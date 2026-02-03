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Máster universitario Online en Trabajo Social Sanitario

Presentación

El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) es la titulación oficial 100 % online pionera en el Estado que te especializa en intervención sociosanitaria. Esta formación especializada te prepara para el mundo laboral mediante un itinerario transversal centrado en las etapas vitales del paciente, la atención a la salud mental y las enfermedades psicosociales. Profundizarás de manera exhaustiva en el diagnóstico social sanitario, la gestión de casos complejos y el modelo biopsicosocial.

 
Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

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Matricúlate y obtendrás acceso exclusivo al curso: “Claves de la IA generativa en la salud”

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Más información

 

Por qué estudiar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario en la UOC

El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.

El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.

Por qué estudiar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario en la UOC


El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC te prepara con las competencias más demandadas en el sector sanitario para ejercer en hospitales, atención primaria y salud mental. La metodología de prestigio reconocido de la UOC es 100 % online y flexible, lo que te permite estudiar a tu ritmo desde donde quieras. Este modelo educativo sin clases ni horarios facilita que compagines tus estudios con tu vida personal o profesional.

El programa tiene validez real para trabajar en el sector público de todas las comunidades autónomas. Dado que este título oficial está inscrito en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), los tribunales de valoración de oposiciones y bolsas de trabajo, como la del Institut Català de la Salut, le otorgan la máxima puntuación permitida en el apartado de formación académica. Esta condición te proporciona una ventaja competitiva frente a titulaciones menos afines para ocupar plazas públicas de trabajo social en instituciones sanitarias.

Por qué el máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC es único

Este programa singular te especializa en la intervención sociosanitaria avanzada. La formación aborda cinco grandes ámbitos del sistema de salud: la atención primaria, la especializada, la sociosanitaria, la salud mental y las emergencias. 

A lo largo de la formación, desarrollarás capacidades estratégicas para tu tarea diaria:

  • Diagnosticarás vulnerabilidades psicosociales en pacientes.
  • Aplicarás la entrevista clínica de asesoramiento emocional.
  • Impulsarás la investigación analizando determinantes comunitarios.

El equipo docente del programa garantiza un aprendizaje conectado con la realidad clínica y directiva actual de la red hospitalaria. Gran parte del profesorado es doctor o profesional en activo en el sistema sanitario integral y el tercer sector. Además, el máster universitario de Trabajo Social Sanitario ofrece prácticas en entornos reales de alta complejidad gracias a alianzas con consorcios como el Grupo Quirón Salud, el Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa o la Fundación Vidal i Barraquer.

Formamos a los y las profesionales que buscan las empresas

La formación avanzada te prepara para asumir funciones de gran responsabilidad en equipos interdisciplinarios del Sistema Nacional de Salud. Tus conocimientos te permitirán trabajar en perfiles de alta demanda:

  • Trabajador o trabajadora social en instalaciones hospitalarias
  • Experto clínico o experta clínica en curas paliativas
  • Director o directora de recursos en el tercer sector

Al estudiar en la UOC, adquieres competencias transversales clave como el pensamiento crítico, la gestión del tiempo, el aprendizaje autónomo y el compromiso ético. Para lograr un perfil altamente competitivo, usarás soluciones tecnológicas del sector como entornos virtuales 3D, bases de datos científicas y el software QSR NVivo para la investigación cualitativa.

Asimismo, el programa integra la inteligencia artificial en el ecosistema sanitario de manera pionera. Aprenderás a utilizar la herramienta Google Workspace con Gemini para mejorar tu productividad y harás el curso certificado "Claves de la IA generativa en la salud" para conocer los límites éticos de esta tecnología. Obtendrás hasta siete insignias oficiales de Google.

Descárgate el folleto informativo del máster universitario de Trabajo Social Sanitario

Titulación oficial

Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Titulación oficial


Esta titulación ha sido verificada por el Consejo de Universidades, y su implantación ha sido autorizada por la Generalitat de Cataluña, según lo que marca la legislación vigente.

Los títulos universitarios oficiales de la UOC tienen validez en todo el territorio español, surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades profesionales reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación. 

Estos títulos se expiden juntamente con el suplemento europeo al título (SET), que facilita información sobre los estudios cursados por el estudiante, los resultados obtenidos, las capacidades profesionales logradas y el nivel de la titulación en el sistema español de educación superior, con el fin de facilitar su reconocimiento y promover la movilidad de estudiantes y titulados dentro del espacio europeo de educación superior (EEES). 

La validez en otros países de los títulos universitarios oficiales expedidos por la UOC vendrá determinada en cada caso por las leyes de educación de cada país.

Consulta más detalles sobre el Reconocimiento de los títulos oficiales de la UOC.

  • Inicio

    14 oct 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Español, Catalán

  • Titulación oficial

Solicita el acceso

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

Calidad de la titulación

La calidad de este programa está avalada por la AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)la cual asegura el rigor y el cumplimiento de los estándares exigidos en el EEES.   

+ Calidad de la titulación

Acreditación de calidad AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Con la colaboración de:

Avalado por:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El aula virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Plan de estudios

60
ECTS
10
ECTS
Optativa
38
ECTS
Obligatoria
8
ECTS
Trabajo final
4
ECTS
Prácticas

Asignaturas del programa

Consulta los detalles de las asignaturas que te interese cursar para adaptar los estudios a tu ritmo, según la disponibilidad y los requisitos de matrícula de cada asignatura y el tiempo de dedicación por el que hayas optado.

 

 

Tipología

Asignaturas obligatoriasCréditos
5
5
5
6
6
6
5
4
8

Asignaturas optativasCréditos
5
5
5
5
5

 * De las cinco asignaturas optativas del programa, el estudiante tiene que escoger dos.

Consulta el plan de estudios del máster en el BOE

 

Semestres

Se prevé que un estudiante pueda realizar todo el plan de estudios en un año en el caso de que lo curse a tiempo completo, o en un plazo superior de años según el modelo flexible de la universidad. A continuación se plantean los dos escenarios posibles, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial en dos años.

Planificación en un año lectivo

AsignaturasCréditos

Semestre 1                                                                                                                      35

5
5
5
5
5
5
Trabajo social sanitario y salud pública   5

Semestre 2
40
6
6
6
5
5
4
8
Total60

Planificación en dos años lectivos

AsignaturasCréditos

Semestre 1
15
5
5
5

Semestre 2
18
6
6
6

Semestre 3
20
5
5
5
Trabajo social sanitario y salud pública5

 

Semestre 4
22
5
5
Prácticum
4
Trabajo final de máster
8
 

Total 60

 

*El estudiante tiene que escoger dos de las cuatro asignaturas obligatórias.

Consulta el plan de estudios del máster en el BOE

 

Aprendizaje práctico

  • Resolución de problemas reales
  • Aplicación directa del conocimiento
  • Conexión directa con el mundo laboral
¿Cómo es el aprendizaje basado en casos reales en la UOC?

La metodología basada en casos reales de la UOC te prepara para los retos del mercado laboral mediante actividades orientadas a la realidad del mundo profesional para desarrollar competencias útiles para el mundo profesional.

Características del aprendizaje basado en casos reales:

  • Casos reales y simulaciones prácticas.
  • Desarrollo de habilidades profesionales.
  • Aplicación directa del conocimiento.
  • Resolución de problemas reales.
  • Conexión directa con el mundo laboral.

Aprender haciendo es el eje del aprendizaje práctico en el máster universitario de Trabajo Social Sanitario. Analizarás situaciones, tomarás decisiones y las argumentarás con autonomía, autogestión y capacidad de adaptación. El modelo UOC responde a las necesidades del mercado laboral integrando el modelo biopsicosocial y el diagnóstico social sanitario desde la práctica basada en la evidencia y el trabajo en equipos interdisciplinarios.

En el máster universitario de Trabajo Social Sanitario interactuarás en entornos virtuales 3D basados en videojuegos para simular situaciones reales con personas en dificultad. Dispondrás de videochats y foros de inteligencia colectiva adaptados a móviles, y utilizarás el software de investigación cualitativa QSR NVivo, integrado en el campus del máster universitario de Trabajo Social Sanitario.

Carga lectiva

Para obtener la titulación de máster universitario de Trabajo Social Sanitario, el estudiante tiene que superar 60 ECTS. Este número de créditos se distribuye entre la totalidad de las materias integradas en el plan de estudios que conduce a la obtención del título universitario oficial, en función del número de horas de trabajo del estudiante para la realización y acreditación de estas materias.

Prácticas

Tipología de la asignaturaObligatoria

Duración

4 créditos ECTS, que equivalen a 100 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad

Presencial

Requisitos

Haber superado los créditos obligatorios correspondientes al primer semestre:

  • Contexto histórico, antropológico y filosófico en el trabajo social sanitario.
  • Estructura y funcionamiento del sistema sanitario.
  • La intervención en personas enfermas según los estadios de desarrollo vital. 
  • Diseño de programas y recursos de apoyo a las personas enfermas y sus familias

Haber superado o tener matriculadas las siguientes asignaturas obligatorias:

  • Herramientas de trabajo para la intervención.
  • La intervención del trabajo social sanitario según ámbitos sanitarios.

Prácticas


Tipología de la asignaturaObligatoria

Duración

4 créditos ECTS, que equivalen a 100 horas. Son prácticas académicas curriculares.

Modalidad

Presencial

Requisitos

Haber superado los créditos obligatorios correspondientes al primer semestre:

  • Contexto histórico, antropológico y filosófico en el trabajo social sanitario.
  • Estructura y funcionamiento del sistema sanitario.
  • La intervención en personas enfermas según los estadios de desarrollo vital. 
  • Diseño de programas y recursos de apoyo a las personas enfermas y sus familias

Haber superado o tener matriculadas las siguientes asignaturas obligatorias:

  • Herramientas de trabajo para la intervención.
  • La intervención del trabajo social sanitario según ámbitos sanitarios.
  • Métodos y técnicas en el trabajo social sanitario.
     

Haber superado o tener matriculada una de las siguientes asignaturas optativas:

  • Intervención desde el trabajo social sanitario en organizaciones transversales del sistema sanitario.
  • Intervención desde el trabajo social sanitario en personas con enfermedad mental.
  • Intervención desde el trabajo social sanitario en personas con enfermedades de baja prevalencia.
  • Trabajo social sanitario en enfermedades con gran afectación en el ámbito social y psicosocial.
  • Trabajo social sanitario y salud pública.

Acompañamiento

Durante la realización de las prácticas, el estudiante dispone de un seguimiento docente personalizado, con un profesional que actúa como tutor de centro de prácticas y un profesor que actúa como tutor académico, los cuales aseguran que las prácticas se llevan a cabo siguiendo el proyecto formativo.

Empresas colaboradoras

La disponibilidad concreta de la oferta de prácticas en centros especializados en el ámbito se puede encontrar en la herramienta de gestión de prácticas. La lista de empresas con convenios de prácticas puede variar desde el momento que te apuntes hasta que se empiezan las prácticas.

 

Puede encontrar más información sobre el funcionamiento de las prácticas en el plan docente de la asignatura. Esta información se actualiza cada semestre y, por tanto, la explicación concreta de la asignatura de prácticas siempre hace referencia al semestre actual.

El procedimiento y las fechas de solicitud de las prácticas se exponen en el espacio «Prácticas curriculares» del Campus Virtual.

 

+ Consulta más detalles de las prácticas

Prácticas

Con la UOC, todo son ventajas a la hora de realizar tus prácticas. Dispones de más de 10.000 empresas colaboradoras en las que realizar prácticas. Las prácticas curriculares y no curriculares representan una oportunidad única para encontrar trabajo o mejorar tu situación actual. 

Más información

Trabajo final de máster

Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario en Trabajo Social Sanitario el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.  

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster en Trabajo Social Sanitario. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.  

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y el guiado del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.

Trabajo final de máster


Los estudios de máster concluyen con la elaboración de un trabajo final. En el máster universitario en Trabajo Social Sanitario el trabajo final tiene 8 créditos ECTS.  

El trabajo final de máster consiste en la realización de un proyecto individual de síntesis de los conocimientos adquiridos en otras asignaturas del máster en Trabajo Social Sanitario. Es una asignatura que el estudiante debe cursar para finalizar el programa y está orientada a la evaluación de las competencias asociadas al título.  

El trabajo final es un trabajo individual que se hace con la tutorización y el guiado del director del trabajo final, que hace el acompañamiento necesario para que el estudiante pueda llevar a cabo con éxito. El director del trabajo final es el encargado de orientar al estudiante y hace el seguimiento del proyecto y la asesora en cada uno de los aspectos: conceptualización, fundamentación, metodología, redacción de los resultados y defensa.  

El trabajo final concluye con una defensa síncrona, en la que el estudiante debe hacer una exposición del trabajo, que se lleva a cabo de manera virtual ante una comisión de evaluación.  

La calificación del trabajo final consta de tres partes: el seguimiento y la elaboración del trabajo, la memoria, proyecto o estudio final realizado y la defensa del trabajo. La defensa debe hacerse de manera síncrona virtual.

 

+ Guía del trabajo final del máster universitario de Trabajo Social Sanitario

+ Repositorio institucional de la UOC (O2)

+ Consulta más detalles sobre los trabajos finales

Formación con una metodología 100 % online y flexible

  • Flexibilidad sin horarios ni clases.
  • Formación en línea adaptada a tu ritmo.
  • Aprendizaje basado en la resolución de casos reales.
¿Cómo es la metodología de la UOC?

La metodología de la UOC es 100 % en línea, sin horarios fijos, y basada en un modelo de aprendizaje asíncrono con acompañamiento docente continuo.

Principales características de la metodología de la UOC:

  • Formación 100 % en línea.
  • Sin clases presenciales ni horarios.
  • Aprendizaje asíncrono (a tu ritmo).
  • Acompañamiento personalizado.
  • Actividades prácticas y aplicadas.

Esta metodología de prestigio de la UOC te permite estudiar a tu ritmo y sin horarios, adaptándose completamente a tu día a día. Además, puedes acceder a los contenidos y las actividades desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Estudiarás a distancia y podrás cursar este programa mientras estudias desde casa o en el extranjero, lo que facilita compaginar los estudios con la vida personal y profesional sin clases presenciales ni tampoco clases en vídeo.

El valor de la metodología de la UOC radica en la solidez de un modelo educativo basado en un aprendizaje activo y en la colaboración con otros estudiantes. Estudiando en la UOC potenciarás el desarrollo de competencias como la gestión del tiempo, la planificación y las competencias digitales gracias a unos recursos digitales y actividades prácticas. 

A diferencia del modelo tradicional basado en clases magistrales, el aprendizaje en la UOC se basa en recursos digitales, actividades prácticas y el acompañamiento constante del profesorado y del equipo de tutoría.

El Campus Virtual: el espacio donde organizarás tu aprendizaje

  • Accede a tus aulas virtuales de Canvas
  • Contacta con profesorado experto
  • Gestiona tus trámites administrativos
¿Qué es el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual es la plataforma digital donde se lleva a cabo toda la actividad académica del grado. 

¿Qué puedes hacer en el Campus Virtual?

  • Acceder a las aulas virtuales.
  • Consultar materiales y recursos actualizados.
  • Hacer actividades de evaluación continua.
  • Participar en foros de debate.
  • Contactar con profesorado y equipo de tutoría.
  • Gestionar la matrícula y hacer trámites académicos.

El Campus Virtual es el espacio donde compartes el aprendizaje con el profesorado y los demás estudiantes. Es un entorno único desde donde puedes organizar tus estudios, entregar actividades, conversar con compañeros y compañeras, y resolver dudas cómodamente.

Dentro del campus podrás planificar las asignaturas con total flexibilidad. El sistema integra calendarios detallados que facilitan la organización del estudio de este programa según tu ritmo. Dentro de este espacio abierto las 24 horas, enviarás los ejercicios y consultarás los recursos educativos.

El Campus Virtual también favorece la relación con los estudiantes, acerca el contacto con el profesorado experto y centraliza varias gestiones universitarias importantes, como por ejemplo la matrícula, la consulta de becas, las formas de pago o el reconocimiento de créditos.

La evaluación continua que te acerca a la realidad profesional

  • Aprendizaje práctico mediante proyectos y casos.
  • Orientación directa al mundo laboral real.
  • Retorno constante por parte del profesorado.

 

¿Cómo funciona la evaluación en la UOC?

La evaluación continua actúa como el sistema principal de evaluación de la UOC y consiste en llevar a cabo actividades prácticas programadas a lo largo de cada asignatura. Este modelo pedagógico se basa en actividades prácticas a lo largo de la asignatura, lo que te permite aprender de manera progresiva durante el semestre. También te permite aprender progresivamente resolviendo situaciones reales para afrontar el mundo profesional.

Características de la evaluación:

  • Evaluación continua mediante actividades prácticas.
  • Resolución de problemas del mundo professional.
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos
  • Desarrollo de competencias profesionales clave
  • Aplicación directa de conocimientos teóricos.

El programa no evalúa mediante la simple memorización de la parte teórica, sino a través de la evaluación continua orientada al learning by doing. Las actividades de aprendizaje de la UOC están diseñadas para afrontar situaciones del mundo profesional. Mediante casos reales o simulados, aplicarás directamente los conocimientos teóricos y adquirirás habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y la resolución de problemas complejos.

En algunas asignaturas de este grado, la evaluación se completa con una prueba final en línea, síncrona o asíncrona, que permite validar los conocimientos y las competencias adquiridos. El sistema de evaluación de la UOC garantiza rigor académico e integridad, con mecanismos de verificación y un diseño inclusivo adaptado a diferentes perfiles.

IA para transformar tu futuro

Incorporamos la IA generativa a tu máster universitario

UOC, abierta al futuro. Referente en IA

Hace 30 años la UOC fue pionera en la formación en tecnología digital para toda una generación que transformó su entorno laboral gracias a estos aprendizajes. Ahora seguimos siendo pioneros con la integración de la inteligencia artificial generativa de forma estructural en nuestro modelo educativo. No solo enseñamos a nuestros estudiantes a utilizarla, sino a hacerlo con criterio, responsabilidad y mirada profesional, capacitándolos para operar en entornos profesionales cambiantes.

La UOC fue la primera universidad en línea del mundo y hoy impulsa el proyecto europeo OpenEU para construir la nueva universidad digital europea. Este espíritu innovador y su dilatada experiencia es lo que ha permitido que la UOC sea, también, la primera universidad en integrar con rigor y calidad la inteligencia artificial generativa de forma transversal en su modelo docente.

Apostamos por el rigor académico y el pensamiento crítico y ético de nuestro estudiantado. En cada actividad formativa damos orientaciones claras sobre cómo utilizar la IA generativa, garantizando que, de forma transparente, el estudiante adquiera un criterio y un dominio profesional en su uso.

Este programa incorpora conocimientos especializados sobre la IA generativa en su ámbito y, además, incluye una licencia de Gemini. La IA generativa es una competencia estructural y protagonista en el programa, de forma que el estudiantado adquiere un dominio profesional que incrementa su potencial en el mercado laboral.

El nuevo estudiantado de primer semestre de grado, máster universitario, ciclo formativo de grado superior y de máster de formación profesional puede hacer, además, un curso de IA generativa especializado en su ámbito profesional para descubrir cómo esta tecnología está transformando su sector y cómo utilizarla profesionalmente.

Curso "Claves de la IA generativa" en salud
  • 25

    horas

  • 100%

    online

  • Acceso voluntario y gratuito en el primer semestre.
  • Fundamentos, ecosistema y actividades de IA generativa.
  • Comprende cómo transforma el sector sanitario: oportunidades, retos y límites.
  • Incluye acceso al curso de mejora de productividad “Google Workspace con Gemini”.
  • Obtén un doble reconocimiento: certificado del curso UOC “Claves de la IA generativa" en salud y siete insignias del curso de Google.

 

Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Reconocimiento de créditos

Reconocimiento de créditos

La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario ¿Quieres más información? y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

Reconocimiento de créditos


La UOC permite convalidar o adaptar los estudios que se han cursado anteriormente y reconocer asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional. El reconocimiento de créditos permite reducir el tiempo de estudio.

Ante cualquier duda, rellenad el formulario ¿Quieres más información? y contactaremos con vosotros.

 

Ventajas de solicitar un reconocimiento de créditos.

No debéis cursar en vuestro programa de estudios las asignaturas reconocidas mediante la evaluación de estudios previos (EEP) o del reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP). Una vez se han incorporado a la matrícula, los créditos reconocidos se descuentan del total de créditos que hay que cursar para obtener el título.

En el caso de los grados, la UOC reconoce créditos de formación básica de la misma rama de conocimiento, siempre que los estudios aprobados sean de enseñanzas universitarias oficiales (excepto en el caso del máster universitario) y pertenezcan a la misma rama de conocimiento que el grado de destino.

 

Cómo puede solicitarse el reconocimiento de créditos

El trámite puede hacerse cada semestre y el resultado se comunica antes de que empiece la docencia. La tramitación de la solicitud debe hacerse desde el Campus Virtual. El estudiantado de nueva incorporación deberán haber solicitado previamente la solicitud de acceso.

Una vez que tengáis acceso al Campus Virtual, podéis consultar las tablas de equivalencias con un gran número de titulaciones de otras universidades, que muestran una simulación de los créditos que podéis convalidar. Si no encontráis en él la tabla de equivalencias propia de los estudios que habéis realizado, una comisión analizará vuestra solicitud de manera personalizada.

La evaluación de los estudios previos y el reconocimiento de la experiencia profesional pueden solicitarse durante toda la vida académica en la UOC, y siempre podéis actualizarlos si aportáis más estudios o nueva experiencia profesional.

En el buzón personal recibiréis el resultado del reconocimiento de créditos y, en caso de que no estéis de acuerdo, dispondréis de un periodo de tiempo para realizar alegaciones.

 

Reconocimiento de créditos

Los/las estudiantes del posgrado de Trabajo Social Sanitario de la UOC (título propio) podrán obtener el reconocimiento de créditos académicos del Plan de estudios del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, en función de las asignaturas o grupo de asignaturas superadas hasta el momento por el estudiante, de acuerdo con la tabla de equivalencias que se detalla a continuación.

 

Descripción asignaturas
máster universitario		Créditos

Descripción asignaturas
posgrado propio		Créditos

Contexto histórico, antropológico, filosófico
en el trabajo social sanitario		5Contexto histórico

4
Estructura y funcionamiento del sistema sanitario5Gestión, derecho sanitario y ética5
La intervención en personas enfermas según los estadios de desarrollo vital5Marco teórico del trabajo
social sanitario		3
La intervención del trabajo social sanitario según ámbitos sanitarios6Marco de la intervención en trabajo
social sanitario		10
  R+D+I en el trabajo social sanitario2

Evaluación de estudios previos

La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Evaluación de estudios previos


La Evaluación de Estudios Previos (EEP) es el trámite que deben solicitar el estudiantado que quiera convalidar los estudios que hayan cursado en esta universidad o en cualquier otra.

La EEP no es un trámite obligatorio. Para la solicitud de EEP solo se considera válido el último expediente adaptado.

El resultado de la evaluación de estudios previos tiene validez siempre que se tenga expediente abierto en la UOC. En el caso de los estudiantes de nueva incorporación, tendrá validez si se matriculan el semestre inmediatamente posterior a la demanda del trámite. En caso contrario, la EEP caducará y se deberá realizar el trámite de nuevo.

La evaluación de estudios previos, la realiza una comisión presidida por el vicerrector de Profesorado y Ordenación Académica e integrada por los directores de los programas de la UOC. Actúa de secretario el responsable del trámite de la Secretaría. Las funciones de esta comisión son la evaluación y la propuesta de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre elección.

Reconocimiento académico de la experiencia profesional

La UOC ofrece la posibilidad de reconocer algunas asignaturas o prácticas en función de la experiencia profesional demostrada. Para conseguirlo es necesario solicitar el Reconocimiento académico de la experiencia profesional (RAEP), un trámite en el que es necesario acreditar documentalmente este bagaje profesional.

De esta manera se pueden convalidar hasta el 15% de los créditos de la titulación.

+ Consulta las convalidaciones RAEP

Reconocimiento de créditos

Los/las estudiantes del posgrado de Trabajo Social Sanitario de la UOC (título propio) podrán obtener el reconocimiento de créditos académicos del Plan de estudios del máster universitario de Trabajo Social Sanitario, en función de las asignaturas o grupo de asignaturas superadas hasta el momento por el estudiante, de acuerdo con la tabla de equivalencias que se detalla a continuación.

 

Descripción asignaturas
máster universitario		Créditos
 		Descripción asignaturas
posgrado propio		Créditos
 
Contexto histórico, antropológico, filosófico
en el trabajo social sanitario		5Contexto histórico
 		4
Estructura y funcionamiento del sistema sanitario5Gestión, derecho sanitario y ética5
La intervención en personas enfermas según los estadios de desarrollo vital5Marco teórico del trabajo
social sanitario		3
La intervención del trabajo social sanitario según ámbitos sanitarios6Marco de la intervención en trabajo
social sanitario		10
  R+D+I en el trabajo social sanitario2
 

 
Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Profesorado

Dirección de programa

  • Jose Daniel Rueda Estrada
    Licenciado en Ciencias Sociales y Sociología de la Universidad de Deusto (Bilbao).

    Diplomado en Trabajo Social (Universidad de León).

    Doctor de la Universidad de Valladolid

    Profesor titular (PTUN) en la Universidad de Valladolid, Departamento de Sociología y Trabajo Social, Enseñanza de diversas materias de trabajo social y sociología

    Ha sido secretario y director de la UE de Trabajo Social en la Universidad de Valladolid y ha dirigido varios cursos de posgrado.

    Dirigió varios proyectos de investigación nacionales y europeos, incluida la participación en el Proyecto Europeo de Pobreza III y el Modelo dirigido basado en la innovación de los Servicios Europeos para los Servicios Sociales.

Asesoramiento del equipo de tutoría

El equipo de tutoría te orienta desde el primer día y te apoya para planificar el itinerario académico y la matrícula, adaptándose siempre a tus objetivos personales y profesionales.

Seguimiento constante del profesorado

Profesorado experto te ofrece un apoyo académico continuado y personalizado que te guía a lo largo de todo tu proceso formativo. Obtendrás un seguimiento personalizado y retorno constante para garantizar tu aprendizaje progresivo.

Servicios de carrera

Una vez te hayas titulado, te conectamos con el mercado laboral. Nuestro Career Center te ofrece servicios de carrera para orientarte en tu carrera profesional y un espacio donde encontrar oportunidades laborales.

Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Salidas profesionales

Salidas profesionales

Las principales salidas profesionales de los trabajadores sociales sanitarios se centran en los siguientes campos de intervención:

  • Centros de salud o servicios de atención primaria de salud.
  • Servicios de atención sociosanitaria domiciliaria a enfermos/as con patologías crónicas y terminales.
  • Hospitales generales, hospitales maternales y hospitales infantiles.
  • Centros sociosanitarios: atención sociosanitaria a pacientes crónicos y terminales, unidades de cuidados paliativos.
  • Servicios de salud mental: servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento infantil y de adultos; hospitales de día; centros de día; pisos protegidos; inserción sociolaboral; unidades de tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes crónicos; asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios de atención a personas con demencias y trastornos neurológicos degenerativos.

Salidas profesionales


Las principales salidas profesionales de los trabajadores sociales sanitarios se centran en los siguientes campos de intervención:

  • Centros de salud o servicios de atención primaria de salud.
  • Servicios de atención sociosanitaria domiciliaria a enfermos/as con patologías crónicas y terminales.
  • Hospitales generales, hospitales maternales y hospitales infantiles.
  • Centros sociosanitarios: atención sociosanitaria a pacientes crónicos y terminales, unidades de cuidados paliativos.
  • Servicios de salud mental: servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento infantil y de adultos; hospitales de día; centros de día; pisos protegidos; inserción sociolaboral; unidades de tratamiento de pacientes en fase aguda; centros residenciales para pacientes crónicos; asociacionismo de personas afectadas, de familiares y otros grupos; servicios de atención a personas con demencias y trastornos neurológicos degenerativos.
  • Servicios de atención a las drogodependencias: servicios de atención (información, prevención, diagnóstico y tratamiento) a las drogodependencias, comunidades terapéuticas, centros de rehabilitación y de reinserción social y laboral.

Aparte de los centros de salud y servicios sanitarios públicos o privados, en el tercer sector existe un amplio abanico de asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con las personas que sufren enfermedades diversas y sus familias: cuidadores de enfermos con alzhéimer y otras demencias, enfermos de cáncer, afectados por procesos de trasplante, sida, etc.

+ 90%
de los graduados y graduadas en Trabajo Social Sanitario trabajan, según la AQU.

Objetivos

  • Obtener conocimientos avanzados de las teorías y doctrinas propias del trabajo social sanitario.
  • Adquirir conocimientos sobre el sistema nacional de salud: estructura, funcionamiento, cultura y exigencias de la institución sanitaria.
  • Obtener conocimientos de los métodos, las técnicas y las herramientas de trabajo para la intervención en el trabajo social sanitario.
  • Desarrollar la capacidad de hacer un diagnóstico de los problemas psicosociales de las personas y sus familias asociados a una enfermedad.
  • Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las realidades sociales de las personas enfermas, las familias y las comunidades donde viven.
  • Adquirir la capacidad para garantizar la gestión administrativa, burocrática y logística de sus actividades.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de planificar, implantar y evaluar planes de intervención sociosanitaria adecuados.

Objetivos


  • Obtener conocimientos avanzados de las teorías y doctrinas propias del trabajo social sanitario.
  • Adquirir conocimientos sobre el sistema nacional de salud: estructura, funcionamiento, cultura y exigencias de la institución sanitaria.
  • Obtener conocimientos de los métodos, las técnicas y las herramientas de trabajo para la intervención en el trabajo social sanitario.
  • Desarrollar la capacidad de hacer un diagnóstico de los problemas psicosociales de las personas y sus familias asociados a una enfermedad.
  • Desarrollar el pensamiento crítico para analizar las realidades sociales de las personas enfermas, las familias y las comunidades donde viven.
  • Adquirir la capacidad para garantizar la gestión administrativa, burocrática y logística de sus actividades.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de planificar, implantar y evaluar planes de intervención sociosanitaria adecuados.
  • Adquirir y desarrollar la capacidad de investigar sobre los servicios y prestaciones para que la cobertura resulte más adecuada, eficaz y eficiente.
  • Adquirir la capacidad de identificar y analizar las diferencias y necesidades de cada individuo.
  • Dotar al estudiante de una correcta deontología y ética profesional, comprometida con los derechos humanos fundamentales y los principios de igualdad y no discriminación.
  • Adquirir la capacidad de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos en contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con el área sociosanitaria.
  • Adquirir la capacidad de aportar y aplicar nuevas ideas en un contexto de investigación.
  • Consolidar y aumentar la capacidad de comunicar, transmitir y difundir los conocimientos a un público especializado o no especializado, de un modo claro y sin ambigüedades.
  • Desarrollar y consolidar la capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares.
  • Desarrollar capacidades de responsabilidad y toma de decisiones.
  • Consolidar y aumentar la habilidad para trabajar en red y en un mundo digital.
  • Desarrollar habilidades de aprendizaje que permitan continuar la formación de manera autónoma.

Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

El hecho de obtener el máster de Trabajo social sanitario por la UOC facilita al estudiantado no tanto la inserción laboral de la que generalmente ya disponen, sino la posibilidad de promoción laboral o cambio de orientación profesional. Por lo tanto, el perfil preferente de estudiantes a los que va dirigido son las personas:

  • Diplomadas y/o graduadas en Trabajo Social que se encuentren en ejercicio dentro del sistema sanitario y necesiten formación por un lado y, por el otro, contar con un título oficial, tal como señala la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias 44/2003, y poder obtener el reconocimiento de profesionales sanitarios.
  • Diplomadas y/o graduadas en Trabajo Social en ejercicio en cualquier otro sistema del estado del bienestar y que necesiten especializarse en el campo sanitario.
  • Graduadas en Trabajo Social que desean especializarse dentro del ámbito.
  • Posgraduadas por la UOC en Trabajo social sanitario.

Competencias

 

Competencias transversales

  • Capacidad para la organización y la planificación.
  • Capacidad para expresar por escrito el conocimiento y el pensamiento en textos largos y complejos con seguridad, fluidez y autonomía.
  • Capacidad para transmitir a un público especializado o no especializado los resultados procedentes de la investigación, así como los fundamentos más relevantes que la sustentan.
  • Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
  • Capacidad para reconocer y aceptar la diversidad y la multiculturalidad.
  • Capacidad para el trabajo en red y en equipos multidisciplinares.
  • Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de actualización mediante el aprendizaje permanente.
  • Capacidad de compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.
  • Capacidad para transformar los conocimientos adquiridos en servicios de calidad para mantener, proteger y promover la salud de las personas atendidas y de sus familias.

Competencias


 

Competencias transversales

  • Capacidad para la organización y la planificación.
  • Capacidad para expresar por escrito el conocimiento y el pensamiento en textos largos y complejos con seguridad, fluidez y autonomía.
  • Capacidad para transmitir a un público especializado o no especializado los resultados procedentes de la investigación, así como los fundamentos más relevantes que la sustentan.
  • Capacidad para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
  • Capacidad para reconocer y aceptar la diversidad y la multiculturalidad.
  • Capacidad para el trabajo en red y en equipos multidisciplinares.
  • Capacidad de adaptación a nuevas situaciones y de actualización mediante el aprendizaje permanente.
  • Capacidad de compromiso ético con las personas, las instituciones y la práctica profesional.
  • Capacidad para transformar los conocimientos adquiridos en servicios de calidad para mantener, proteger y promover la salud de las personas atendidas y de sus familias.
  • Capacidad para la reflexión y la autocrítica en relación con las nuevas realidades de las personas enfermas y de las comunidades donde viven.
  • Capacidad para interpretar textos, documentación, informes y artículos escritos en la lengua propia y en lengua extranjera.
  • Capacidad para identificar oportunidades para el desarrollo de proyectos e iniciativas de innovación en el entorno profesional.

 

Competencias específicas

  • Capacidad para diagnosticar los problemas psicosociales de las personas y de sus familias asociadas a una enfermedad o al riesgo de una enfermedad.
  • Capacidad para identificar y valorar los problemas comunitarios asociados a determinadas enfermedades o al riesgo de enfermedad.
  • Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar un plan de intervención ajustado a las necesidades psicosociales detectadas en el proceso.
  • Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar propuestas de intervención psicosociales para orientar a los responsables institucionales y políticos en la optimización de los recursos del sistema social sanitario público o privado.
  • Capacidad para hacer un diagnóstico social sanitario y garantizar la prestación del servicio adecuado a las necesidades de las personas y de la institución sanitaria.
  • Capacidad para implicar a otros sectores de la sociedad en la creación de redes multidimensionales para la mejora de la salud y del bienestar social.
  • Capacidad para diseñar y gestionar proyectos multidisciplinares e interdisciplinares de acuerdo con los principios y valores del modelo biopsicosocial.
  • Capacidad para liderar y promover programas biopsicosociales de prevención primaria y secundaria en el ámbito individual, grupal y comunitario.
  • Capacidad para analizar y sintetizar la información generada en los diferentes campos de actuación y formular juicios mediante el conjunto de datos procesados con responsabilidad social y ética.

 

Competencias propias de la UOC

  • El uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional.
  • La comunicación en una lengua extranjera (inglés).

Competencias que obtienes con el máster universitario de Trabajo Social Sanitario:

  • Valoración sociosanitaria.
  • Diseño de planes de intervención.
  • Coordinación sociosanitaria.
  • Trabajo con familias y cuidadores.
  • Prevención y educación para la salud.
  • Investigación aplicada.

A quién se dirige

El máster universitario de Trabajo Social Sanitario de la UOC se dirige a trabajadores que quieran ejercer en el ámbito sanitario desde una doble vertiente: el primero, la acción de prevención y asistencia a los enfermos y sus familias, y el segundo, la gestión y planificación de los centros que los atienden.

  • Por ello, para cursar este máster es necesario haber completado alguno de los estudios universitarios españoles o expedidos por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Enseñanza Superior o en Latinoamérica o paises de fuera de la Unión Europea, que se detallan a continuación:
  • Diplomatura de Trabajo Social.
  • Grado de Trabajo Social.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2025.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2025 (CWUR).

Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Requisitos de acceso

Requisitos académicos

Para cursar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario es obligatorio haber cursado alguna de las titulaciones que se detallan a continuación:

  • Diplomatura de Trabajo Social
  • Grado de Trabajo Social

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial.

Los estudiantes con titulaciones, en Latinoamérica u otros países de fuera de la Unión Europea, podrán acceder con la Diplomatura o Grado de Trabajo social.

Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Requisitos académicos


Para cursar el máster universitario de Trabajo Social Sanitario es obligatorio haber cursado alguna de las titulaciones que se detallan a continuación:

  • Diplomatura de Trabajo Social
  • Grado de Trabajo Social

Para acceder a estudios oficiales de máster, hay que estar en disposición de un título universitario oficial.

Los estudiantes con titulaciones, en Latinoamérica u otros países de fuera de la Unión Europea, podrán acceder con la Diplomatura o Grado de Trabajo social.

Consulta la información correspondiente y la documentación que debes entregar, en función de donde hayas realizado estos estudios:

Para más información, solicita el acceso y contacta con tu tutor

Criterios de admisión

Solo serán admitidos al máster los estudiantes con el perfil de ingreso establecido.

Conocimientos previos

Es altamente recomendable un nivel de competencia en lengua inglesa equivaliete al B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas que permita la consulta y comprensión de recursos de aprendizaje y artículos científicos en inglés.

Se recomienda un nivel de competencia de usuario en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.
Máster universitario en Trabajo Social Sanitario

Matrícula y precio

* Precios vigentes en el momento de formalizar la matrícula. Sujetos a revisión anual.

** Matrícula estimada para 60 créditos ECTS, sin aplicar descuentos, recargos ni ajustes adicionales.
Concepto Precio
Precio por crédito *
25,82 €/cr
Precio por crédito herramientas y recursos para el aprendizaje *
18,30 €/cr
Precio por crédito de asignaturas convalidadas *
5,16 €/cr
Precio orientativo a tiempo completo (1 año)**: 2.900,00 €

El precio orientativo indicado en la tabla está calculado basándose en un máster universitario de 60 créditos. El precio final de la matrícula será el resultante de su formalización efectiva.

Duración

Precio orientativo

Pago a plazos
A tiempo completo (1 año)4.330 €Hasta 9 cuotas
A tiempo parcial (2 años)4.840 € Hasta 17 cuotas
A tu ritmo. Matrícula semestral sin mínimo de asignaturas

Más información:

Matrícula Flexible

Sin un mínimo de asignaturas

Pago fraccionado

Flexibilidad para estudiar.

Tu máster, por menos de 2.900 €

Accede a una educación superior de calidad gracias a nuestros precios, regulados por la Generalitat.

* Descuentos adicionales y otros detalles en el apartado Matrícula y precio de la web.

  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

Cómo matricularse

Estos son los pasos que debes seguir si quieres empezar unos estudios oficiales en la UOC. Si ya has empezado estudios con nosotros y quieres continuarlos, debes dirigirte al espacio Trámites del Campus Virtual.

Solicitud de acceso

La solicitud de acceso es un trámite gratuito y sin compromiso que te proporcionará un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán entrar en el Campus Virtual de la UOC, desde donde podrás:

  1. Contactar con tutoría, que te asesorarán y orientarán en la elección de asignaturas.
  2. Consultar en el espacio Trámites del Campus la información relativa a convalidaciones, el detalle de los precios de la matrícula, la solicitud de becas...
  3. Formalizar una propuesta de matrícula, que el tutoría analizará para que con su apoyo puedas matricularte en línea.

Requisitos de acceso

Antes de solicitar el acceso, comprueba que cumples los requisitos necesarios para el programa al que quieres acceder.

Formulario de acceso

En el formulario de acceso debes registrar tus datos personales y el nivel de estudios conseguido.

Documentación de acceso

Encontrarás detallada la documentación que necesitas cuando solicites el acceso y puedas consultar en el espacio Trámites del Campus.

Tendrás que mandar esta documentación en el plazo de los diez días siguientes a la formalización de la matrícula.

Campus virtual

Una vez solicitado el acceso, recibirás un nombre de usuario y una contraseña que te permitirán acceder al Campus Virtual, donde encontrarás toda la información y los recursos que te pueden ser necesarios.

Tutoría

Una vez en el Campus Virtual, tendrás acceso al apoyo permanente de la tutora o tutor, que te asesorará y orientará en la elección de asignaturas, de acuerdo con tu bagaje académico previo, tus intereses y el tiempo de que dispones.

Espacio de trámites

El Campus dispone de un espacio de trámites, donde podrás consultar y gestionar todas las cuestiones de carácter académico, como por ejemplo matricularte, consultar las formas de pago y los descuentos disponibles, pedir una beca o convalidar los estudios anteriores.

Desde el Campus Virtual podrás realizar una propuesta de matrícula eligiendo las asignaturas que cursarás durante el semestre, sin un mínimo establecido y en el orden que prefieras. Esta propuesta será analizada por tutoría para que puedas acabar matriculándote con su asesoramiento. Se trata de un paso previo antes de formalizar la matrícula.

Una vez tutoría haya validado tu propuesta de matrícula, podrás formalizarla, para lo que tendrás que escoger la forma de pago que prefieras entre las que están disponibles. En caso de que puedas disfrutar de alguno de los descuentos contemplados en el Decreto de precios, deberás presentar la documentación correspondiente siguiendo las indicaciones del Campus Virtual.

Recuerda que, una vez te hayas matriculado, tendrás diez días para hacer llegar la documentación de acceso.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

En la UOC te puedes matricular en dos momentos diferentes del año. Elige la opción que mejor se adapte a tus necesidades. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que te interesen cursar.

Matriculación a partir de abril

Para los másters que inician docencia en los meses de septiembre y octubre

Matriculación a partir de octubre

Para los másters que inician docencia en los meses de febrero y marzo

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Descuentos

Para conseguir que la matriculación se distribuya de forma ordenada y evitar acumulaciones los últimos días antes del inicio de curso —lo que dificulta el proceso de incorporación, la gestión documental y el adecuado asesoramiento individualizado—, las matrículas para un primer semestre efectuadas del 22 de abril al 16 de junio tendrán un descuento en concepto de matrícula anticipada del 20 % sobre los precios de "Recursos para el aprendizaje" y "Servicios de apoyo al aprendizaje". En una primera matrícula semestral estándar, este descuento puede representar hasta un 10 % del precio total de la matrícula.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias numerosas de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado beneficiario del título de familia numerosa reconocido por el resto de países tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.
  • Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado beneficiario del título de familia monoparental reconocido por el Estado español tiene derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

  • Familias monoparentales de categoría especial: exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
  • Familias monoparentales de categoría general: bonificación del 50 % de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.
Consulta más detalles

El estudiantado con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado con un grado de discapacidad equivalente reconocido por el organismo competente de cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

En caso de que la discapacidad sea reconocida de forma retroactiva, puedes presentar la documentación en el plazo máximo de 15 días naturales desde el momento en el que se reconozca oficialmente.

Igualmente, según el Decreto 822/202, del 28 de septiembre, el estudiantado que acredite una discapacidad igual o superior al 33% tiene una reserva de un 5 % de las plazas de grado y máster universitario. Si es vuestro caso y os queréis matricular de un programa con plazas limitadas que ya se han agotado  y no tiene proceso de admisión, podéis hacernos la consulta a través de este formulario.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (o sus hijos, hijas o cónyuges) con reconocimiento como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en el Estado español tiene derecho a la exención total de los precios de los servicios académicos de carácter docente (créditos de la matrícula) y de la gestión del expediente del precio fijado por el Decreto de precios de la Generalitat de Cataluña.

El estudiantado (y sus hijos o hijas dependientes) con reconocimiento como víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja por el organismo competente en cualquier otro país tiene derecho a un descuento del 15 % sobre los precios de los recursos para el aprendizaje y los servicios de apoyo al aprendizaje.

El estudiantado de grado, máster universitario o doctorado víctimas de violencia machista fuera del ámbito de la pareja puede disfrutar de una exención del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (los créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula durante el curso 2023-2024.

Solo puedes optar a esta exención si resides o trabajas en Cataluña.

Los estudiantes beneficiarios del ingreso mínimo vital quedan exentos del pago del precio de los servicios académicos de carácter docente (créditos de matrícula) y de la tasa de gestión del expediente y la matrícula.

El estudiantado que haya obtenido la convalidación, la adaptación o el reconocimiento de créditos por razón de estudios o actividades llevadas a cabo en cualquier centro universitario tiene un descuento del 80 % del precio de crédito.

El estudiantado con matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior que se matricule para cursar enseñanzas universitarias oficiales en centros docentes sostenidos con fondos públicos tiene derecho a la exención total del precio de los servicios académicos de carácter docente durante su primer año académico. El descuento por matrícula de honor o premio extraordinario en el bachillerato solo puede pedirse la primera vez que los estudiantes se matriculen de unos estudios universitarios.

El estudiantado que forme parte de la comunidad Alumni tiene derecho a un descuento sobre los servicios de apoyo al aprendizaje y los recursos para el aprendizaje.

Este descuento no es compatible con los destinados a empresas. Benefíciate del que te sea más provechoso.

  • UOC Alumni: 10 % de descuento

Puedes disfrutar de este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster o posgrado propio en la UOC.

Si puedes acogerte a este descuento, en el momento de hacer la matrícula debes indicar un código en el apartado «Condiciones». Puedes encontrar los códigos de descuento en la web de Alumni.

Si, además de poder optar a este descuento, te matriculas durante el periodo de matrícula anticipada, en primer lugar, se aplicará el descuento de matrícula anticipada, y sobre el importe resultante, el otro descuento.

La UOC ofrece descuentos a las empresas que participan y apoyan la formación de sus profesionales, previo acuerdo con la UOC.

Profesionales con vínculos a toda empresa o institución que mantenga un acuerdo de colaboración con la UOC pueden beneficiarse de ventajas y descuentos en el coste de las matrículas de los programas formativos del catálogo de la UOC.

Estos descuentos no son compatibles con los destinados a UOC Alumni. Benefíciate del que te sea más provechoso.

+ Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición, tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Becas

Estas becas están dirigidas a personas que quieran cursar titulaciones oficiales. De esta forma, se garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a estudios superiores.

Existe una amplia oferta de becas para los estudiantes de la UOC. Su finalidad es poner al alcance de todo el mundo un gran futuro profesional.

  • Becas del Ministerio de Educación del Estado Español: para estudiantes de nacionalidad española que cursen titulaciones oficiales.

Consulta las becas disponibles

Incrementos

El estudiantado que no supere una asignatura y se matriculan por segunda vez tiene un incremento en el precio del crédito. Este incremento es el resultado de multiplicar por 1,2 el precio del crédito público.

En el caso de matricularse por tercera vez en una asignatura, hay que multiplicar el precio del crédito por 2,6. A partir de la cuarta matrícula, el precio de crédito se multiplica por 3,6.

Este recargo no aplica a las matrículas del grado de Traducción, interpretación y lenguas aplicadas (UOC-UVic).

El estudiantado de nacionalidad de fuera de la Unión Europea, países con régimen comunitario o fuera de Andorra, que no tenga concedida la residencia en el Estado español tendrá un incremento del 45% en el precio final de la matrícula.

Formas de pago

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (residentes en el Estado español) o domiciliación en tarjeta (residentes fuera del territorio español) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación.

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

Los clientes de Caixabank tenéis la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de la matrícula (entre tres y siete cuotas según la formalización). Durante el proceso de matriculación se enlazará con el servicio de Línea Abierta y se contratará un préstamo de coste cero (comisión por apertura 0 %, comisión de estudio 0 %, comisión de amortización 0 % y tipo de interés 0 %).

Esta forma de pago únicamente está disponible si: 

  • Sois clientes de Caixabank y tenéis activado el servicio de Línea Abierta.
  • Tenéis más de dieciocho años, nacionalidad española y o de otro país miembro de la UE y residís en el Estado español.
  • El importe de cada cuota supera los 30 euros.

La Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) ofrece un programa de ayudas en formato de crédito para el pago fraccionado por mensualidades de la matrícula universitaria.
Podéis consultar las condiciones y los plazos para este curso en la web de AGAUR.

* Opción disponible para segundas matrículas y posteriores. 

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

La UOC pone a vuestra disposición la posibilidad de fraccionar en cuotas el pago de vuestra matrícula. Con esta opción, se abona una cuota inicial del importe total de la matrícula mediante tarjeta en línea, y el resto se cobra por domiciliación bancaria (en caso de tener cuenta bancaria SEPA) o domiciliación en tarjeta (en caso de no tener cuenta bancaria SEPA) en cinco cuotas como máximo en función de la fecha de matriculación. Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

Esta forma de pago tiene un importe por gestión de 31 euros y solo es válida para matrículas superiores a 350 euros.

Para los nuevos estudiantes de grados y másters, la primera cuota será del 10 % del importe.

Fechas aproximadas del pago de las cuotas, en función de la fecha de matrícula. Consulta la tabla de fraccionamientos. 

 

Primer Semestre
1er pago1a semana de septiembre1a semana de octubre1a semana de noviembre1a semana de diciembre

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Segundo semestre
1er pago1a semana de febrero1a semana de marzo1a semana de abril1a semana de mayo

Con tarjeta en el momento de hacer la matrícula

2a cuota

3a cuota

4a cuota

5a cuota

Las fechas de pago son aproximadas. El número de cuotas está determinado por la fecha de matriculación: a medida que avanza el periodo de matrícula, el número de cuotas disminuye.

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de una tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad. 

Pago con una tarjeta de crédito o de débito de cualquier entidad financiera mediante el TPVV (terminal de punto de venta virtual), al que accederéis directamente desde el Campus en el momento en el que os matriculéis.

El estudiantado residente fuera del Estado español puede hacer una transferencia del importe total de la matrícula en euros. Los datos para hacer efectivo el pago de la matrícula son:

 

Si hacéis la docencia en catalán:

  • Banco: Caixabank
  • Dirección: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona España
  • Swift: CAIX ES BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

 

Si hacéis la docencia en español:

  • Bank: BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588  


Una vez hecho el pago, se tendrá que enviar el comprobante.

Tu empresa puede realizar el pago con el código numérico (código de barras) que aparece al pie de la hoja de matrícula por medio de los cajeros automáticos, la banca electrónica de algunas entidades o presencialmente en las oficinas de CaixaBank, Banco Santander y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si la empresa prefiere hacer el pago con tarjeta o domiciliación bancaria, debes elegir esa forma de pago durante la matrícula (y tener a mano sus datos para comunicarlos).

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

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Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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