En esta asignatura se lleva a cabo una aproximación al concepto de ética pública y a los instrumentos a través de los que puede facilitarse la conducta ética de los cargos y los empleados públicos. Los cargos y los empleados públicos no pueden obviar las consecuencias de sus acciones. La ética pública quiere ofrecer estándares de conducta que prescriben lo que los cargos y los empleados públicos deben hacer en lo que se refiere a deberes de servicio público, principios, virtudes y beneficios para la sociedad.

En esta asignatura se analizan los valores básicos que constituyen la ética pública y los instrumentos a través de los que se definen, se promueven y se garantizan. Asimismo, se exponen los instrumentos de los que disponen los cargos y los empleados públicos para hacer frente a los dilemas éticos y los conflictos de intereses en los que se puedan encontrar. También se estudia cómo puede contribuir la transparencia a la integridad de los cargos y los empleados públicos. Finalmente, se muestra como el buen gobierno y la buena administración pueden prevenir la mala administración y la corrupción, y también mejorar la calidad de la gestión pública al servicio de los ciudadanos.