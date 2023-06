Asignatura de Pensamiento social clásico

Yo cursé la carrera de Sociología hace ya unos años... y recuerdo que los nombres de Hobbes, Locke, Rousseau, Marx, Simmel... me llegaban a menudo en las clases, pero muy raramente iban acompañados de un texto que fuera original de ellos, que me permitiera conocerlos a partir de sus palabras, siguiendo sus pensamientos. Cuando acabé la carrera, hice una tesis que me obligó a leerlos a todos, con calma y atención. Y me di cuenta de que leerlos directamente es un gran placer y que, en efecto, el tiempo y la distancia hacen que algunas de sus ideas necesiten contextualizarse para entender la novedad de sus pensamientos o la problemática que intentaban resolver... pero no hay nada que pueda compararse con la lectura lenta de los textos originales. Por ello, esta asignatura se basa fundamentalmente en la lectura de los textos originales de los autores seleccionados, haciendo así un camino por la modernidad, desde el siglo xvii a principios del siglo xx. Como veréis, la altísima calidad d...