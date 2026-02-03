Curso online de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos
Presentación
El curso de Sostenibilidad para profesionales de eventos ofrece una formación especializada para abordar los retos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza del sector de los eventos. A través de herramientas prácticas y de una metodología flexible, aprenderás a diseñar, valorar y gestionar eventos responsables, inclusivos y de bajo impacto, a la vez que creas valor para las personas, para las comunidades y para el planeta en línea con los ODS.
Formación flexible cofinanciada por la Unión Europea
¿Por qué es buena idea elegir este curso?
Con este curso, adquirirás habilidades prácticas para gestionar la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del evento:
Desarrollado dentro del proyecto Erasmus+ STEP por cinco socios académicos y del sector de cuatro países europeos.
Aprendizaje flexible y gratuito: clases modulares en línea, estudios de casos reales y pruebas, con certificados en cada nivel y 2 créditos ECTS.
Planteamiento exhaustivo: carbono, residuos, movilidad, inclusión, accesibilidad, gobernanza, ISO 20121 y CSRD.
Experiencia docente y en el sector: el curso lo imparte un equipo reconocido a escala internacional formado por académicos y profesionales expertos en el ámbito de estudios sobre eventos de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.
Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.
Desarrollado dentro del proyecto Erasmus+ STEP por cinco socios académicos y del sector de cuatro países europeos.
Aprendizaje flexible y gratuito: clases modulares en línea, estudios de casos reales y pruebas, con certificados en cada nivel y 2 créditos ECTS.
Planteamiento exhaustivo: carbono, residuos, movilidad, inclusión, accesibilidad, gobernanza, ISO 20121 y CSRD.
Experiencia docente y en el sector: el curso lo imparte un equipo reconocido a escala internacional formado por académicos y profesionales expertos en el ámbito de estudios sobre eventos de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.
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Inicio
10 mar 2027
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100%
online
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2
Créditos ECTS
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Idiomas: Inglés
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Titulación propia
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Duración :
Metodología 100% online
1.ª universidad online del mundo
Acompañamiento personalizado
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