Un analista de dades recull, neteja i analitza dades per convertir-les en informació que una organització pugui emprar per prendre decisions. Treballa amb eines estadístiques i de visualització per detectar tendències i oportunitats de millora en vendes, màrqueting o operacions, i les seves conclusions es fonamenten en proves, no en intuïcions. En aquest article veuràs què fa, quant cobra, què cal estudiar per ser-ho i en què es diferencia d'un científic o un enginyer de dades.
Què fa un analista de dades?
L'analista de dades és el pont entre els números i les decisions del negoci. Les seves funcions principals són:
- Recopilar dades: extreu informació de bases de dades SQL, CRM, fulls d'Excel o eines d'analítica web.
- Netejar i preparar: corregeix errors i valors atípics perquè l'anàlisi sigui fiable.
- Analitzar: aplica estadística i modelatge per trobar patrons i correlacions.
- Visualitzar: crea informes i dashboards amb eines com Power BI o Tableau.
- Comunicar: tradueix les troballes al llenguatge de negoci i proposa accions.
- Monitorar indicadors clau (KPI): segueix les mètriques importants i avisa de possibles desviacions.
Un cas pràctic: així treballa un analista
Una botiga en línia veu que les vendes del seu producte estrella cauen. L'analista no opina: planteja hipòtesis (preu, competència, fallada tècnica) i les contrasta amb dades. Extreu les vendes amb SQL, les neteja amb Python i les creua amb l'historial de campanyes, però no troba res anòmal. Llavors passa a les dades qualitatives: revisa el volum de reclamacions del servei d'atenció al client i detecta una tendència: l'augment de queixes per retards en els enviaments.
La seva conclusió no és "les vendes baixen", sinó "baixen en la categoria X perquè el nou proveïdor logístic falla". Amb aquesta causa, l'empresa pot actuar.
Quant guanya un analista de dades a Espanya?
Un analista de dades júnior guanya entre 20.000 i 25.000 euros l'any, i un perfil amb més de deu anys d'experiència, entre 43.000 i 50.000 euros, segons la Guia Salarial 2026 de Manfred. L'import també varia segons el sector, les dimensions de l'empresa i la comunitat autònoma.
Nivell d'experiència
Salari anual orientatiu
Júnior (menys de 2 anys)
20.000 € - 25.000 €
Professional (2-5 anys)
26.000 € - 35.000 €
Sènior (5-10 anys)
36.000 € - 42.000 €
Direcció o lead analyst (més de 10 anys)
43.000 € - 50.000 €
Font: Guia Salarial 2026 de Manfred, elaborada amb dades de més de 120.000 professionals de la seva comunitat tecnològica.
Quines habilitats necessites per ser analista de dades?
Per treballar com a analista de dades, necessites una combinació de competències tècniques (hard skills) i transversals (soft skills). Les primeres et permeten treballar amb les dades; les segones, convertir les teves anàlisis en decisions.
Competències tècniques
Competències transversals
SQL. Per consultar i extreure dades de bases de dades relacionals.
Pensament crític. Descompondre problemes complexos i avaluar-los amb lògica.
Excel o Google Sheets. Per a anàlisis ràpides i taules dinàmiques.
Comunicació. Explicar troballes tècniques a una audiència no tècnica.
Python o R. Python, amb biblioteques com Pandas i NumPy, és l'estàndard del sector.
Resolució de problemes. Cercar solucions pràctiques a reptes del negoci.
Power BI, Tableau o Looker. Per crear informes i dashboards interactius.
Atenció al detall. Garantir la qualitat i precisió de les dades.
Estadística i probabilitat. Per validar hipòtesis i fer tests A/B.
Curiositat. El sector evoluciona constantment.
El que més diferencia un bon analista no és només dominar SQL o Python, sinó la seva visió de negoci: saber quines preguntes importen i connectar les dades amb els objectius de l'empresa.
Què cal estudiar per ser analista de dades?
L'itinerari més estratègic és un grau universitari oficial amb una base sòlida en matemàtiques, estadística, programació i bases de dades. Diversos d'aquests graus es poden cursar en línia i compaginar amb una feina. Aquest és un itinerari possible des de la UOC:
Formació universitària de base: el grau en Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) de la UOC està pensat per formar professionals de la dada. Si prefereixes una base més àmplia en programació i sistemes, també tens el grau en Enginyeria Informàtica de la UOC.
Especialització: després del grau, o si vens d'una altra carrera, pots especialitzar-te amb el diploma d'expert en Analítica de Dades (Data Analytics), el curs de postgrau de SQL per a Anàlisi de Dades o el curs d'Estratègia i Cultura Analítica.
Especialitzacions i sortides professionals d'un analista de dades
Cada àrea de negoci requereix la seva pròpia especialització d'anàlisi de dades:
- Màrqueting: analitza el comportament de la clientela i el rendiment de les campanyes per optimitzar la inversió i segmentar audiències.
- Finances: avalua riscos, detecta fraus i construeix models de previsió al sector de la banca, assegurances o a departaments financers.
- Operacions: estudia la cadena de subministrament, logística o producció per identificar colls d'ampolla i reduir costos.
Demanda laboral quant a anàlisi de dades: què diuen els informes?
Segons el Future of Jobs Report 2025 del Fòrum Econòmic Mundial (WEF, per la sigla en anglès), els especialistes en big data i en intel·ligència artificial estan entre els tres rols que més creixeran fins al 2030, i el 86 % dels ocupadors espera que la IA transformi el seu negoci en aquest termini.
El Baròmetre de Competències i Ocupacions de PIMEC i la UOC mostra que el 28,5 % de les vacants en línia del 2024 a Catalunya demanava competències digitals avançades, i que Barcelona en concentra la majoria. Les dades procedeixen de la Unitat de Prospecció i Anàlisi Laboral (UPAL) de la UOC, que analitza més de deu milions d'ofertes.
Analista, científic o enginyer de dades: en què es diferencien?
Són tres rols diferents dins del mateix ecosistema. Et mostrem algunes diferències:
Criteri
Analista de dades
Científic de dades
Enginyer de dades
Pregunta que respon
Què ha passat i per què?
Què podria passar i què fem?
Com obtenim dades fiables i accessibles?
Enfocament
Analitzar el passat per entendre el present.
Intentar predir el futur i proposar accions.
Construir i mantenir la infraestructura de dades.
Eines
SQL, Excel, Power BI, Tableau.
Python, R, Spark, machine learning.
Python, Spark, Kafka, SQL i NoSQL, núvol.
Resultat
Informes i dashboards amb conclusions.
Models predictius i algorismes.
Arquitectures de dades escalables.
Fes el primer pas cap a l'anàlisi de dades
Si traduir dades en decisions t'atreu, comença per una base oficial i flexible. A la UOC pots estudiar el grau en Ciència de Dades Aplicada (Applied Data Science) 100 % en línia i compaginar-lo amb la teva feina. Consulta el nostre pla d'estudis.
Fes el primer pas cap a l'anàlisi de dades
T'agradaria saber més?
Rep les novetats sobre les teves àrees d'interès i els serveis i activitats de la universitat.