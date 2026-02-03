El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.

El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.

Por qué estudiar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario en la UOC

El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.

El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.

Por qué el máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC es único

Este programa singular te especializa en la intervención sociosanitaria avanzada. La formación aborda cinco grandes ámbitos del sistema de salud: la atención primaria, la especializada, la sociosanitaria, la salud mental y las emergencias.

A lo largo de la formación, desarrollarás capacidades estratégicas para tu tarea diaria:

Diagnosticarás vulnerabilidades psicosociales en pacientes.

Aplicarás la entrevista clínica de asesoramiento emocional.

Impulsarás la investigación analizando determinantes comunitarios.

El equipo docente del programa garantiza un aprendizaje conectado con la realidad clínica y directiva actual de la red hospitalaria. Gran parte del profesorado es doctor o profesional en activo en el sistema sanitario integral y el tercer sector. Además, el máster universitario de Trabajo Social Sanitario ofrece prácticas en entornos reales de alta complejidad gracias a alianzas con consorcios como el Grupo Quirón Salud, el Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa o la Fundación Vidal i Barraquer.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La formación avanzada te prepara para asumir funciones de gran responsabilidad en equipos interdisciplinarios del Sistema Nacional de Salud. Tus conocimientos te permitirán trabajar en perfiles de alta demanda:

Trabajador o trabajadora social en instalaciones hospitalarias

Experto clínico o experta clínica en curas paliativas

Director o directora de recursos en el tercer sector

Al estudiar en la UOC, adquieres competencias transversales clave como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el aprendizaje autónomo y el compromiso ético. Para lograr un perfil altamente competitivo, usarás soluciones tecnológicas del sector como entornos virtuales 3D, bases de datos científicas y el software QSR NVivo para la investigación cualitativa.

Asimismo, el programa integra la inteligencia artificial en el ecosistema sanitario de manera pionera. Aprenderás a utilizar la herramienta Google Workspace con Gemini para mejorar tu productividad y harás el curso certificado "Claves de la IA generativa en la salud" para conocer los límites éticos de esta tecnología. Obtendrás hasta siete insignias oficiales de Google.