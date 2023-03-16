La UOC impulsa el nou Node de Sostenibilitat i Transformació Digital

La UOC impulsa el nou Node de Sostenibilitat i Transformació DigitalEl node està concebut com un espai de trobada i col·laboració obert a tota la UOC per impulsar iniciatives transformadores i afavorir l'intercanvi de coneixement.
La UOC ha posat en marxa el Node de Sostenibilitat i Transformació Digital, liderat per Alumni i concebut com un espai de trobada i col·laboració obert a tota la UOC per impulsar iniciatives transformadores i afavorir l'intercanvi de coneixement.
Aquest node reforça el compromís ferm de la nostra institució amb la transformació ambiental i social. Concebut com un espai viu de connexió, neix per fomentar el treball en xarxa i crear projectes amb un impacte positiu real, tant dins com fora de la universitat. Manel Jiménez Morales, vicerector d’Aliances, Comunitat i Cultura destaca que “des del Vicerectorat estem promovent tot tipus d’activitats, vinculades a la sostenibilitat i el benestar. En aquest marc, hem desenvolupat el Programa UOC Saludable i Sostenible, i actualment estem celebrant el Mes de la Sostenibilitat amb diferents propostes en aquest àmbit. Per a nosaltres, en aquest moment, és molt important poder encaixar aquest nou node dins del programa, i no fer-ho simplement a través d’activitats, sinó mitjançant un grup de persones que, generosament, volen crear aquest node per donar un impuls definitiu en aquest àmbit".
La seva posada en marxa s'ha fet en el marc del Mes de la Sostenibilitat, una iniciativa dissenyada per implicar-nos activament en la construcció d'un demà més sostenible. Per inaugurar aquest espai, Rosa Díaz, alumni del Màster universitari de Sostenibilitat i Gestió de la Responsabilitat Social, especialista en sostenibilitat i gestió de projectes ambientals amb trajectòria internacional, ha impartit el webinar Economia circular per a un futur sostenible. Durant la sessió, es van analitzar de forma molt pràctica les claus de l'economia circular, les estratègies per incorporar-la a les organitzacions i els reptes vinculats a la descarbonització, els drets humans i la transició justa.
El node estarà impulsat per Raquel Segovia, professional del màrqueting i la comunicació i alumni de la UOC, i per Miguel Luis Lapeña, ambaixador europeu pel Pacte Climàtic i també alumni de la universitat. Segons Segovia, «és un node obert a tothom, independentment del nivell d’experiència en la temàtica. Volem connectar amb totes les persones que tinguin interessos afins al node». Per la seva banda, Lapeña destaca que «en aquest node hem d’impulsar trobades amb referents del sector, traslladar aquests valors als joves, generar debats oberts i aportar solucions per fomentar el talent en l’àmbit de la sostenibilitat».
Les persones que no van poder seguir l'activitat en directe poden recuperar la sessió i consultar la presentació per aprofundir en els continguts compartits. Així mateix, la comunitat interessada a participar en noves iniciatives i generar xarxa al voltant d'aquests àmbits pot sumar-se al Node de Sostenibilitat i Transformació Digital a través del seu espai de trobada professional a LinkedIn.
Amb aquest nou node, la UOC continua consolidant espais de participació i connexió que permeten a estudiants, alumni i professionals compartir experiències, generar coneixement i impulsar iniciatives transformadores al servei d'una societat més sostenible i digitalment responsable.