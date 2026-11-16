El CFGS en Administración y Finanzas te ha aportado una formación práctica valiosa en contabilidad, gestión y organización empresarial. Ahora quieres seguir estudiando, pero quizás no sabes qué carrera elegir o te preocupa repetir contenidos. El grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) es la continuidad universitaria más directa, mientras que Derecho o Relaciones Laborales y Ocupación son especializaciones afines. En esta guía descubrirás qué itinerario te permite aprovechar la formación obtenida y abrir nuevas puertas profesionales.

Del CFGS en Administración y Finanzas a la universidad: ¿por qué dar el salto a un grado?

El CFGS te ha proporcionado una base técnica y práctica. Con un grado universitario puedes ampliarla y dar un salto profesional:

Pasar de la operativa a la estrategia. Evolucionar de las tareas administrativas a la toma de decisiones y la gestión de equipos.

Evolucionar de las tareas administrativas a la toma de decisiones y la gestión de equipos. Mejorar las perspectivas salariales. Según el INE, el salario bruto mensual medio de 2024 era de 1.869,5 euros con estudios secundarios de segunda etapa y de 2.982,6 euros con estudios superiores.

Según el INE, el salario bruto mensual medio de 2024 era de 1.869,5 euros con estudios secundarios de segunda etapa y de 2.982,6 euros con estudios superiores. Ampliar las opciones profesionales. El grado permite acceder a oposiciones de los subgrupos A1 y A2 de la función pública, que requieren titulación universitaria.

¿Qué carreras puedes estudiar después del CFGS en Administración y Finanzas?

Grado en ADE: la continuidad natural para liderar la gestión empresarial

El grado en Administración y Dirección de Empresas es la progresión más directa: profundiza en la base contable, fiscal y económica del ciclo y le suma estrategia y finanzas avanzadas. Te prepara para funciones de dirección financiera, auditoría, consultoría o control de gestión. Dura cuatro cursos, que se pueden reducir con los créditos reconocidos.

Derecho, Relaciones Laborales o Turismo: itinerarios afines para especializarte

Derecho te da una perspectiva jurídica y empresarial. Relaciones Laborales profundiza en talento, nóminas y relaciones laborales. Turismo traslada las competencias administrativas y financieras al sector turístico.

Dobles grados con ADE: cuando es buena idea elegir una doble titulación

ADE y Derecho combina la gestión empresarial y el marco legal, con salidas en asesoramiento fiscal y compliance. ADE y Turismo une dirección y análisis económico para trabajar en cadenas hoteleras, agencias y empresas de servicios.

Seguir en el mismo sector o explorar un ámbito nuevo: ¿qué te conviene más?

Para decidir, piensa en las tareas que más te interesan y en el perfil profesional que quieres construir:

Elige ADE si te motiva la dirección estratégica, el análisis financiero y el control de gestión.

si te motiva la dirección estratégica, el análisis financiero y el control de gestión. Elige Derecho o Relaciones Laborales si te llaman la atención la contratación, la fiscalidad, las nóminas o el trato con equipos.

si te llaman la atención la contratación, la fiscalidad, las nóminas o el trato con equipos. Elige Turismo si quieres aplicar la contabilidad y la administración a un entorno internacional y de servicios.

De la FP al grado sin complicaciones: la UOC te lo pone fácil

En la UOC, seguir estudiando después del CFGS es muy fácil:

Acceso directo, sin PAU ni nota de corte. Con el CFGS accedes al grado sin selectividad, sin listas de espera ni notas de corte.

Con el CFGS accedes al grado sin selectividad, sin listas de espera ni notas de corte. Una comunidad con experiencia en FP. El 40 % del estudiantado procede de la formación profesional.

El 40 % del estudiantado procede de la formación profesional. 100 % en línea y sin horarios fijos. Estudias cuando y desde donde quieres, y lo puedes compaginar con el trabajo.

Estudias cuando y desde donde quieres, y lo puedes compaginar con el trabajo. Aprendizaje basado en retos. Resuelve casos prácticos de empresa y da continuidad al enfoque aplicado de la FP.

Reconocimiento de créditos: ¿cuántas asignaturas puedes convalidar de tu CFGS en Administración y Finanzas en la UOC?

Los créditos reconocidos no se tienen que cursar, así que ahorran tiempo y dinero. Según el grado y el plan de estudios de origen, el reconocimiento puede llegar hasta los 60 ECTS en determinados estudios, el equivalente a un curso académico.

Reconocimiento de créditos: ¿cuántas asignaturas puedes convalidar de tu CFGS en Administración y Finanzas en la UOC?

Los créditos reconocidos no se tienen que cursar, así que ahorran tiempo y dinero. Según el grado y el plan de estudios de origen, el reconocimiento puede llegar hasta los 60 ECTS en determinados estudios, el equivalente a un curso académico.

Grado CFGS en Administración y Finanzas (LOE) CFGS en Administración y Finanzas (LOGSE) ADE Hasta 60 ECTS (según el plan de origen) Ahorro de hasta un curso académico entero. Derecho Asignaturas básicas y optativas Reducción de materias mercantiles y transversales. Relaciones Laborales y Ocupación Bloque de gestión organizativa y laboral Convalidación de módulos de empresa y nóminas. Turismo Bloque de gestión contable y empresarial Ahorro directo en materias de administración.

Consulta tu caso en el buscador de convalidaciones de CFGS.

Da el salto desde el CFGS en Administración y Finanzas a un grado universitario con la UOC

¿Quieres dar el siguiente paso en tu carrera empresarial sin empezar de cero? En la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) puedes estudiar sin nota de corte, pedir el reconocimiento de los créditos del CFGS y avanzar con un modelo 100 % en línea que se adapta a tu ritmo de vida.