Curs online de Microrelat
Presentació
Curs de Microrelat (taller de relats curts online), impulsat per la UOC i l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
Aprendràs l'art de condensar emocions, històries i universos en poques paraules. En aquesta formació en línia exploraràs les eines clau de la narrativa breu, la importància de la precisió del llenguatge i el poder de la suggestió per impactar el lector. Deixa't portar per la creativitat, domina la tècnica del gir final i transforma petites idees en obres d'art literàries de manera dinàmica.
Aquest curs atorga una microcredencial.
per matrícula anticipada
Fracciona en quotes la teva formació permanent.
Domina l'art de dir-ho tot amb les paraules comptades
En un món en què l'atenció és el bé més preuat, la capacitat de sintetitzar, emocionar i generar impacte en poques línies s'ha convertit en una de les eines més potents, tant en la creació literària com en la comunicació professional.
Aquest curs de Microrelat (75 hores) uneix el prestigi acadèmic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'experiència en creació literària de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i t'ofereix un itinerari de dos mesos i mig dissenyat per desfermar la teva creativitat i perfeccionar la teva tècnica narrativa.
Què fa únic aquest programa?
Garantia de qualitat i prestigi: aprendràs amb el rigor de la UOC i el mestratge de la institució de referència en l'ensenyament de l'escriptura a Catalunya, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
Avaluació i retorn personalitzat:
Garantia de qualitat i prestigi: aprendràs amb el rigor de la UOC i el mestratge de la institució de referència en l'ensenyament de l'escriptura a Catalunya, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
Avaluació i retorn personalitzat:
Domina l'art de dir-ho tot amb les paraules comptades
En un món en què l'atenció és el bé més preuat, la capacitat de sintetitzar, emocionar i generar impacte en poques línies s'ha convertit en una de les eines més potents, tant en la creació literària com en la comunicació professional.
Aquest curs de Microrelat (75 hores) uneix el prestigi acadèmic de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) amb l'experiència en creació literària de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès i t'ofereix un itinerari de dos mesos i mig dissenyat per desfermar la teva creativitat i perfeccionar la teva tècnica narrativa.
Què fa únic aquest programa?
Garantia de qualitat i prestigi: aprendràs amb el rigor de la UOC i el mestratge de la institució de referència en l'ensenyament de l'escriptura a Catalunya, l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès.
Avaluació i retorn personalitzat: no estaràs mai sol. Rebràs feedback col·lectiu, treballaràs en parelles i obtindràs retorns individuals directes del professorat per polir el teu estil.
Metodologia pràctica i guiada: treballaràs des del primer dia en la creació de textos reals, superant el bloqueig de la pàgina en blanc mitjançant un procés estructurat pas a pas.
Versatilitat professional i artística: desenvoluparàs l'agilitat mental i la precisió de llenguatge que busquen les editorials, les agències de màrqueting, els mitjans digitals i els projectes d'entreteniment.
Aquest curs s'orienta a desenvolupar competències professionals específiques.
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Inici
10 març 2027
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20% dte.
Matrícula anticipada
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3
Crèdits ECTS
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Idiomes: Català, Castellà
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Titulació pròpia
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Durada:
Metodologia 100% online
1a. universitat online del món
Acompanyament personalitzat
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