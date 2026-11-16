Curso online de Microrrelato
Presentación
Curso de Microrrelato (taller de relatos cortos online), impulsado por la UOC y la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.
Aprenderás el arte de condensar emociones, historias y universos en pocas palabras. En esta formación en línea explorarás las herramientas clave de la narrativa breve, la importancia de la precisión del lenguaje y el poder de la sugestión para impactar al lector. Déjate llevar por la creatividad, domina la técnica del giro final y transforma pequeñas ideas en obras de arte literarias de forma dinámica.
Este curso otorga una microcredencial.
por matrícula anticipada
Fracciona en cuotas tu formación permanente.
Domina el arte de decirlo todo con las palabras contadas
En un mundo donde la atención es el bien más preciado, la capacidad de sintetizar, emocionar y generar impacto en pocas líneas se ha convertido en una de las herramientas más potentes, tanto en la creación literaria como en la comunicación profesional.
Este curso de Microrrelato (75 horas) une el prestigio académico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con la experiencia en creación literaria de la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès y te ofrece un itinerario de dos meses y medio diseñado para desatar tu creatividad y perfeccionar tu técnica narrativa.
¿Qué hace único este programa?
Garantía de calidad y prestigio: aprenderás con el rigor de la UOC y la maestría de la institución de referencia en la enseñanza de la escritura en Cataluña, la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.
Evaluación y retorno personalizado: nunca estarás solo.
Garantía de calidad y prestigio: aprenderás con el rigor de la UOC y la maestría de la institución de referencia en la enseñanza de la escritura en Cataluña, la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.
Evaluación y retorno personalizado: nunca estarás solo.
Domina el arte de decirlo todo con las palabras contadas
En un mundo donde la atención es el bien más preciado, la capacidad de sintetizar, emocionar y generar impacto en pocas líneas se ha convertido en una de las herramientas más potentes, tanto en la creación literaria como en la comunicación profesional.
Este curso de Microrrelato (75 horas) une el prestigio académico de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con la experiencia en creación literaria de la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès y te ofrece un itinerario de dos meses y medio diseñado para desatar tu creatividad y perfeccionar tu técnica narrativa.
¿Qué hace único este programa?
Garantía de calidad y prestigio: aprenderás con el rigor de la UOC y la maestría de la institución de referencia en la enseñanza de la escritura en Cataluña, la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès.
Evaluación y retorno personalizado: nunca estarás solo. Recibirás feedback colectivo, trabajarás en parejas y obtendrás retornos individuales directos del profesorado para pulir tu estilo.
Metodología práctica y guiada: trabajarás desde el primer día en la creación de textos reales, superando el bloqueo de la página en blanco mediante un proceso estructurado paso a paso.
Versatilidad profesional y artística: desarrollarás la agilidad mental y la precisión de lenguaje que buscan las editoriales, las agencias de marketing, los medios digitales y los proyectos de entretenimiento.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
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Inicio
10 mar 2027
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20% dto.
Matrícula anticipada
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3
Créditos ECTS
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Idiomas: Español, Catalán
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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