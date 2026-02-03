Máster universitario Online en Trabajo Social Sanitario
Presentación
El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es la titulación oficial 100 % online pionera en el Estado que te especializa en intervención sociosanitaria. Esta formación especializada te prepara para el mundo laboral mediante un itinerario transversal centrado en las etapas vitales del paciente, la atención a la salud mental y las enfermedades psicosociales. Profundizarás de manera exhaustiva en el diagnóstico social sanitario, la gestión de casos complejos y el modelo biopsicosocial.
Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.
Consulta el apartado precio y matrícula.
Fracciona en cuotas tu máster.
Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la salud”
Empieza tu máster con una base sólida en IA generativa e impulsa tu currículum
Por qué estudiar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario en la UOC
El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.
El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.
Por qué estudiar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario en la UOC
El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.
El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.
Por qué el máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC es único
Este programa singular te especializa en la intervención sociosanitaria avanzada. La formación aborda cinco grandes ámbitos del sistema de salud: la atención primaria, la especializada, la sociosanitaria, la salud mental y las emergencias.
A lo largo de la formación, desarrollarás capacidades estratégicas para tu tarea diaria:
- Diagnosticarás vulnerabilidades psicosociales en pacientes.
- Aplicarás la entrevista clínica de asesoramiento emocional.
- Impulsarás la investigación analizando determinantes comunitarios.
El equipo docente del programa garantiza un aprendizaje conectado con la realidad clínica y directiva actual de la red hospitalaria. Gran parte del profesorado es doctor o profesional en activo en el sistema sanitario integral y el tercer sector. Además, el máster universitario de Trabajo Social Sanitario ofrece prácticas en entornos reales de alta complejidad gracias a alianzas con consorcios como el Grupo Quirón Salud, el Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa o la Fundación Vidal i Barraquer.
Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas
La formación avanzada te prepara para asumir funciones de gran responsabilidad en equipos interdisciplinarios del Sistema Nacional de Salud. Tus conocimientos te permitirán trabajar en perfiles de alta demanda:
- Trabajador o trabajadora social en instalaciones hospitalarias
- Experto clínico o experta clínica en curas paliativas
- Director o directora de recursos en el tercer sector
Al estudiar en la UOC, adquieres competencias transversales clave como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el aprendizaje autónomo y el compromiso ético. Para lograr un perfil altamente competitivo, usarás soluciones tecnológicas del sector como entornos virtuales 3D, bases de datos científicas y el software QSR NVivo para la investigación cualitativa.
Asimismo, el programa integra la inteligencia artificial en el ecosistema sanitario de manera pionera. Aprenderás a utilizar la herramienta Google Workspace con Gemini para mejorar tu productividad y harás el curso certificado "Claves de la IA generativa en la salud" para conocer los límites éticos de esta tecnología. Obtendrás hasta siete insignias oficiales de Google.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Titulación oficial
Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.
Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.
Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES).
La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.
Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.
-
Inicio
14 oct 2026
-
100%
Online
-
60
Créditos ECTS
-
Idiomas: Español, Catalán
-
Titulación oficial
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
-
La UOC, la mejor universidad online
Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.
La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.