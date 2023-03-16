La UOC ha puesto en marcha el Nodo de Sostenibilidad y Transformación Digital, liderado por Alumni y concebido como un espacio de encuentro y colaboración abierto a toda la UOC para impulsar iniciativas transformadoras y favorecer el intercambio de conocimiento.

Este nodo refuerza el firme compromiso de nuestra institución con la transformación ambiental y social. Concebido como un espacio vivo de conexión, nace para fomentar el trabajo en red y crear proyectos con un impacto positivo real, tanto dentro como fuera de la universidad. Manel Jiménez Morales, vicerrector de Alianzas, Comunidad y Cultura, destaca que «desde el Vicerrectorado estamos promoviendo todo tipo de actividades vinculadas a la sostenibilidad y el bienestar. En este marco, hemos desarrollado el Programa UOC Saludable y Sostenible, y actualmente estamos celebrando el Mes de la Sostenibilidad con diferentes propuestas en este ámbito. Para nosotros, en este momento, es muy importante poder encajar este nuevo nodo dentro del programa, y no hacerlo simplemente a través de actividades, sino mediante un grupo de personas que, generosamente, quieren crear este nodo para dar un impulso definitivo en este ámbito».

Su puesta en marcha se ha llevado a cabo en el marco del Mes de la Sostenibilidad, una iniciativa diseñada para implicarnos activamente en la construcción de un mañana más sostenible. Para inaugurar este espacio, Rosa Díaz, alumni del Máster Universitario de Sostenibilidad y Gestión de la Responsabilidad Social, especialista en sostenibilidad y gestión de proyectos ambientales con trayectoria internacional, ha impartido el webinar Economía circular para un futuro sostenible. Durante la sesión, se analizaron de forma muy práctica las claves de la economía circular, las estrategias para incorporarla a las organizaciones y los retos vinculados a la descarbonización, los derechos humanos y la transición justa.

El nodo estará impulsado por Raquel Segovia, profesional del marketing y la comunicación y alumni de la UOC, y por Miguel Luis Lapeña, embajador europeo por el Pacto Climático y también alumni de la universidad. Según Segovia, «es un nodo abierto a todo el mundo, independientemente del nivel de experiencia en la temática. Queremos conectar con todas las personas que tengan intereses afines al nodo». Por su parte, Lapeña destaca que «en este nodo debemos impulsar encuentros con referentes del sector, trasladar estos valores a los jóvenes, generar debates abiertos y aportar soluciones para fomentar el talento en el ámbito de la sostenibilidad».

Las personas que no pudieron seguir la actividad en directo pueden recuperar la sesión y consultar la presentación para profundizar en los contenidos compartidos. Asimismo, la comunidad interesada en participar en nuevas iniciativas y generar red en torno a estos ámbitos puede sumarse al Nodo de Sostenibilidad y Transformación Digital a través de su espacio de encuentro profesional en LinkedIn.

Con este nuevo nodo, la UOC continúa consolidando espacios de participación y conexión que permiten a estudiantes, alumni y profesionales compartir experiencias, generar conocimiento e impulsar iniciativas transformadoras al servicio de una sociedad más sostenible y digitalmente responsable.