El CFGS en Administració i Finances t'ha aportat una formació pràctica valuosa en comptabilitat, gestió i organització empresarial. Ara vols continuar estudiant, però potser no saps quina carrera triar o et preocupa repetir continguts. El grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) és la continuïtat universitària més directa, mentre que Dret o Relacions Laborals i Ocupació són especialitzacions afins. En aquesta guia descobriràs quin itinerari et permet aprofitar la formació assolida i obrir noves portes professionals.
Del CFGS en Administració i Finances a la universitat: per què fer el salt a un grau?
El CFGS t'ha proporcionat una base tècnica i pràctica. Amb un grau universitari pots ampliar-la i fer un salt professional:
- Passar de l'operativa a l'estratègia. Evolucionar de les tasques administratives a la presa de decisions i la gestió d'equips.
- Millorar les perspectives salarials. Segons l'INE, el salari brut mensual mitjà del 2024 era de 1.869,5 euros amb estudis secundaris de segona etapa i de 2.982,6 euros amb estudis superiors.
- Ampliar les opcions professionals. El grau permet accedir a oposicions dels subgrups A1 i A2 de la funció pública, que requereixen titulació universitària.
Quines carreres pots estudiar després del CFGS en Administració i Finances?
|Grau
|Enfocament
|Sortides destacades
|Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
|Estratègia, finances i gestió executiva.
|Controller, auditoria, consultoria i direcció financera.
|Dret
|Dret mercantil, tributari i societari.
|Assessoria jurídica d'empreses i compliance.
|Relacions Laborals i Ocupació
|Recursos humans, nòmines i dret del treball.
|Direcció de RH i consultoria de talent.
|Turisme
|Gestió i control financer en turisme.
|Revenue management i direcció financera hotelera.
|ADE i Turisme
|Direcció empresarial aplicada al turisme.
|Direcció en cadenes hoteleres i serveis.
|ADE i Dret
|Negoci i marc legal.
|Fiscalitat, compliance i alta direcció.
Grau en ADE: la continuïtat natural per liderar la gestió empresarial
El grau en Administració i Direcció d'Empreses és la progressió més directa: aprofundeix en la base comptable, fiscal i econòmica del cicle i hi suma estratègia i finances avançades. Et prepara per a funcions de direcció financera, auditoria, consultoria o control de gestió. Dura quatre cursos, que es poden reduir amb els crèdits reconeguts.
Dret, Relacions Laborals o Turisme: itineraris afins per especialitzar-te
Dret et dona una perspectiva jurídica i empresarial. Relacions Laborals aprofundeix en talent, nòmines i relacions laborals. Turisme trasllada les competències administratives i financeres al sector turístic.
Dobles graus amb ADE: quan és bona idea triar una doble titulació
ADE i Dret combina la gestió empresarial i el marc legal, amb sortides en assessorament fiscal i compliance. ADE i Turisme uneix direcció i anàlisi econòmica per treballar en cadenes hoteleres, agències i empreses de serveis.
Continuar en el mateix sector o explorar un àmbit nou: què et convé més?
Per decidir, pensa en les tasques que més t'interessen i en el perfil professional que vols construir:
- Tria ADE si et motiva la direcció estratègica, l'anàlisi financera i el control de gestió.
- Tria Dret o Relacions Laborals si et criden l'atenció la contractació, la fiscalitat, les nòmines o el tracte amb equips.
- Tria Turisme si vols aplicar la comptabilitat i l'administració a un entorn internacional i de serveis.
De l'FP al grau sense complicacions: com la UOC t'ho posa fàcil
A la UOC, continuar estudiant després del CFGS és molt fàcil:
- Accés directe, sense PAU ni nota de tall. Amb el CFGS accedeixes al grau sense selectivitat, sense llistes d'espera ni notes de tall.
- Una comunitat amb experiència en FP. El 40 % de l'estudiantat prové de la formació professional.
- 100 % en línia i sense horaris fixos. Estudies quan i des d'on vols, i ho pots compaginar amb la feina.
- Aprenentatge per reptes. Resol casos pràctics d'empresa i dona continuïtat a l'enfocament aplicat de l'FP.
Reconeixement de crèdits: quantes assignatures pots convalidar del teu CFGS en Administració i Finances a la UOC?
Els crèdits reconeguts no s'han de cursar, així que estalvien temps i diners. Segons el grau i el pla d'estudis d'origen, el reconeixement pot arribar fins a 60 ECTS en determinats estudis, l'equivalent a un curs acadèmic.
|Grau
|CFGS en Administració i Finances (LOE)
|CFGS en Administració i Finances (LOGSE)
|ADE
|Fins a 60 ECTS (segons el pla d'origen)
|Estalvi de fins a un curs acadèmic sencer.
|Dret
|Assignatures bàsiques i optatives
|Reducció de matèries mercantils i transversals.
|Relacions Laborals i Ocupació
|Bloc de gestió organitzativa i laboral
|Convalidació de mòduls d'empresa i nòmines.
|Turisme
|Bloc de gestió comptable i empresarial
|Estalvi directe en matèries d'administració.
Consulta el teu cas al cercador de convalidacions de CFGS.
Fes el salt del CFGS en Administració i Finances a un grau universitari amb la UOC
Vols fer el següent pas en la teva carrera empresarial sense començar de zero? A la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) pots estudiar sense nota de tall, demanar el reconeixement dels crèdits del CFGS i avançar amb un model 100 % en línia que s'adapta al teu ritme de vida.
- Vols aprofundir en la gestió empresarial? Descobreix el grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i les opcions de reconeixement de crèdits.
- T'interessen altres àmbits afins? Consulta els graus de l'àmbit de l'economia i l'empresa de la UOC.
Preguntes freqüents per a persones titulades en el CFGS en Administració i Finances
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