Assignatura online d'Ètica per a la gestió i administració pública
Presentació
L'ètica pública persegueix aplicar els principis fonamentals de la convivència justa a l'àmbit del govern i l'administració pública.
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En aquesta assignatura es duu a terme una aproximació al concepte d'ètica pública i als instruments a través dels quals es pot facilitar la conducta ètica dels càrrecs i els empleats públics. Els càrrecs i els empleats públics no poden obviar les conseqüències de les seves accions. L'ètica pública vol oferir estàndards de conducta que prescriuen el que els càrrecs i els empleats públics han de fer en termes de deures de servei públic, principis, virtuts i beneficis per a la societat.
En aquesta assignatura s'analitzen els valors bàsics que constitueixen l'ètica pública i els instruments a través dels quals es defineixen, es promouen i es garanteixen. Així mateix, s'exposen els instruments de què disposen els càrrecs i els empleats públics per fer front als dilemes ètics i els conflictes d'interessos en què es puguin trobar. També s'estudia com pot contribuir la transparència a la integritat dels càrrecs i els empleats públics. Finalment, es mostra com el bon govern i la bona administració poden prevenir la mala administració i la corrupció, i també millorar la qualitat de la gestió pública al servei dels ciutadans.
En aquesta assignatura es duu a terme una aproximació al concepte d'ètica pública i als instruments a través dels quals es pot facilitar la conducta ètica dels càrrecs i els empleats públics. Els càrrecs i els empleats públics no poden obviar les conseqüències de les seves accions. L'ètica pública vol oferir estàndards de conducta que prescriuen el que els càrrecs i els empleats públics han de fer en termes de deures de servei públic, principis, virtuts i beneficis per a la societat.
En aquesta assignatura s'analitzen els valors bàsics que constitueixen l'ètica pública i els instruments a través dels quals es defineixen, es promouen i es garanteixen. Així mateix, s'exposen els instruments de què disposen els càrrecs i els empleats públics per fer front als dilemes ètics i els conflictes d'interessos en què es puguin trobar. També s'estudia com pot contribuir la transparència a la integritat dels càrrecs i els empleats públics. Finalment, es mostra com el bon govern i la bona administració poden prevenir la mala administració i la corrupció, i també millorar la qualitat de la gestió pública al servei dels ciutadans.
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