¡Enhorabuena por haber acabado el grado en Educación Social! Ahora puedes profundizar en el ámbito socioeducativo con el máster universitario en Psicopedagogía o el máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje, o bien explorar el máster universitario en Trabajo Social Sanitario. Esta guía práctica te ayuda a comparar las opciones de posgrado y a elegir el camino que mejor encaja con tus intereses y objetivos profesionales.

Cómo elegir un máster después del grado en Educación Social: especialización o perfil híbrido

Al acabar el grado en Educación Social, puedes seguir profundizando en tu ámbito o ampliar tu perfil profesional con nuevas competencias. La elección dependerá de las funciones que quieras asumir y de los entornos en los que te gustaría trabajar:

Especialización directa: Si quieres profundizar en el acompañamiento educativo, la orientación o la intervención ante las dificultades de aprendizaje, la psicopedagogía y los estudios sobre aprendizaje y lenguaje son opciones que puedes explorar.

Si quieres profundizar en el acompañamiento educativo, la orientación o la intervención ante las dificultades de aprendizaje, la psicopedagogía y los estudios sobre aprendizaje y lenguaje son opciones que puedes explorar. Perfil híbrido: Si te interesa abrir nuevas vías profesionales, puedes combinar la base socioeducativa con la tecnología educativa, la docencia o los derechos humanos.

Los másteres más recomendados después de Educación Social

Estos son los másteres de la UOC que te recomendamos, ordenados por afinidad con el grado:

Másteres de especialización directa - UOC

Másteres de especialización directa

Máster Enfoque y valor diferencial Psicopedagogía Acceso directo con el grado. Orientación, evaluación e intervención en educación inclusiva. Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje Intervención en dificultades de aprendizaje. Orientado a las oposiciones de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Trabajo Social Sanitario Especialización en el ámbito social y sanitario.

Másteres para ampliar o reorientar el perfil profesional - UOC

Másteres para ampliar o reorientar el perfil profesional

Máster Enfoque y valor diferencial Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Habilita para dar clases en la ESO, el bachillerato y la formación profesional. Incluye la especialidad de orientación educativa. Educación y TIC (E-learning) Diseño y gestión de proyectos de formación en línea. Derechos Humanos y Globalización Protección de derechos humanos, ONG y cooperación. Requiere seis créditos de complemento. Psicología Infantil y Juvenil: Técnicas y Estrategias de Intervención Planes de intervención psicológica en la infancia y la adolescencia. Requiere complementos de formación.

Másteres de especialización directa después del grado en Educación Social: psicopedagogía y aprendizaje

Si crees que acompañar el aprendizaje de las personas puede encajar contigo, el máster universitario en Psicopedagogía es una buena opción. Este máster trabaja la orientación, la evaluación psicopedagógica y la intervención en educación inclusiva. Consta de sesenta créditos y se puede hacer en un año. Está dirigido a la orientación educativa, los servicios sociales o las ONG. Ten en cuenta que no habilita de forma general para lugares regulados del sistema educativo público.

Por otro lado, si quieres apoyar al alumnado con dificultades de aprendizaje o del lenguaje, el máster universitario en Dificultades del Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje te prepara para las oposiciones de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Además, es una titulación reconocida para acceder a las bolsas de interinos de estas especialidades en Cataluña.

Otros másteres que encajan después del grado en Educación Social: docencia, tecnología y derechos humanos

Si te llama más la atención el ámbito educativo, el máster universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas te habilita para la ESO, el bachillerato y la formación profesional, y te permite presentarte a las oposiciones. En cambio, si te interesa la formación en línea, el máster universitario en Educación y TIC (E-learning) te prepara para diseñar proyectos de e-learning. Y si quieres trabajar en cooperación, el máster universitario en Derechos Humanos y Globalización te abre la puerta al mundo de las ONG.

Impacto laboral y oportunidades salariales: ¿merece la pena hacer un máster después del grado en Educación Social?

Sí, hacer un máster puede ayudarte a profundizar en un ámbito y ampliar las oportunidades profesionales. La clave es elegir una formación alineada con las funciones que te interesan, como la orientación, la intervención especializada o la coordinación de proyectos.

Según la Encuesta de inserción laboral 2023 de AQU Catalunya, el 94 % de los titulados de máster de las universidades catalanas tiene trabajo y el 68 % cobra más de 2.000 euros brutos al mes, frente al 62 % de los titulados de grado. Son datos del conjunto de másteres, pero muestran que la formación de posgrado conecta con el mundo laboral.

La especialización también te permite reforzar competencias como la evaluación, el criterio profesional y el acompañamiento de personas. En un entorno de transformación digital y automatización, continuar tu formación te puede ayudar a actualizar conocimientos y a prepararte para nuevas necesidades profesionales.

Requisitos para hacer un máster después del grado en Educación Social

Puedes acceder a un máster desde diferentes titulaciones; según tu grado de origen, el máster te abrirá unas puertas u otras. En los másteres de especialización directa, como el de Psicopedagogía, el acceso es directo, mientras que en otros se pueden requerir complementos de formación. Te recomendamos consultar las salidas profesionales según el grado de origen y, si buscas una plaza regulada, hacer la consulta también en el Departamento de Educación.

Ten presente que los másteres universitarios oficiales dan acceso al doctorado y puntúan en oposiciones. Por otro lado, los títulos propios se orientan a la especialización práctica.

Antes de matricularte, debes tener el expediente cerrado y haber superado todos los créditos del grado, incluido el TFG.

Cómo facilita la UOC el salto del grado en Educación Social a un máster

En la UOC puedes seguir formándote sin nota de corte ni listas de espera. Si eliges un máster que requiere complementos formativos, puedes cursarlos de manera simultánea, sin perder un curso académico.

Además, puedes empezar los estudios en octubre o en febrero, con convocatorias que facilitan la continuidad después de acabar el grado. La metodología 100 % en línea y la evaluación continua te permiten compaginar el máster con el trabajo y organizarte según tus necesidades.

Da un paso más en tu carrera con los másteres de la UOC

¿Tienes claro cuál es tu próximo objetivo profesional después del grado en Educación Social? En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) encontrarás másteres oficiales y diplomas de especialización o de experto 100 % en línea diseñados para que te especialices o reorientes tu perfil a tu ritmo.