Un analista de datos recoge, limpia y analiza datos para convertirlos en información que una organización pueda usar para decidir. Trabaja con herramientas estadísticas y de visualización para detectar tendencias y oportunidades de mejora en ventas, marketing u operaciones, y sus conclusiones se apoyan en pruebas, no en intuiciones. En este artículo verás qué hace, cuánto cobra, qué estudiar para llegar a serlo y en qué se diferencia de un científico o un ingeniero de datos.

¿Qué hace un analista de datos?

El analista de datos es el puente entre los números y las decisiones del negocio. Sus funciones principales son:

Recopilar datos: extrae información de bases de datos SQL, CRM, hojas de Excel o herramientas de analítica web.

extrae información de bases de datos SQL, CRM, hojas de Excel o herramientas de analítica web. Limpiar y preparar: corrige errores y valores atípicos para que el análisis sea fiable.

corrige errores y valores atípicos para que el análisis sea fiable. Analizar: aplica estadística y modelado para encontrar patrones y correlaciones.

aplica estadística y modelado para encontrar patrones y correlaciones. Visualizar: crea informes y dashboards con herramientas como Power BI o Tableau.

crea informes y dashboards con herramientas como Power BI o Tableau. Comunicar: traduce los hallazgos al lenguaje de negocio y propone acciones.

traduce los hallazgos al lenguaje de negocio y propone acciones. Monitorizar indicadores clave (KPI): sigue las métricas importantes y avisa de posibles desviaciones.

Un caso práctico: así trabaja un analista

Una tienda en línea ve caer las ventas de su producto estrella. El analista no opina: plantea hipótesis (precio, competencia, fallo técnico) y las contrasta con datos. Extrae las ventas con SQL, las limpia con Python y las cruza con el historial de campañas, pero no encuentra nada anómalo. Entonces pasa a los datos cualitativos: revisa el volumen de reclamaciones del servicio de atención al cliente y detecta una tendencia: el aumento de quejas por retrasos en los envíos.

Su conclusión no es "las ventas bajan", sino "bajan en la categoría X porque el nuevo proveedor logístico falla". Con esa causa, la empresa puede actuar.

¿Cuánto gana un analista de datos en España?

Un analista de datos júnior gana entre 20.000 y 25.000 euros al año, y un perfil con más de diez años de experiencia, entre 43.000 y 50.000 euros, según la Guía Salarial 2026 de Manfred. El importe también varía según el sector, el tamaño de la empresa y la comunidad autónoma.

Nivel de experiencia Salario anual orientativo Júnior (menos de 2 años) 20.000 € - 25.000 € Profesional (2-5 años) 26.000 € - 35.000 € Sénior (5-10 años) 36.000 € - 42.000 € Dirección o lead analyst (más de 10 años) 43.000 € - 50.000 €

Fuente: Guía Salarial 2026 de Manfred, elaborada con datos de más de 120.000 profesionales de su comunidad tecnológica.

¿Qué habilidades necesitas para ser analista de datos?

Para trabajar como analista de datos necesitas una combinación de competencias técnicas (hard skills) y transversales (soft skills). Las primeras te permiten trabajar con los datos; las segundas, convertir tus análisis en decisiones.

Competencias técnicas Competencias transversales SQL. Para consultar y extraer datos de bases de datos relacionales. Pensamiento crítico. Descomponer problemas complejos y evaluarlos con lógica. Excel o Google Sheets. Para análisis rápidos y tablas dinámicas. Comunicación. Explicar hallazgos técnicos a una audiencia no técnica. Python o R. Python, con bibliotecas como Pandas y NumPy, es el estándar del sector. Resolución de problemas. Buscar soluciones prácticas a retos del negocio. Power BI, Tableau o Looker. Para crear informes y dashboards interactivos. Atención al detalle. Garantizar la calidad y precisión de los datos. Estadística y probabilidad. Para validar hipótesis y hacer tests A/B. Curiosidad. El sector evoluciona constantemente.

Lo que más diferencia a un buen analista no es solo dominar SQL o Python, sino su visión de negocio: saber qué preguntas importan y conectar los datos con los objetivos de la empresa.

¿Qué hay que estudiar para ser analista de datos?

El itinerario más estratégico es un grado universitario oficial con una base sólida en matemáticas, estadística, programación y bases de datos. Varios de estos grados se pueden cursar en línea y compaginar con un trabajo. Este es un itinerario posible desde la UOC:

Especializaciones y salidas profesionales de un analista de datos

Cada área de negocio pide su propia especialización de análisis de datos:

Marketing: analiza el comportamiento de la clientela y el rendimiento de las campañas para optimizar la inversión y segmentar audiencias.

analiza el comportamiento de la clientela y el rendimiento de las campañas para optimizar la inversión y segmentar audiencias. Finanzas: evalúa riesgos, detecta fraudes y construye modelos de previsión en banca, seguros o departamentos financieros.

evalúa riesgos, detecta fraudes y construye modelos de previsión en banca, seguros o departamentos financieros. Operaciones: estudia la cadena de suministro, logística o producción para identificar cuellos de botella y reducir costes.

Demanda laboral en análisis de datos: ¿qué dicen los informes?

Según el Future of Jobs Report 2025 del Foro Económico Mundial (WEF, por su sigla en inglés), los especialistas en macrodatos y en inteligencia artificial están entre los tres roles que más crecerán hasta 2030, y el 86 % de los empleadores espera que la IA transforme su negocio en ese plazo.

El Barómetro de Competencias y Ocupaciones de PIMEC y la UOC muestra que el 28,5 % de las vacantes en línea de 2024 en Cataluña pedía competencias digitales avanzadas, y que Barcelona concentra la mayoría. Los datos proceden de la Unidad de Prospección y Análisis Laboral (UPAL) de la UOC, que analiza más de diez millones de ofertas.

Analista, científico o ingeniero de datos: ¿en qué se diferencian?

Son tres roles distintos dentro del mismo ecosistema. Te mostramos algunas diferencias:

Criterio Analista de datos Científico de datos Ingeniero de datos Pregunta que responde ¿Qué ha pasado y por qué? ¿Qué podría pasar y qué hacemos? ¿Cómo tenemos datos fiables y accesibles? Enfoque Analizar el pasado para entender el presente. Intentar predecir el futuro y proponer acciones. Construir y mantener la infraestructura de datos. Herramientas SQL, Excel, Power BI, Tableau. Python, R, Spark, machine learning. Python, Spark, Kafka, SQL y NoSQL, nube. Resultado Informes y dashboards con conclusiones. Modelos predictivos y algoritmos. Arquitecturas de datos escalables.

Da el primer paso hacia el análisis de datos

Si traducir datos en decisiones te atrae, empieza por una base oficial y flexible. En la UOC puedes estudiar el grado en Ciencia de Datos Aplicada (Applied Data Science) 100 % en línea y compaginarlo con tu trabajo. Consulta nuestro plan de estudios.