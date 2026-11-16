Enhorabona per haver acabat el grau en Educació Social! Ara pots aprofundir en l'àmbit socioeducatiu amb el màster universitari en Psicopedagogia o el màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, o bé explorar el màster universitari en Treball Social Sanitari. Aquesta guia pràctica t'ajuda a comparar les opcions de postgrau i a triar el camí que millor encaixa amb els teus interessos i objectius professionals.
Com triar un màster després del grau en Educació Social: especialització o perfil híbrid
En acabar el grau en Educació Social, pots continuar aprofundint en el teu àmbit o ampliar el teu perfil professional amb noves competències. La tria dependrà de les funcions que vulguis assumir i dels entorns en què t'agradaria treballar:
- Especialització directa: Si vols aprofundir en l'acompanyament educatiu, l'orientació o la intervenció davant de les dificultats d'aprenentatge, la psicopedagogia i els estudis sobre aprenentatge i llenguatge són opcions que pots explorar.
- Perfil híbrid: Si t'interessa obrir noves vies professionals, pots combinar la base socioeducativa amb la tecnologia educativa, la docència o els drets humans.
Els màsters més recomanats després d'Educació Social
Aquests són els màsters de la UOC que et recomanem, ordenats per afinitat amb el grau:
Màsters d'especialització directa
|Màster
|Enfocament i valor diferencial
|Psicopedagogia
|Accés directe amb el grau. Orientació, avaluació i intervenció en educació inclusiva.
|Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge
|Intervenció en dificultats d'aprenentatge. Orientat a les oposicions de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge.
|Treball Social Sanitari
|Especialització en l'àmbit social i sanitari.
Màsters per ampliar o reorientar el perfil professional
|Màster
|Enfocament i valor diferencial
|Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
|Habilita per fer classes a l'ESO, el batxillerat i la formació professional. Inclou l'especialitat d'orientació educativa.
|Educació i TIC (E-learning)
|Disseny i gestió de projectes de formació en línia.
|Drets Humans i Globalització
|Protecció de drets humans, ONG i cooperació. Requereix sis crèdits de complement.
|Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d'Intervenció
|Plans d'intervenció psicològica en la infància i l'adolescència. Requereix complements de formació.
Màsters d'especialització directa després del grau en Educació Social: psicopedagogia i aprenentatge
Si creus que acompanyar l'aprenentatge de les persones pot encaixar amb tu, el màster universitari en Psicopedagogia és una bona opció. Aquest màster treballa l'orientació, l'avaluació psicopedagògica i la intervenció en educació inclusiva. Consta de seixanta crèdits i es pot fer en un any. Està dirigit a l'orientació educativa, els serveis socials o les ONG. Tingues en compte que no habilita de manera general per a llocs regulats del sistema educatiu públic.
Per altra banda, si vols donar suport a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge o del llenguatge, el màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge et prepara per a les oposicions de Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge. A més, és una titulació reconeguda per accedir a les borses d'interins d'aquestes especialitats a Catalunya.
Altres màsters que encaixen després del grau en Educació Social: docència, tecnologia i drets humans
Si et crida més l'atenció l'àmbit educatiu, el màster universitari en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes t'habilita per a l'ESO, el batxillerat i la formació professional, i et permet presentar-te a les oposicions. En canvi, si t'interessa la formació en línia, el màster universitari en Educació i TIC (E-learning) et prepara per dissenyar projectes d'e-learning. I si vols treballar en cooperació, el màster universitari en Drets Humans i Globalització t'obre la porta al món de les ONG.
Impacte laboral i oportunitats salarials: val la pena fer un màster després del grau en Educació Social?
Sí, fer un màster et pot ajudar a aprofundir en un àmbit i ampliar les oportunitats professionals. La clau és triar una formació alineada amb les funcions que t'interessen, com ara l'orientació, la intervenció especialitzada o la coordinació de projectes.
Segons l'Enquesta d'inserció laboral 2023 d'AQU Catalunya, el 94 % dels titulats de màster de les universitats catalanes té feina i el 68 % cobra més de 2.000 euros bruts al mes, davant del 62 % dels titulats de grau. Són dades del conjunt de màsters, però mostren que la formació de postgrau connecta amb el món laboral.
L'especialització també et permet reforçar competències com l'avaluació, el criteri professional i l'acompanyament de persones. En un entorn de transformació digital i automatització, continuar la teva formació et pot ajudar a actualitzar coneixements i preparar-te per a noves necessitats professionals.
Requisits per fer un màster després del grau en Educació Social
Pots accedir a un màster des de diferents titulacions; segons el teu grau d'origen, el màster t'obrirà unes portes o unes altres. En els màsters d'especialització directa, com el de Psicopedagogia, l'accés és directe, mentre que en d'altres es poden requerir complements de formació. Et recomanem consultar les sortides professionals segons el grau d'origen i, si busques una plaça regulada, fer la consulta també al Departament d'Educació.
Tingues present que els màsters universitaris oficials donen accés al doctorat i puntuen en oposicions. D'altra banda, els títols propis s'orienten a l'especialització pràctica.
Abans de matricular-te, has de tenir l'expedient tancat i haver superat tots els crèdits del grau, inclòs el TFG.
Com facilita la UOC el salt del grau en Educació Social a un màster
A la UOC et pots continuar formant sense nota de tall ni llistes d'espera. Si tries un màster que requereix complements formatius, els pots cursar de manera simultània, sense perdre un curs acadèmic.
A més, pots començar els estudis a l'octubre o al febrer, amb convocatòries que faciliten la continuïtat després d'acabar el grau. La metodologia 100 % en línia i l'avaluació contínua et permeten compaginar el màster amb la feina i organitzar-te segons les teves necessitats.
Fes un pas més en la teva carrera amb els màsters de la UOC
Tens clar quin és el teu proper objectiu professional després del grau en Educació Social? A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) trobaràs màsters oficials i diplomes d'especialització o d'expert 100 % en línia dissenyats perquè t'especialitzis o reorientis el teu perfil al teu ritme.
- Si vols consultar les opcions destacades d'especialització de la teva branca:
Descobreix el màster universitari en Psicopedagogia → Descobreix el màster universitari en Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge → Descobreix el màster universitari en Treball Social Sanitari →
- Si vols explorar tota l'oferta de màsters i postgraus del teu àmbit de coneixement: Explora tots els màsters de l'àmbit de Psicologia i Ciències de l'Educació →
Preguntes freqüents sobre quin màster fer després del grau en Educació Social?
T'agradaria saber més?
Rep les novetats sobre les teves àrees d'interès i els serveis i activitats de la universitat.