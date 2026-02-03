Sol·licita informació
Campus
Online i sense horari
ÚLTIMES PLACES

Màster universitari Online en Treball Social Sanitari

Presentació

El màster universitari de Treball Social Sanitari de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) és la titulació oficial 100 % online pionera a l'Estat que t’especialitza en intervenció sociosanitària. Aquesta formació especialitzada et prepara per al món laboral mitjançant un itinerari transversal centrat en les etapes vitals del pacient, l'atenció a la salut mental i les malalties psicosocials. Aprofundiràs de manera exhaustiva en el diagnòstic social sanitari, la gestió de casos complexos i el model biopsicosocial.
El teu màster, per menys de 2.900 €

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

Consulta l'apartat matrícula i preu

Facilitats de pagament

Fracciona en quotes el teu màster.

Matricula’t i obtindràs accés exclusiu al curs: “Claus de la IA generativa en la salut”

Comença el màster amb una base sòlida en IA generativa i impulsa el teu currículum

Més informació

 

Per què estudiar el màster universitari de Treball Social Sanitari a la UOC

Aquest programa singular t'especialitza en la intervenció sociosanitària avançada. La formació aborda cinc grans àmbits del sistema de salut: l’atenció primària, l’especialitzada, la sociosanitària, la salut mental i les emergències. 

Al llarg de la formació, desenvoluparàs capacitats estratègiques per a la teva tasca diària:

  • Diagnosticaràs vulnerabilitats psicosocials en pacients.
  • Aplicaràs l'entrevista clínica d'aconsellament emocional.
  • Impulsaràs la recerca analitzant determinants comunitaris.

L'equip docent del programa garanteix un aprenentatge connectat amb la realitat clínica i directiva actual de la xarxa hospitalària. Gran part del professorat és doctor o professional en actiu en el sistema sanitari integral i el tercer sector.

A més, el màster universitari de Treball Social Sanitari ofereix pràctiques en entorns reals d'alta complexitat gràcies a aliances amb consorcis com l'Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa, el Grup Quirón Salut o la Fundació Vidal i Barraquer.

Per què estudiar el màster universitari de Treball Social Sanitari a la UOC


Aquest programa singular t'especialitza en la intervenció sociosanitària avançada. La formació aborda cinc grans àmbits del sistema de salut: l’atenció primària, l’especialitzada, la sociosanitària, la salut mental i les emergències. 

Al llarg de la formació, desenvoluparàs capacitats estratègiques per a la teva tasca diària:

  • Diagnosticaràs vulnerabilitats psicosocials en pacients.
  • Aplicaràs l'entrevista clínica d'aconsellament emocional.
  • Impulsaràs la recerca analitzant determinants comunitaris.

L'equip docent del programa garanteix un aprenentatge connectat amb la realitat clínica i directiva actual de la xarxa hospitalària. Gran part del professorat és doctor o professional en actiu en el sistema sanitari integral i el tercer sector.

A més, el màster universitari de Treball Social Sanitari ofereix pràctiques en entorns reals d'alta complexitat gràcies a aliances amb consorcis com l'Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari Integral (Hospital Dos de Maig, Hospital Sant Joan Despí), la Mútua Terrassa, el Grup Quirón Salut o la Fundació Vidal i Barraquer.

Formem els i les professionals que busquen les empreses

La formació avançada et prepara per assumir funcions de gran responsabilitat en equips interdisciplinaris del Sistema Nacional de Salut. Els teus coneixements et permetran treballar en perfils d'alta demanda:

  • Treballador o treballadora social en instal·lacions hospitalàries
  • Expert clínic o experta clínica en cures pal·liatives
  • Director o directora de recursos en el tercer sector

En estudiar a la UOC, adquireixes competències transversals clau com el pensament crític, la gestió del temps, l'aprenentatge autònom i el compromís ètic. Per assolir un perfil altament competitiu, faràs servir solucions tecnològiques del sector com entorns virtuals 3D, bases de dades científiques i el programari QSR NVivo per a la recerca qualitativa.

Així mateix, el programa integra la intel·ligència artificial en l'ecosistema sanitari de manera pionera. Aprendràs a utilitzar l'eina Google Workspace amb Gemini per millorar la teva productivitat i faràs el curs certificat "Claus de la IA generativa en la salut" per conèixer els límits ètics d'aquesta tecnologia. Obtindràs fins a set insígnies oficials de Google.

Titulació oficial

Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Titulació oficial


Aquesta titulació ha estat verificada pel Consell d'Universitats, i la Generalitat de Catalunya n'ha autoritzat la implantació, segons el que marca la legislació vigent.

Els títols universitaris oficials de la UOC tenen validesa en tot el territori espanyol, tenen efectes acadèmics plens i habiliten, si escau, per a la realització d'activitats professionals regulades, d'acord amb la normativa que en cada cas resulti aplicable. 

Aquests títols s'expedeixen juntament amb el suplement europeu al títol (SET), que facilita informació sobre els estudis cursats per l'estudiant, els resultats obtinguts, les capacitats professionals assolides i el nivell de la titulació en el sistema espanyol d'educació superior, amb la finalitat de facilitar-ne el reconeixement i promoure la mobilitat d'estudiants i titulats dins de l'espai europeu d'educació superior (EEES). 

La validesa en altres països dels títols universitaris oficials expedits per la UOC vindrà determinada en cada cas per les lleis d'educació de cada país.

Consulta més detalls sobre el Reconeixement dels títols oficials de la UOC.  

  • Inici

    14 d’oct. 2026

  • 100%

    Online

  • 60

    Crèdits ECTS

  • Idiomes: Català, Castellà

  • Titulació oficial

Sol·licita l'accés

Metodologia 100% online

1a. universitat online del món

Acompanyament personalitzat

  • La UOC, la millor universitat online

    Som la universitat online de l'Estat més ben posicionada als principals rànquings de qualitat universitària.

Qualitat de la titulació

La qualitat d'aquest programa està avalada per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), la qual assegura el rigor i l'acompliment dels estàndards exigits a l'EEES.  

+ Qualitat de la titulació

Acreditació de qualitat AQU

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Amb la col·laboració de:

Avalat per:

El tutor: guia i acompanyament individualitzat video link

El tutor: guia i acompanyament individualitzat

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques video link

L'aula virtual: accedeix-hi des de qualsevol lloc, sense barreres físiques

Màster universitari en Treball Social Sanitari

Pla d'estudis

60
ECTS
10
ECTS
Optativa
38
ECTS
Obligatòria
8
ECTS
Treball final
4
ECTS
Pràctiques

Assignatures del programa

Consulta els detalls de les assignatures que t'interessi cursar per adaptar els estudis al teu ritme, segons la disponibilitat i els requisits de matrícula de cada assignatura i el temps de dedicació pel qual hagis optat.

 

 

Tipologia

Assignatures obligatòriesCrèdits
5
5
5
6
6
6
5
4
8

 

Assignatures optatives

Crèdits
5
5
5
5
Treball social sanitari i salut pública   5

* De les cinc assignatures optatives del programa, l'estudiant ha de triar dues.

+ Consulta el pla d'estudis del màster al BOE

 

Semestres

Es preveu que un estudiant pugui realitzar tot el pla d'estudis en un any en el cas que ho cursi a temps complet, o en un termini superior d'anys segons el model flexible de la universitat. A continuació es plantegen els dos escenaris possibles, ja sigui a temps complet o a temps parcial en dos anys.

Planificació en un any lectiu

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
35
5
5
5
5
5
Treball social sanitari i salut pública       5
Semestre 2
40
6
6
6
5
5
4
8
Total60

*l'estudiant ha de triar dues de les quatre assignatures obligatòries.

Planificació en dos anys lectius

AssignaturesCrèdits
Semestre 1
15
5
5
5
Semestre 2
18
6
6
6
Semestre 3
20
5
5
5
Treball social sanitari i salut pública      5
Semestre 4
22
5
5
4
8
Total60

*L'estudiant ha de triar dues de les quatre assignatures obligatòries.

+ Consulta el pla d'estudis del màster al BOE

Aprenentatge pràctic

  • Resolució de problemes reals
  • Aplicació directa del coneixement
  • Connexió directa amb el món laboral
Com és l'aprenentatge basat en casos reals a la UOC?

La metodologia basada en casos reals de la UOC et prepara per als reptes del mercat laboral mitjançant activitats orientades a la realitat del món professional per desenvolupar competències útils per al món professional.

Característiques de l'aprenentatge basat en casos reals:

  • Casos reals i simulacions pràctiques.
  • Desenvolupament d'habilitats professionals.
  • Aplicació directa del coneixement.
  • Resolució de problemes reals.
  • Connexió directa amb el món laboral.

Aprendre fent és l'eix de l'aprenentatge pràctic en el màster universitari de Treball Social Sanitari. Analitzaràs situacions, prendràs decisions i les argumentaràs amb autonomia, autogestió i capacitat d'adaptació. El model UOC respon a les necessitats del mercat laboral integrant el model biopsicosocial i el diagnòstic social sanitari des de la pràctica basada en l'evidència i el treball en equips interdisciplinaris.

En el màster universitari de Treball Social Sanitari interactuaràs en entorns virtuals 3D basats en videojocs per simular situacions reals amb persones en dificultat. Disposaràs de videoxats i fòrums d'intel·ligència col·lectiva adaptats a mòbils, i utilitzaràs el programari d'investigació qualitativa QSR NVivo, integrat al campus del màster universitari de Treball Social Sanitari.

Càrrega lectiva

Per obtenir la titulació de Màster universitari de Treball Social Sanitari, l'estudiant ha de superar 60 crèdits ECTS. Aquest nombre de crèdits es distribueix entre la totalitat de les matèries integrades en el pla d'estudis que condueix a l'obtenció del títol universitari oficial, en funció del nombre d'hores de treball de l'estudiant per a la realització i acreditació d'aquestes matèries.

Pràctiques

 

Tipologia de l'assignaturaObligatòria

Durada

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat

Presencial

Requisits

Haver superat els crèdits obligatoris del primer semestre:

  • Context històric, antropològic i filosòfic en el treball social sanitari.
  • Estructura i funcionament del sistema sanitari.
  • La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital.
  • Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i les seves famílies.

Haver superat o tenir matriculades les següents assignatures obligatòries:

  • Eines de treball per a la intervenció.
  • La intervenció del treball social sanitari segons àmbits sanitaris.
  • Mètodes i tècniques en el treball social sanitari.

Pràctiques


 

Tipologia de l'assignaturaObligatòria

Durada

4 crèdits ECTS, que equivalen a 100 hores. Són pràctiques acadèmiques curriculars.

Modalitat

Presencial

Requisits

Haver superat els crèdits obligatoris del primer semestre:

  • Context històric, antropològic i filosòfic en el treball social sanitari.
  • Estructura i funcionament del sistema sanitari.
  • La intervenció en persones malaltes segons els estadis de desenvolupament vital.
  • Disseny de programes i recursos de suport a les persones malaltes i les seves famílies.

Haver superat o tenir matriculades les següents assignatures obligatòries:

  • Eines de treball per a la intervenció.
  • La intervenció del treball social sanitari segons àmbits sanitaris.
  • Mètodes i tècniques en el treball social sanitari.

Haver superat o tenir matriculades una de les següents assigantures optatives:

  • Intervenció des del treball social sanitari a organitzacions transversals al sistema sanitari.
  • Intervenció des del treball social sanitari amb persones amb malalties mentals.
  • Intervenció des del treball social sanitari amb persones amb malalties de baixa prevalència.
  • Treball social sanitari en malalties amb gran afectació en lo social i psicosocial.
  • Treball social sanitari i salut pública.

Acompanyament

Durant la realització de les pràctiques, l'estudiant disposa d'un seguiment docent personalitzat, amb un professional que actua com a tutor de centre de pràctiques i un professor que actua com a tutor acadèmic, els quals asseguren que les pràctiques es duen a terme seguint el projecte formatiu.

Empreses col·laboradores

La disponibilitat concreta de l'oferta de pràctiques en centres especialitzats en l'àmbit es pot trobar a l'eina de gestió de pràctiques. La llista d'empreses amb convenis de pràctiques pot variar des del moment en què t'apuntis fins que es comencen les pràctiques.

 

Podeu trobar més informació sobre el funcionament de les pràctiques al pla docent de l'assignatura. Aquesta informació s'actualitza cada semestre i, per tant, l'explicació concreta de l'assignatura de pràctiques sempre fa referència al semestre actual.

El procediment i les dates de sol·licitud de les pràctiques s'exposen a l'espai «Pràctiques curriculars» del Campus Virtual.

 

+ Consulteu més detalls sobre les pràctiques

Pràctiques

Amb la UOC, tot són avantatges a l’hora de fer les pràctiques. Disposes de més de 10.000 empreses col·laboradores en les quals dur a terme pràctiques. Les pràctiques curriculars i no curriculars representen una oportunitat única per trobar treball o millorar la teva situació actual.

Més informació

Treball final de màster

Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari en Treball Social Sanitari el treball final té 8 crèdits ECTS.
 
El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster en Treball Social Sanitari. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. 
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del/la director/a del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El/la director/a del treball final és l'encarregat/da d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.

Treball final de màster


Els estudis de màster conclouen amb l'elaboració d'un treball final. En el màster universitari en Treball Social Sanitari el treball final té 8 crèdits ECTS.
 
El treball final de màster consisteix en la realització d'un projecte individual de síntesi dels coneixements adquirits en altres assignatures del màster en Treball Social Sanitari. És una assignatura que l'estudiant ha de cursar per a finalitzar el programa i està orientada a l'avaluació de les competències associades al títol. 
 
El treball final és un treball individual que es fa amb la tutorització i el guiatge del/la director/a del treball final, que fa l'acompanyament necessari per tal que l'estudiant el pugui portar a terme amb èxit. El/la director/a del treball final és l'encarregat/da d'orientar l'estudiant i fa el seguiment del projecte i l'assessora en cadascun dels aspectes: conceptualització, fonamentació, metodologia, redacció dels resultats i defensa.
 
El treball final conclou amb una defensa síncrona, en la qual l'estudiant ha de fer una exposició del treball, que es porta a terme de manera virtual davant una comissió d'avaluació.
 
La qualificació del treball final consta de tres parts: el seguiment i l'elaboració del treball,  la memòria, projecte o estudi final realitzat i la defensa del treball. La defensa s'ha de fer de manera virtual i síncrona.
 

Formació amb una metodologia 100 % online i flexible

  • Flexibilitat sense horaris ni classes.
  • Formació en línia adaptada al teu ritme.
  • Aprenentatge basat en la resolució de casos reals.
Com és la metodologia de la UOC?

La metodologia de la UOC és 100 % online, sense horaris fixos, i basada en un model d'aprenentatge asíncron amb acompanyament docent continu.

Característiques principals de la metodologia de la UOC:

  • Formació 100 % en línia.
  • Sense classes presencials ni horaris.
  • Aprenentatge asíncron (al teu ritme).
  • Acompanyament personalitzat.
  • Activitats pràctiques i aplicades.

Aquesta metodologia de prestigi de la UOC et permet estudiar al teu ritme i sense horaris, s'adapta completament al teu dia a dia. A més a més, pots accedir als continguts i a les activitats des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. 

Estudiaràs a distància i podràs cursar aquest programa mentre estudies des de casa o a l'estranger, la qual cosa facilita compaginar els estudis amb la vida personal i professional sense classes presencials ni tampoc classes en vídeo.

El valor de la metodologia de la UOC radica en la solidesa d'un model educatiu basat en un aprenentatge actiu i en la col·laboració amb altres estudiants. Estudiant a la UOC potenciaràs el desenvolupament de competències com la gestió del temps, la planificació i les competències digitals gràcies a uns recursos digitals i activitats pràctiques. 

A diferència del model tradicional basat en classes magistrals, l'aprenentatge a la UOC es basa en recursos digitals, activitats pràctiques i l'acompanyament constant del professorat i de l'equip de tutoria.

El Campus Virtual: l'espai on organitzaràs el teu aprenentatge

  • Accedeix a les teves aules virtuals de Canvas.
  • Contacta amb professorat expert.
  • Gestiona els teus tràmits administratius.
Què és el Campus Virtual de la UOC?

El Campus Virtual és la plataforma digital on es porta a terme tota l'activitat acadèmica del grau. 

Què pots fer al Campus Virtual?

  • Accedir a les aules virtuals.
  • Consultar materials i recursos actualitzats.
  • Fer activitats d'avaluació contínua.
  • Participar en fòrums de debat.
  • Contactar amb professorat i equip de tutoria.
  • Gestionar la matrícula i fer tràmits acadèmics.

El Campus Virtual és l'espai on comparteixes l'aprenentatge amb el professorat i la resta d'estudiants. És un entorn únic des d'on et pots organitzar els estudis, lliurar activitats, conversar amb companys i companyes, i resoldre dubtes amb comoditat.

Dintre del campus podràs planificar les assignatures amb total flexibilitat. El sistema integra calendaris detallats que faciliten l'organització de l'estudi d’aquest programa segons el teu ritme. Dins d'aquest espai obert les 24 hores, enviaràs els exercicis i consultaràs els recursos educatius.

El Campus Virtual també afavoreix la relació amb els estudiants, acosta el contacte amb el professorat expert i centralitza diverses gestions universitàries importants, com ara la matrícula, la consulta de beques, les formes de pagament o el reconeixement de crèdits.

L'avaluació contínua que t'apropa a la realitat professional

  • Aprenentatge pràctic mitjançant projectes i casos.
  • Orientació directa al món laboral real.
  • Retorn constant per part del professorat.
Com funciona l'avaluació a la UOC?

L'avaluació contínua actua com el sistema principal d'avaluació de la UOC i consisteix a dur a terme activitats pràctiques programades al llarg de cada assignatura. Aquest model pedagògic es basa en activitats pràctiques al llarg de l'assignatura, fet que et permet aprendre de manera progressiva durant el semestre. També et permet aprendre progressivament resolent situacions reals per afrontar el món professional.

Característiques de l'avaluació:

  • Avaluació contínua mitjançant activitats pràctiques.
  • Resolució de problemes del món professional.
  • Aplicació directa de coneixements teòrics.
  • Desenvolupament de competències professionals clau.
  • Aplicació pràctica de coneixements teòrics.

El programa no avalua mitjançant la simple memorització de la part teòrica, sinó a través de l'avaluació contínua orientada al learning by doing. Les activitats d'aprenentatge de la UOC estan dissenyades per afrontar situacions del món professional. Mitjançant casos reals o simulats, aplicaràs directament els coneixements teòrics i adquiriràs habilitats com el pensament crític, la capacitat d'anàlisi i la resolució de problemes complexos.

En algunes assignatures d'aquest grau, l'avaluació es completa amb una prova final en línia, síncrona o asíncrona, que permet validar els coneixements i les competències adquirits. El sistema d'avaluació de la UOC garanteix rigor acadèmic i integritat, amb mecanismes de verificació i un disseny inclusiu adaptat a diversos perfils. 

IA per transformar el teu futur

Incorporem la IA generativa al teu màster universitari

UOC, oberta al futur. Referent en IA

Fa 30 anys la UOC va ser pionera en la formació en tecnologia digital per a tota una generació que va transformar el seu entorn laboral gràcies a aquests aprenentatges. Ara seguim sent pioners amb la integració de la intel·ligència artificial generativa de manera estructural en el nostre model educatiu. No només ensenyem els nostres estudiants a fer-la servir, sinó a fer-ho amb criteri, responsabilitat i mirada professional, capacitant-los per operar en entorns professionals canviants.

La UOC va ser la primera universitat en línia al món i avui impulsa el projecte europeu OpenEU per construir la nova universitat digital europea. Aquest esperit innovador i la seva dilatada experiència és el que ha permès que la UOC sigui també la primera universitat a integrar amb rigor i qualitat la intel·ligència artificial generativa de manera transversal en el seu model docent.

Apostem pel rigor acadèmic i el pensament crític i ètic del nostre estudiantat. A cada activitat formativa donem orientacions clares sobre com utilitzar la IA generativa, garantint que, de forma transparent, l'estudiant assoleixi un criteri i un domini professional a l'hora de fer-la servir.

Aquest programa incorpora coneixements especialitzats sobre la IA generativa en el seu àmbit i, a més, inclou una llicència de Gemini. La IA generativa és una competència estructural i protagonista al programa, de manera que l'estudiantat assoleix un domini professional que incrementa el seu potencial al mercat laboral.

El nou estudiantat de primer semestre de grau, màster universitari, cicle formatiu de grau superior i màster de formació professional pot cursar, a més, un curs d'IA generativa especialitzat en el seu àmbit professional per descobrir com aquesta tecnologia està transformant el seu sector i com utilitzar-la professionalment.

Curs "Claus de la IA generativa" en salut
  • 25

    hores

  • 100%

    online

  • Accés voluntari i gratuït el primer semestre.

  • Fonaments, ecosistema i activitats d’IA generativa.

  • Comprèn com transforma el sector de la sanitat: oportunitats, reptes i límits.

  • Inclou accés al curs de millora de productivitat  “Google Workspace amb Gemini”.

  • Obtén un doble reconeixement: certificat del curs UOC “Claus de la IA generativa" en salut i set insígnies del curs de Google.

 

Màster universitari en Treball Social Sanitari

Reconeixement de crèdits

Reconeixement de crèdits

La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Reconeixement de crèdits


La UOC permet convalidar o adaptar els estudis que s'han cursat anteriorment i reconèixer assignatures o pràctiques d'acord amb l'experiència professional. El reconeixement de crèdits permet reduir el temps d'estudi.

Per a qualsevol dubte, ompliu el formulari Vols més informació? i contactarem amb vosaltres.

Avantatges de sol·licitar un reconeixement de crèdits

Les assignatures reconegudes per mitjà de l'avaluació d'estudis previs (AEP) o del reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), no les heu de cursar en el vostre programa d'estudis. Els crèdits reconeguts, un cop s'han incorporat a la matrícula, es descompten del total de crèdits que cal cursar per a obtenir el títol.

En el cas dels graus, la UOC reconeix crèdits de formació bàsica de la mateixa branca de coneixement, mentre els estudis aprovats siguin d'ensenyaments universitaris oficials (excepte en el cas del màster universitari) i pertanyin a la mateixa branca de coneixement que el grau de destinació.

Com es pot sol·licitar el reconeixement de crèdits

El tràmit es pot fer cada semestre i el resultat es comunica abans que comenci la docència. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer des del Campus Virtual. L'estudiantat de nova incorporació han d'haver demanat prèviament la sol·licitud d'accés.

Una vegada teniu accés al Campus Virtual, podeu consultar les taules d'equivalències amb moltes titulacions d'altres universitats, que mostren una simulació dels crèdits que podeu convalidar. Si no hi trobeu la taula d'equivalències pròpia dels vostres estudis realitzats, una comissió analitzarà la vostra sol·licitud de manera personalitzada.

L'avaluació d'estudis previs i el reconeixement de l'experiència professional es poden demanar durant tota la vida acadèmica a la UOC, i sempre els podeu actualitzar si aporteu més estudis o una experiència professional nova.

El resultat del reconeixement de crèdits el rebreu a la bústia personal i, en cas que no hi estigueu d'acord, disposareu d'un període de temps per a fer-hi al·legacions.

Els/les estudiants del postgrau de Treball Social Sanitari de la UOC podran obtenir el reconeixement de crèdits acadèmics del Pla d'estudis del màster universitari de Treball Social Sanitari, en funció de les assignatures o grup d'assignatures superades fins al moment per l'estudiant, d'acord amb la taula d'equivalències que es detalla a continuació. 

Descripció assignatures
màster universitari

Crèdits

 

Descripció assignatures
postgrau propi		Crèdits
 
Context històric, antropològic, filosòfic
en el treball social sanitari		5Context històric
 		4
Estructura i funcionament del sistema sanitari5Gestió, dret sanitari i ètica5
La intervenció en personas malaltes segons els estadis de desenvolupament vital5Marc teòric del treball
social sanitari		3
La intervenció del treball social sanitari segons àmbits sanitaris6Marc de la intervenció en treball
social sanitari		10
  R+D+I en el treball social sanitari2
 

Avaluació d'estudis previs

L'avaluació d'estudis previs (AEP) és el tràmit que han de sol·licitar l'estudiantat que vulgui convalidar els estudis que han cursat en aquesta universitat o en qualsevol altra.

L'AEP no és un tràmit obligatori. Per a la sol·licitud de l'AEP només es considera vàlid l'últim expedient adaptat.

El resultat de l'avaluació d'estudis previs té validesa sempre que tingueu expedient obert a la UOC. Si sou estudiants de nova incorporació, tindrà validesa si us matriculeu el semestre immediatament posterior a la demanda del tràmit. En cas contrari, la vostra AEP caducarà i haureu de fer el tràmit de nou.

L'avaluació d'estudis previs, la fa una comissió presidida pel vicerector de Professorat i Ordenació Acadèmica i integrada pels directors dels programes de la UOC. Hi actua de secretari el responsable del tràmit de la Secretaria. Les funcions d'aquesta comissió són l'avaluació i la proposta de convalidacions, adaptacions i reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Reconeixement acadèmic de l'experiència professional

La UOC ofereix la possibilitat de reconèixer algunes assignatures o pràctiques en funció de l'experiència professional demostrada. Per aconseguir-ho cal sol·licitar el Reconeixement acadèmic de l'experiència professional (RAEP), un tràmit en què cal acreditar documentalment aquest bagatge professional.

D'aquesta manera es poden convalidar fins al 15% dels crèdits de la titulació. 

 

Consulta les convalidacions RAEP

Reconeixement de crèdits

Els/les estudiants del postgrau de Treball Social Sanitari de la UOC podran obtenir el reconeixement de crèdits acadèmics del Pla d'estudis del màster universitari de Treball Social Sanitari, en funció de les assignatures o grup d'assignatures superades fins al moment per l'estudiant, d'acord amb la taula d'equivalències que es detalla a ontinuació. 

 

Descripció assignatures
màster universitari

Crèdits
 		Descripció assignatures
postgrau propi		Crèdits
 
Context històric, antropològic, filosòfic
en el treball social sanitari		5Context històric
 		4
Estructura i funcionament del sistema sanitari5Gestió, dret sanitari i ètica5
La intervenció en personas malaltes segons els estadis de desenvolupament vital5Marc teòric del treball
social sanitari		3
La intervenció del treball social sanitari segons àmbits sanitaris6Marc de la intervenció en treball
social sanitari		10
  R+D+I en el treball social sanitari2
 

 
Màster universitari en Treball Social Sanitari

Professorat

Direcció de programa

  • Jose Daniel Rueda Estrada
    Llicenciat en Ciència Social i Sociologia per la Universitat de Deusto (Bilbao). Diplomat en Treball Social (Universitat de León). Doctor de la Universitat de Valladolid. Professor titular a la Universitat de Valladolid, ensenyant diverses matèries de treball social i sociologia Va ser secretari i director de la UE de Treball Social a la Universitat de Valladolid i ha dirigit diversos cursos de postgrau i projectes de recerca nacionals i europeus: Projecte Europeu de Pobresa III i Projecte Europeu d'Innovació en Serveis Socials -Pro Activi Casi-based Targeted model for social inclusion.

Assessorament de l'equip de tutoria

L'equip de tutoria t'orienta des del primer dia i et dona suport per planificar el teu itinerari acadèmic i la matrícula, adaptant-se sempre als teus objectius personals i professionals.

 

Seguiment constant del professorat

Professorat expert t'ofereix un suport acadèmic continuat i personalitzat que et guia al llarg de tot el procés formatiu. Obtindràs un seguiment personalitzat i un retorn constant per garantir el teu aprenentatge progressiu.

 

Serveis de carrera

Un cop t'hagis titulat, et connectem amb el mercat laboral. El nostre Career Center t'ofereix serveis de carrera per orientar-te en la teva carrera professional i un espai en què trobar oportunitats laborals.

 

Màster universitari en Treball Social Sanitari

Sortides professionals

Sortides professionals

Les sortides professionals principals dels Treballadors socials sanitaris es centren en els camps d'intervenció següents:

  • Centres de salut o serveis d'atenció primària de salut.
  • Serveis d'atenció sociosanitària domiciliària a malalts/es amb patologies cròniques i terminals.
  • Hospitals generals, hospitals maternals i hospitals infantils.
  • Centres sociosanitaris: atenció sociosanitària a pacients crònics i terminals, unitats de cures pal·liatives.
  • Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i d'adults; hospitals de dia; centres de dia; pisos protegits; inserció sociolaboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis d'atenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.

Sortides professionals


Les sortides professionals principals dels Treballadors socials sanitaris es centren en els camps d'intervenció següents:

  • Centres de salut o serveis d'atenció primària de salut.
  • Serveis d'atenció sociosanitària domiciliària a malalts/es amb patologies cròniques i terminals.
  • Hospitals generals, hospitals maternals i hospitals infantils.
  • Centres sociosanitaris: atenció sociosanitària a pacients crònics i terminals, unitats de cures pal·liatives.
  • Serveis de salut mental: serveis de prevenció, diagnòstic i tractament infantil i d'adults; hospitals de dia; centres de dia; pisos protegits; inserció sociolaboral; unitats de tractament de pacients en fase aguda; centres residencials per a pacients crònics; associacionisme de persones afectades, de familiars i altres grups; serveis d'atenció a persones amb demències i trastorns neurològics degeneratius.
  • Serveis d'atenció a les drogodependències: serveis d'atenció (informació, prevenció, diagnòstic i tractament) a les drogodependències, comunitats terapèutiques, centres de rehabilitació i de reinserció social i laboral.

A banda dels centres de salut i serveis sanitaris públics o privats, en el tercer sector hi ha un ampli ventall d'associacions i organitzacions sense ànim de lucre que treballen amb les persones que pateixen malalties diverses i les seves famílies: cuidadors de malalts amb Alzheimer i altres demències, malalts de càncer, afectats per processos de trasplantament, sida, etc.

+ 90%
dels graduats i les graduades en Treball Social Sanitari treballen, segons l'AQU.

Objectius

  • Obtenir coneixements avançats de les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari.
  • Adquirir coneixements sobre el sistema nacional de salut: estructura, funcionament, cultura i exigències de la institució sanitària.
  • Obtenir coneixements dels mètodes, les tècniques i les eines de treball per a la intervenció en el treball social sanitari.
  • Desenvolupar la capacitat de fer un diagnòstic dels problemes psicosocials de les persones i les seves famílies associats a una malaltia.
  • Desenvolupar el pensament crític per a analitzar les realitats socials de les persones malaltes, les famílies i les comunitats on viuen.
  • Adquirir la capacitat per a garantir la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implantar i avaluar plans d'intervenció sociosanitària adequats.

Objectius


  • Obtenir coneixements avançats de les teories i doctrines pròpies del treball social sanitari.
  • Adquirir coneixements sobre el sistema nacional de salut: estructura, funcionament, cultura i exigències de la institució sanitària.
  • Obtenir coneixements dels mètodes, les tècniques i les eines de treball per a la intervenció en el treball social sanitari.
  • Desenvolupar la capacitat de fer un diagnòstic dels problemes psicosocials de les persones i les seves famílies associats a una malaltia.
  • Desenvolupar el pensament crític per a analitzar les realitats socials de les persones malaltes, les famílies i les comunitats on viuen.
  • Adquirir la capacitat per a garantir la gestió administrativa, burocràtica i logística de les seves activitats.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de planificar, implantar i avaluar plans d'intervenció sociosanitària adequats.
  • Adquirir i desenvolupar la capacitat d'investigar sobre els serveis i prestacions perquè la cobertura resulti més adequada, eficaç i eficient.
  • Adquirir la capacitat d'identificar i analitzar les diferències i necessitats de cada individu.
  • Dotar l'estudiant d'una deontologia i ètica professional correcta, compromesa amb els drets humans fonamentals i els principis d'igualtat i no-discriminació.
  • Adquirir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l'àrea sociosanitària.
  • Adquirir la capacitat d'aportar i aplicar noves idees en un context de recerca.
  • Consolidar i augmentar la capacitat de comunicar, transmetre i difondre els coneixements a un públic especialitzat o no especialitzat, d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • Desenvolupar i consolidar la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.
  • Desenvolupar capacitats de responsabilitat i presa de decisions.
  • Consolidar i augmentar l'habilitat per a treballar en xarxa i en un món digital.
  • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permetin continuar la formació de manera autònoma.

Fem possible el teu creixement professional

Et formem en les competències més buscades al mercat i t'oferim els nostres serveis d'orientació professional perquè construeixis la teva carrera laboral.

Perfils

El fet d'obtenir el màster de Treball social sanitari per la UOC facilita a l'estudiantat no tant la inserció laboral, ja que generalment ja estan en actiu, sinó la possibilitat promocionar-se laboralment o canviar d'orientació professional. Per tant, el perfil preferent d'estudiants als quals va adreçat són les persones:

  • Diplomades i/o graduades en Treball Social que es trobin en exercici dins del sistema sanitari i necessitin, d'una banda, formació i, de l'altra, tenir un títol oficial, tal com assenyala la Llei d'ordenació de professions sanitàries 44/2003, i poder obtenir el reconeixement de professionals sanitaris.
  • Diplomades i/o graduades en Treball Social en exercici en qualsevol altre sistema de l'estat del benestar i que necessitin especialitzar-se en el camp sanitari.
  • Graduades en Treball Social que es vulguin especialitzar dins d'aquest àmbit.
  • Postgraduades per la UOC en Treball social sanitari.

Competències

 

Competències transversals

  • Capacitat per a l'organització i la planificació.
  • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos amb seguretat, fluïdesa i autonomia.
  • Capacitat per a transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten.
  • Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions.
  • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
  • Capacitat per al treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat d'adaptació a noves situacions i d'actualització mitjançant l'aprenentatge permanent.
  • Capacitat de compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
  • Capacitat per a transformar els coneixements adquirits en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i de les seves famílies.

Competències


 

Competències transversals

  • Capacitat per a l'organització i la planificació.
  • Capacitat per a expressar per escrit el coneixement i el pensament en textos llargs i complexos amb seguretat, fluïdesa i autonomia.
  • Capacitat per a transmetre a un públic especialitzat o no especialitzat els resultats procedents de la recerca, així com els fonaments més rellevants que la sustenten.
  • Capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions.
  • Capacitat per a reconèixer i acceptar la diversitat i la multiculturalitat.
  • Capacitat per al treball en xarxa i en equips multidisciplinaris.
  • Capacitat d'adaptació a noves situacions i d'actualització mitjançant l'aprenentatge permanent.
  • Capacitat de compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.
  • Capacitat per a transformar els coneixements adquirits en serveis de qualitat per a mantenir, protegir i promoure la salut de les persones ateses i de les seves famílies.
  • Capacitat per a la reflexió i l'autocrítica en relació amb les noves realitats de les persones malaltes i de les comunitats on viuen.
  • Capacitat per a interpretar textos, documentació, informes i articles escrits en la llengua pròpia i en llengua estrangera.
  • Capacitat per a identificar oportunitats per al desenvolupament de projectes i iniciatives d'innovació en l'entorn professional.

 

Competències específiques

  • Capacitat per a diagnosticar els problemes psicosocials de les persones i de les seves famílies associades a una malaltia o al risc d'una malaltia.
  • Capacitat per a identificar i valorar els problemes comunitaris associats a determinades malalties o al risc de malaltia.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats psicosocials detectades en el procés.
  • Capacitat per a dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'intervenció psicosocials per a orientar els responsables institucionals i polítics en l'optimització dels recursos del sistema social sanitari públic o privat.
  • Capacitat per a fer un diagnòstic social sanitari i garantir la prestació del servei adequat a les necessitats de les persones i de la institució sanitària.
  • Capacitat per a implicar altres sectors de la societat en la creació de xarxes multidimensionals per a la millora de la salut i del benestar social.
  • Capacitat per a dissenyar i gestionar projectes multidisciplinaris i interdisciplinaris d'acord amb els principis i valors del model biopsicosocial.
  • Capacitat per a liderar i promoure programes biopsicosocials de prevenció primària i secundària en l'àmbit individual, grupal i comunitari.
  • Capacitat per a analitzar i sintetitzar la informació generada en els diferents camps d'actuació i formular judicis mitjançant el conjunt de dades processades amb responsabilitat social i ètica.

 

Competències pròpies de la UOC

  • L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • La comunicació en una llengua estrangera (anglès).

Competències que obtens amb el màster universitari de Treball Social Sanitari:

  • Valoració sociosanitària.
  • Disseny de plans d'intervenció.
  • Coordinació sociosanitària.
  • Treball amb famílies i cuidadors.
  • Prevenció i educació per a la salut.
  • Recerca aplicada.

A qui s'adreça

El Màster universitari de Treball Social Sanitari de la UOC s'adreça a treballadors que vulguin exercir en l'àmbit sanitari des d'un doble vessant: el primer, l'acció de prevenció i assistència als malalts i les seves famílies, i el segon, la gestió i planificació dels centres que els atenen.

Per això, per a cursar aquest màster cal haver completat algun dels estudis universitaris espanyols o expedits per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior o  Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea,.que es detallen a continuació:

  • Diplomatura de Treball Social.
  • Grau de Treball Social.

La UOC, la millor universitat online

  • Rànquing CYD
    La universitat online més ben valorada

    La UOC continua sent la universitat en línia més ben valorada de l'Estat espanyol pel Rànquing CYD 2026.

  • Rànquing THE
    La millor universitat online

    La UOC és la universitat en línia de l'Estat més ben posicionada al rànquing THE World University Rankings 2025.

  • Rànquing CWUR
    Entre les millors universitats del món

    La UOC està en el 7 % de les millors universitats del món, segons el World University Rankings 2025 (CWUR).

Màster universitari en Treball Social Sanitari

Requisits d'accés

Requisits acadèmics

Per a cursar el màster universitari de Treball Social Sanitari és obligatori haver cursat alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura de Treball Social

  • Grau de Treball Social

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Els estudiants amb titulacions de Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, podran accedir amb la Diplomatura o Grau de Treball social.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Requisits acadèmics


Per a cursar el màster universitari de Treball Social Sanitari és obligatori haver cursat alguna de les titulacions que es detallen a continuació:

  • Diplomatura de Treball Social

  • Grau de Treball Social

Per accedir a estudis oficials de màster, cal estar en disposició d'un títol universitari oficial.

Els estudiants amb titulacions de Llatinoamèrica o altres països de fora de la Unió Europea, podran accedir amb la Diplomatura o Grau de Treball social.

Consulta la informació i la documentació que has de lliurar, en funció d'on hagis cursat aquests estudis:

Per a més informació, sol·licita l'accés i contacta amb el teu tutor

Criteris d'admissió

Només seran admesos al màster els estudiants amb el perfil d'ingrés establert.

Coneixements previs

És altament recomanable un nivell de competència en llengua anglesa equivalent al B2 del Marc comú europeu de referència per a les llengües que permeti la consulta i comprensió de recursos d'aprenentatge i articles científics en anglès.

Es recomana un nivell de competència d'usuari en l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Màster universitari en Treball Social Sanitari

Matrícula i preu

* Preus vigents en el moment de formalitzar la matrícula. Subjectes a revisió anual.

** Matrícula estimada per a 60 crèdits ECTS, sense aplicar-hi descomptes, recàrrecs ni ajustos addicionals.
60 Crèdits
Preu per crèdit (*)
25,82 €/cr
Preu per crèdit eines i recursos per a l'aprenentatge (*)
18,30 €/cr
Preu per crèdit d'assignatures convalidades (*)
5,16 €/cr
Preu orientatiu a temps complet (1 any)**: 2.900,00 €

El preu orientatiu indicat en la taula està calculat segons un màster universitari de 60 crèdits. El preu final de la matrícula serà el resultant de la seva formalització efectiva.

DuradaPreu orientatiuPagament a terminis
A temps complet (1 any)4.330 €Fins a 9 quotes
A temps parcial (2 anys)4.840 € Fins a 17 quotes
Al teu ritme. Matrícula semestral sense mínim d'assignatures

Més informació: 

Matrícula Flexible

Sense un mínim d'assignatures

Pagament fraccionat

Flexibilitat per estudiar.

El teu màster, per menys de 2.900€

Accedeix a una educació superior de qualitat gràcies als nostres preus, regulats pel Govern.

* Descomptes addicionals i altres detalls a l'apartat Matrícula i preu del web.

  • Facilitats econòmiques

  • Descomptes per a matrícula anticipada

  • Pagament fraccionat en quotes

  • Beques, ajuts i descomptes

  • Condicions especials per a empreses

  • Suport a esportistes de competició

Informa-te'n

Com matricular-se

Aquests són els passos que has de seguir si vols començar uns estudis oficials a la UOC. Si ja has cursat estudis amb nosaltres i els vols continuar, t'has d'adreçar a l'espai Tràmits del Campus Virtual.

Sol·licitud d'accés

La sol·licitud d'accés és un tràmit gratuït i sense compromís que us proporcionarà un nom d'usuari i una contrasenya que us permetran entrar al Campus Virtual de la UOC, des d'on podreu:

  1. Contactar amb tutoria, que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures.
  2. Consultar a l'espai Tràmits del Campus Virtual la informació relativa a convalidacions, el detall dels preus de la matrícula, la sol·licitud de beques...
  3. Formalitzar una proposta de matrícula, que tutoria analitzarà perquè amb el seu suport et puguis matricular en línia.

Requisits d'accés

Abans de sol·licitar l'accés, comproveu que compliu els requisits necessaris per al programa al qual voleu accedir.

Formulari d'accés

Al formulari d'accés heu de registrar les vostres dades personals i el nivell d'estudis assolit.

Documentació d'accés

La documentació que necessites la trobareu detallada quan sol·liciteu l'accés i pugueu consultar a l'espai Tràmits del Campus.

Haureu d'enviar aquesta documentació en el termini dels deu dies següents a la formalització de la matrícula.

Campus Virtual

Un cop sol·licitat l'accés, rebràs un nom d'usuari i una contrasenya que et permetran accedir al Campus Virtual, on trobaràs tota la informació i els recursos que et poden ser necessaris.

Tutoria

Un cop al Campus Virtual, tindreu accés al suport permanent de tutoria que us assessorarà i orientarà en l'elecció d'assignatures, d'acord amb el bagatge acadèmic previ que teniu, els vostres interessos i el temps de què disposeu.

Espai de tràmits

El Campus Virtual disposa d'un espai de tràmits on podreu consultar i gestionar totes les qüestions de caràcter acadèmic, com ara matricular-vos, consultar les formes de pagament i descomptes disponibles, demanar una beca o convalidar els estudis anteriors.

Des del Campus Virtual podràs fer una proposta de matrícula escollint les assignatures que cursaràs durant el semestre, sense mínim i en l’ordre que prefereixis.  Aquesta proposta serà analitzada per tutoria perquè us pugueu acabar matriculant amb el vostre assessorament. És un pas previ abans de formalitzar la matrícula.

Un cop tutoria hagi validat la teva proposta de matrícula, podràs formalitzar-la, per a això hauràs de triar la forma de pagament que prefereixis entre les disponibles. En cas que puguis gaudir d'algun dels descomptes previstos al Decret de preus, hauràs de presentar la documentació corresponent seguint les indicacions del Campus Virtual.

Recordeu que, un cop us hàgiu matriculat, tindreu deu dies per enviar la documentació d'accés.

A partir de la formalització de la matrícula, disposes de catorze dies per exercir el teu dret de desistiment de matrícula.

Quan et pots matricular?

A la UOC et pots matricular en dos moments diferents de l'any. Trieu l'opció que millor s'adapti a les vostres necessitats. Consulta el termini de matriculació i l'inici de curs a la pàgina dels estudis que t'interessin cursar.

Matriculació a partir de l'abril

per començar el curs al setembre o octubre

Matriculació a partir de l'octubre

per començar el curs al febrer o març

122.750 graduats i graduades

89 % d'estudiants que estudien i treballen

79 % tornaria a escollir la UOC

Descomptes

Per tal de fer que la matriculació es distribueixi de manera ordenada i evitar acumulacions els darrers dies abans de l’inici de curs —cosa que dificulta el procés d’incorporació, la gestió documental i l’adient assessorament individualitzat—, les matrícules per a un primer semestre efectuades del 22 d'abril al 16 de juny tindran un descompte en concepte de matrícula anticipada del 20 % sobre els preus de ”Recursos per a l’aprenentatge” i “Serveis de suport a l‘aprenentatge”. En una primera matrícula semestral estàndard, aquest descompte pot representar fins a un 10 % del preu total de la matrícula.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies nombroses de categoria general: bonificació del 50 % dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat beneficiari del títol de família nombrosa reconegut per la resta de països té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies nombroses de categoria especial: descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.
  • Famílies nombroses de categoria general: descompte   del 7,5 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat beneficiari del títol de família monoparental reconegut per l'Estat espanyol té dret als descomptes següents, en funció de la categoria:

  • Famílies monoparentals de categoria especial: exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de lexpedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
  • Famílies monoparentals de categoria general: bonificació del 50% dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.
Consulta més detalls

L'estudiantat amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % reconegut per l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

Els estudiants amb un grau de discapacitat equivalent reconegut per l'organisme competent de qualsevol altre país tenen dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

En cas que la discapacitat sigui reconeguda retroactivament, pots presentar la documentació en el termini màxim de 15 dies naturals des del moment en què es reconegui oficialment.

Igualment, segons el Decret 822/202, de 28 de setembre, l'estudiantat que acrediti una discapacitat igual o superior al 33 % té una reserva d'un 5 % de les places de grau i màster universitari. Si és el vostre cas i us voleu matricular d'un programa amb places limitades que ja s'han esgotat i no tenen un procés d'admissió, podeu consultar la disponibilitat d'aquestes places reservades mitjançant aquest enllaç.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (o els seus fills, filles o cònjuges) amb reconeixement com a víctimes d'actes terroristes per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a l'aprenentatge.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a l'Estat espanyol té dret a l'exempció total dels preus dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de la matrícula) i de la gestió de l'expedient del preu fixat pel Decret de preus de la Generalitat de Catalunya.

L'estudiantat (i els seus fills o filles dependents) amb reconeixement com a víctimes de violència masclista a l'àmbit de la parella per l'organisme competent a qualsevol altre país té dret a un descompte del 15 % sobre els preus dels recursos per a l'aprenentatge i els serveis de suport a laprenentatge.

L'estudiantat de grau, màster universitari o doctorat víctimes de violència masclista fora de l'àmbit de la parella pot gaudir d'una exempció del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (els crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula durant el curs 2023-2024.

Només pots optar a aquesta exempció si resideixes o treballes a Catalunya.

Els estudiants beneficiaris de l'ingrés mínim vital queden exempts del pagament del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent (crèdits de matrícula) i de la taxa de gestió de l'expedient i la matrícula.

L'estudiantat que hagi obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats dutes a terme a qualsevol centre universitari té un descompte del 80 % del preu de crèdit.

L'estudiantat amb matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior que es matriculi per cursar ensenyaments universitaris oficials en centres docents sostinguts amb fons públics té dret a l'exempció total del preu dels serveis acadèmics de caràcter docent durant el primer any acadèmic. El descompte per matrícula d'honor o premi extraordinari al batxillerat només es pot demanar la primera vegada que els estudiants es matriculin d'uns estudis universitaris.

Els estudiants que formen part de la comunitat Alumni tenen dret a un descompte sobre els serveis de suport a l'aprenentatge i els recursos per a l'aprenentatge.

Aquest descompte no és compatible amb els destinats a empreses. Beneficia't del que et sigui més profitós.

  • UOC Alumni: 10 % de descompte

Podeu gaudir d'aquest descompte si heu obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

Si us podeu acollir a aquest descompte, en el moment de fer la matrícula heu d'indicar un codi a l'apartat «Condicions». Podeu trobar els codis de descompte a la web d'Alumni.

Si, a més de poder optar a aquest descompte, us matriculeu durant el període de matrícula anticipada, en primer lloc, s'aplicarà el descompte de matrícula anticipada, i sobre l'import resultant, l'altre descompte.

La UOC ofereix descomptes a les empreses que hi participen i donen suport a la formació dels seus professionals, previ acord amb la UOC.

Professionals amb vincles a tota empresa o institució que mantingui un acord de col·laboració amb la UOC es poden beneficiar d'avantatges i descomptes en el cost de les matrícules dels programes formatius del catàleg de la UOC.

Aquests descomptes no són compatibles amb els destinats a UOC Alumni. Beneficia't del que et sigui més profitós.

+   Consulta les condicions dels descomptes per a empreses

L'estudiantat considerat esportista de competició té dret a un descompte sobre l'import de la matrícula.

+ Consulta la informació del programa

Beques

Aquestes beques estan adreçades a persones que vulguin cursar titulacions oficials. Així, es garanteix la igualtat d'oportunitats per accedir a estudis superiors.

Hi ha una àmplia oferta de beques per als estudiants de la UOC. La finalitat és posar a l'abast de tothom un gran futur professional.

  • Beques del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol : per a estudiants de nacionalitat espanyola que cursin titulacions oficials.

Consulta les beques disponibles

Increments

Els estudiants que no superin una assignatura i es matriculen per segona vegada tenen un increment en el preu del crèdit. Aquest increment és el resultat de multiplicar per 1,2 el preu del crèdit públic.

En cas de matricular-se per tercera vegada en una assignatura, cal multiplicar el preu del crèdit per 2,6. A partir de la quarta matrícula el preu de crèdit es multiplica per 3,6.

Aquest recàrrec no s'aplica a les matrícules del grau de Traducció, interpretació i llengües aplicades (UOC-UVic).

L'estudiantat de nacionalitat de fora de la Unió Europea, països amb règim comunitari o fora d'Andorra, que no tingui concedida la residència a l'Estat espanyol tindrà un increment del 45% al preu final de la matrícula.

Formes de pagament

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (residents a l'Estat espanyol) o domiciliació a targeta (residents fora del territori espanyol) a cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 31 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 350 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

Els clients de Caixabank teniu la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la matrícula (entre tres i set quotes segons la formalització). Durant el procés de matriculació s'enllaçarà amb el servei de Línia Oberta i es contractarà un préstec de cost zero (comissió per obertura 0 %, comissió d'estudi 0 %, comissió d'amortització 0 % i tipus d'interès 0 %).

Aquesta forma de pagament només està disponible en els següents casos:

  • Sou clients de Caixabank i teniu activat el servei de Línia Oberta.
  • Teniu més de divuit anys, nacionalitat espanyola jo d'un altre país membre de la UE i residiu a l'Estat espanyol.
  • L'import de cada quota supera els 30 euros.

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix un programa d'ajuts en format de crèdit per al pagament fraccionat per mensualitats de matrícula universitària.

Podeu consultar les condicions i els terminis per a aquest curs al web de l'AGAUR.

* Opció disponible per a segones matrícules i posteriors. 

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

La UOC posa a la vostra disposició la possibilitat de fraccionar en quotes el pagament de la vostra matrícula. Amb aquesta opció, s'abona una quota inicial de l'import total de la matrícula mitjançant targeta en línia, i la resta es cobra per domiciliació bancària (en cas de tenir compte bancari SEPA) o domiciliació a targeta (en cas de no tenir-ne compte bancari SEPA) en cinc quotes com a màxim en funció de la data de matriculació. Consulta aquí si la teva entitat bancària disposa de compte SEPA.

Aquesta forma de pagament té un import per gestió de 28,20 euros i només és vàlida per a matrícules superiors a 300 euros.

Per als nous estudiants de graus i màsters, la primera quota serà del 10 % de l'import.

Dates aproximades del pagament de les quotes, en funció de la data de matrícula. Consulta la taula de fraccionaments.

Primer Semestre
1r pagament1a setmana de setembre1a setmana d'octubre1a setmana de novembre1a setmana de desembre

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Segon semestre
1r pagament1a setmana de febrer1a setmana de març1a setmana d'abril1a setmana de maig

Amb targeta en el moment de fer la matrícula

2a quota

3a quota

4a quota

5a quota

Les dates de pagament són aproximades. El nombre de quotes és determinat per la data de matriculació: a mesura que avança el període de matrícula, el nombre de quotes disminueix.

Per als residents a Colòmbia interessats en aquesta forma de pagament i que no disposeu d'una targeta de crèdit, us informem que l'entitat Bancolòmbia ofereix la Targeta Virtual e-Prepagament. Per sol·licitar-la, cal que disposeu d'un compte d'estalvis o corrent en aquesta entitat.

Pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual), al qual accedireu directament des del Campus en el moment en què us matriculeu.

L'estudiantat resident fora de l'Estat espanyol pot fer una transferència de l'import total de matrícula en euros. Les dades per fer efectiu el pagament de la matrícula són:

Si feu la docència en català:

  • Banc: Caixabank
  • Adreça: Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona Espanya
  • Swift: CAIX ÉS BB
  • IBAN: ES02-2100-3648-98-2200022920

Si feu la docència en castellà:

  • Bank: BANC SANTANDER CENTRAL HISPÀ
  • Adress: Passeig de Gràcia, 5 08007 BARCELONA - SPAIN
  • Swift: BSCHESMMXXX
  • IBAN: ES98-0049-1806-9726-1188-9588

Un cop fet el pagament, caldrà enviar el comprovant.

La teva empresa pot fer el pagament amb el codi numèric (codi de barres) que apareix al peu del full de matrícula per mitjà dels caixers automàtics, la banca electrònica d’algunes entitats o presencialment a les oficines de CaixaBank, Banco Santander i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Si l’empresa prefereix fer el pagament amb targeta o domiciliació bancària, has de triar aquesta forma de pagament durant la matrícula (i tenir a mà les seves dades per comunicar-les).

Objectius, perfils i competències

Descobreix a qui va dirigit aquest programa i quines noves competències pots adquirir.

Saber-ne més
Preguntes freqüents

Tens dubtes? Donem resposta a les teves preguntes sobre la nostra oferta formativa, el model d’aprenentatge o tràmits, entre altres temes.

Consulta
Formació contínua UOC

Històries inspirades en els nostres estudiants

 

La Marina, la Cristina i l'Isaac ens expliquen com assolir els reptes personals i professionals estudiant amb nosaltres.

Endinsa't a la UOC amb aquestes càpsules breus en què la Marina, la Cristina i l'Isaac arriben a la conclusió que formar-se sempre és una bona idea.

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"Jo pensava que no podria amb tot, però ara estic molt contenta!"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Els anys passen, però sempre et pots reinventar, oi?"

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Si això no és evolució, digue'm què ho és."

Isaac, estudiant de la UOC

Marina, estudiant de la UOC video link
19s
"De no saber què estudiar a descobrir la meva vocació! Fort, eh?"

Marina, estudiant de la UOC

Cristina, estudiant de la UOC video link
17s
"Quan canvies la mirada, veus tot el que et queda per aprendre."

Cristina, estudiant de la UOC

Isaac, estudiant de la UOC video link
19s
"Quan estudies online, és fonamental no sentir-te sol."

Isaac, estudiant de la UOC

Programes relacionats

Vols més informació?

Envia les teves dades i rebràs informació d'aquest programa i relativa a productes, serveis i activitats promocionals de la UOC.

Gènere
En quin idioma desitges rebre la informació?