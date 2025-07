Asignatura de Bases teóricas de la ciberdelincuencia

UNIDAD-NIU 1:

¿Qué es el cibercrimen y cómo se compara con la criminalidad tradicional?

Para trabajar esta unidad, el estudiante contará con los siguientes recursos:

UNIDAD-NIU 2:

¿El cibercrimen es vino viejo en una botella nueva?

Para trabajar esta unidad, el estudiante contará con los siguientes recursos:

UNIDAD-NIU 3:

¿Quién es un ciberdelincuente?

Para trabajar esta unidad, el estudiante contará con los siguientes recursos:

Capítulos 4 y 5 ("Individual cybercrime offenders" y "Cybercriminal networks"). En: Leukfeldt, R. (ed.). (2017). Research agenda: the human factor in cybercrime and cybersecurity. The Hague: Eleven.

Capítulo 11 ("Cybercrime and criminological theories"), p. 439-461, 470-489, del llibre Holt, T. J., Bossler, A. M. & Seigfried-Spellar, K. C. (2017). Cybercrime and digital forensics: an introduction. Nueva York: Routledge.

Capítulo 2 ("Researching and theorizing cybercrime"), apartados 2.1 i 2.2, del libro Yar, M. & Steinmetz, K. F. (2019). Cybercrime and society, 3.ª edición. Londres: Sage Publishing.

UNIDAD-NIU 4:

Si sufres un cibercrimen, ¿es culpa tuya?

Para trabajar esta unidad, el estudiante contará con los siguientes recursos:

Capítulo 5 del libro Miró Llinares, F. (2012). El cibercrimen: fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. Madrid: Marcial Pons.

Capítulo 11 ("Cybercrime and criminological theories"), p. 462-470, del libro Holt, T. J., Bossler, A. M. & Seigfried-Spellar, K. C. (2017). Cybercrime and digital forensics: an introduction. Nova York: Routledge.

Capítulo 2 ("Researching and theorizing cybercrime"), apartados 2.3 i 2.4, del libro Yar, M. & Steinmetz, K. F. (2019). Cybercrime and society, 3.ª edición. Londres: Sage Publishing.

Reep-van den Bergh, C. M. & Junger, M. (2018). "Victims of cybercrime in Europe: a review of victim surveys". Crime Science, 7(1), p. 1-15.

"Perfil de la víctima", p. 40-44. En: Ministerio del Interior. (2018). Estudio sobre la cibercriminalidad en España 2017. Disponible en: http://www.interior.gob.es/documents/10180/7146983/Estudio+Cibercriminalidad+2017.pdf/a937823d-8af5-4baa-86fa-7f085f7cac07.

Capítulo 5 ("Blaming the victim"). En: Button, M. & Cross, C. (2017). Cyber frauds, scams and their victims. Oxon: Routledge.

Apartado 2.I, p. 51-111. En: Comisión Europea. (2017). Special Eurobarometer 464a: Europeans' attitudes towards cyber security. Disponible en: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/79734.

Comisión Europea. Special Eurobarometer 480: Europeans' attitudes towards internet security. Disponible en: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/85495.