer a la academia ni a la industria. Pagan una membresía económica, acceden al laboratorio y les brindamos asesoría. Otro objetivo es fomentar la industria de biotecnología en el país.

- ¿Qué tal la experiencia de trabajar con la pareja?

Al principio fue más complicado, recién nos conocíamos, pero ya somos un equipo. Nos complementamos muy bien y conseguimos resolver de manera más sencilla los conflictos. Juntos lo resolvemos todo, y hoy por hoy lo disfruto mucho.

- Explícanos algún proyecto que haya surgido del laboratorio.

Tenemos una empresa que empezó haciendo investigación sobre bioinsumos, aislando microorganismos propios del suelo para identificar los que son beneficiosos para la agricultura. Empezaron a producir bioinsumos a pequeña escala y a probarlos en campo, donde obtuvieron buenos resultados. Los vendieron a pequeños productores locales: fue rentable, reinvirtieron y ahora tienen su propia planta de bioinsumos.

- ¿Qué ha sido lo más complicado del proceso de emprender?

Abrir camino teniendo en cuenta que la biotecnología es una gran desconocida en Ecuador. A veces cuesta que los clientes ganen confianza en las nuevas tecnologías. La inversión inicial fue costosa. Y la parte regulatoria. En este país no saben qué es la biotecnología pero te limitan. Intentamos movernos por los vacíos legales.

- ¿Y lo más gratificante de toda esta aventura?

Los proyectos sociales nos llenan mucho. Tenemos un programa de becas para niños con escasos recursos, que de otro modo nunca hubieran tenido la oportunidad de estar en un laboratorio. Les inculcamos que la ciencia es un camino. Y nuestros emprendedores, a los que les hubiera resultado casi imposible tener su propio laboratorio, pero nos satisface que lo hayan conseguido a través de nosotros.

- ¿Cómo lo consiguen?

Han empezado en el laboratorio con la membresía, han desarrollado un producto y lo han validado en el mercado. Algunos decidieron hacer su propia inversión, están creciendo y ya tienen su propio laboratorio.

- ¿Cómo y cuándo nace tu interés por democratizar la ciencia y acercarla a la sociedad?

Estudié en el colegio jesuita, donde inculcaban que siempre uno tiene que ser más para servir mejor. Desde mi privilegio trataba de encontrar iniciativas, y vi que la ciencia y la educación son una oportunidad para las poblaciones vulnerables. A través del laboratorio hemos conseguido educar a jóvenes escasos de recursos y darles una oportunidad.

- ¿Qué proyectos gestionáis en los laboratorios comunitarios de Biohack UIO?

Estamos orientados a la parte agrícola y de biología molecular, con proyectos acordes a nuestras líneas de investigación.

- Inspiráis y apoyáis proyectos innovadores que utilizan la biotecnología para abordar los desafíos locales y globales de manera creativa y sostenible. ¿Qué desafíos locales tenéis en Ecuador?

Para empezar, la falta de conocimiento sobre biotecnología. Aquí tenemos una realidad muy distinta con respecto a Europa. Para empezar, no hay trabajo, y si hay industria, está muy atrasada. Nuestro sueño es ser semilla de la industria biotecnológica en el país, que ayude a crear ciencia, empleo y una sociedad con más oportunidades. Trabajamos para que el talento nacional no tenga que emigrar por necesidad a Europa y Estados Unidos.

- ¿Qué retos os planteáis para los próximos años?

El próximo reto es establecer en 2026 un laboratorio en Guayaquil, la segunda ciudad principal del país, y en 2028 tener el primer laboratorio internacional en Bogotá.

- ¿Estáis en contacto con otros laboratorios comunitarios?

Sí, tenemos alianza con Genspace, el laboratorio que nos inspiró, con el que queremos organizar hackatones conjuntos. También hemos hecho acercamientos con varias empresas internacionales de biotecnología que fomentan el biohacking, hacer ciencia a bajo coste. La idea es conectar para poder crecer y difundir esta idea en la región.

- ¿Cómo descubriste la UOC?

Buscaba maestrías en bioinformática, que fueran de una universidad española, para la facilidad del lenguaje, y que se reconociera el título en la Unión Europea. Existen más universidades en línea, pero la UOC tiene un buen posicionamiento en los ránkings universitarios. Me gustó que no mostraron interés por querer vender, sino en lo que podía aprender. Y la flexibilidad también fue un punto a favor.

- ¿Qué tal ha sido la experiencia?

Muy satisfactoria, con profesores de primer nivel y con reconocimiento científico, que siempre estuvieron a mi alcance cuando tuve alguna duda.

- ¿Cómo desconectas?

La vida se resume mucho a nuestro negocio. Hay días que decimos que no hablaremos de trabajo, y entonces vamos a comer, a la piscina, al cine o a hacer un paseo por la ciudad. También hago mucho ejercicio. Y soy muy familiar, me gusta pasear o comer con mis papás, y entonces trato de no hablar mucho de trabajo.

- ¿Algún descubrimiento que hayas hecho últimamente?

Estuvimos en Inglaterra y conocimos York, que nos enamoró. ¡Fuimos a un bar que tiene trece fantasmas reportados y registrados! Es el pueblito con mayor actividad paranormal del mundo. Nos encanta el necroturismo.