Màster universitari Online en Treball Social Sanitari
Presentació
El màster universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la titulació oficial 100 % online pionera a l'Estat que t’especialitza en intervenció sociosanitària. Aquesta formació especialitzada et prepara per al món laboral mitjançant un itinerari transversal centrat en les etapes vitals del pacient, l'atenció a la salut mental i les malalties psicosocials. Aprofundiràs de manera exhaustiva en el diagnòstic social sanitari, la gestió de casos complexos i el model biopsicosocial.
Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.
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Per què estudiar el màster universitari de Treball Social Sanitari a la UOC
Aquest programa singular t'especialitza en la intervenció sociosanitària avançada. La formació aborda cinc grans àmbits del sistema de salut: l’atenció primària, l’especialitzada, la sociosanitària, la salut mental i les emergències.
Al llarg de la formació, desenvoluparàs capacitats estratègiques per a la teva tasca diària:
- Diagnosticaràs vulnerabilitats psicosocials en pacients.
- Aplicaràs l'entrevista clínica d'aconsellament emocional.
- Impulsaràs la recerca analitzant determinants comunitaris.
L'equip docent del programa garanteix un aprenentatge connectat amb la realitat clínica i directiva actual de la xarxa hospitalària. Gran part del professorat és doctor o professional en actiu en el sistema sanitari integral i el tercer sector.
A més, el màster universitari de Treball Social Sanitari ofereix pràctiques en entorns reals d'alta complexitat gràcies a aliances amb consorcis com l'Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa, el Grup Quirón Salut o la Fundació Vidal i Barraquer.
Per què estudiar el màster universitari de Treball Social Sanitari a la UOC
Aquest programa singular t'especialitza en la intervenció sociosanitària avançada. La formació aborda cinc grans àmbits del sistema de salut: l’atenció primària, l’especialitzada, la sociosanitària, la salut mental i les emergències.
Al llarg de la formació, desenvoluparàs capacitats estratègiques per a la teva tasca diària:
- Diagnosticaràs vulnerabilitats psicosocials en pacients.
- Aplicaràs l'entrevista clínica d'aconsellament emocional.
- Impulsaràs la recerca analitzant determinants comunitaris.
L'equip docent del programa garanteix un aprenentatge connectat amb la realitat clínica i directiva actual de la xarxa hospitalària. Gran part del professorat és doctor o professional en actiu en el sistema sanitari integral i el tercer sector.
A més, el màster universitari de Treball Social Sanitari ofereix pràctiques en entorns reals d'alta complexitat gràcies a aliances amb consorcis com l'Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa, el Grup Quirón Salut o la Fundació Vidal i Barraquer.
Formem els i les professionals que busquen les empreses
La formació avançada et prepara per assumir funcions de gran responsabilitat en equips interdisciplinaris del Sistema Nacional de Salut. Els teus coneixements et permetran treballar en perfils d'alta demanda:
- Treballador o treballadora social en instal·lacions hospitalàries
- Expert clínic o experta clínica en cures pal·liatives
- Director o directora de recursos en el tercer sector
En estudiar a la UOC, adquireixes competències transversals clau com el pensament crític, la gestió del temps, l'aprenentatge autònom i el compromís ètic. Per assolir un perfil altament competitiu, faràs servir solucions tecnològiques del sector com entorns virtuals 3D, bases de dades científiques i el programari QSR NVivo per a la recerca qualitativa.
Així mateix, el programa integra la intel·ligència artificial en l'ecosistema sanitari de manera pionera. Aprendràs a utilitzar l'eina Google Workspace amb Gemini per millorar la teva productivitat i faràs el curs certificat "Claus de la IA generativa en la salut" per conèixer els límits ètics d'aquesta tecnologia. Obtindràs fins a set insígnies oficials de Google.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Titulació oficial
Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.
Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable.
Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES).
La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.
Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.
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Inici
14 d’oct. 2026
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100%
Online
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60
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació oficial
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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La UOC, la millor universitat online
Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.
La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.