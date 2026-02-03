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Matrícula abierta

Curso online de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Presentación

El curso de Sostenibilidad para profesionales de eventos ofrece una formación especializada para abordar los retos ambientales, sociales, económicos y de gobernanza del sector de los eventos. A través de herramientas prácticas y de una metodología flexible, aprenderás a diseñar, valorar y gestionar eventos responsables, inclusivos y de bajo impacto, a la vez que creas valor para las personas, para las comunidades y para el planeta en línea con los ODS.
Curso con un 100 % de descuento

Formación flexible cofinanciada por la Unión Europea

¿Por qué es buena idea elegir este curso?

Con este curso, adquirirás habilidades prácticas para gestionar la sostenibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del evento:

  • Desarrollado dentro del proyecto Erasmus+ STEP por cinco socios académicos y del sector de cuatro países europeos.

  • Aprendizaje flexible y gratuito: clases modulares en línea, estudios de casos reales y pruebas, con certificados en cada nivel y 2 créditos ECTS.

  • Planteamiento exhaustivo: carbono, residuos, movilidad, inclusión, accesibilidad, gobernanza, ISO 20121 y CSRD.

  • Experiencia docente y en el sector: el curso lo imparte un equipo reconocido a escala internacional formado por académicos y profesionales expertos en el ámbito de estudios sobre eventos de los Estudios de Artes y Humanidades de la UOC.

Este curso se orienta a desarrollar competencias profesionales específicas.

 

  • Inicio

    10 mar 2027

  • 100%

    online

  • 2

    Créditos ECTS

  • Idiomas: Inglés

  • Titulación propia

  • Duración :

Matricúlate

Metodología 100% online

1.ª universidad online del mundo

Acompañamiento personalizado

  • La UOC, la mejor universidad online

    Somos la universidad online del Estado mejor posicionada en los principales rankings de calidad universitaria.

    Pioneros en e-learning y ahora también en el uso de la IA en las aulas, apostando por el rigor académico y su uso responsable, crítico y ético.

Juntamente con:

Formamos parte de:

El tutor: guía y acompañamiento individualizado video link

El tutor: guía y acompañamiento individualizado

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas video link

El campus virtual: accede desde cualquier lugar, sin barreras físicas

Curso de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Programa académico

Programa académico

El curso de Sostenibilidad para profesionales de eventos equivale a 2 créditos ECTS (un total de 50 horas de estudio a razón de 25 horas por crédito) y dura 2 meses.

Contenidos

  • Módulo 1. Introducción a la sostenibilidad: terminología, principales marcos de referencia (ODS, límites planetarios, 7R) y certificaciones o etiquetas para eventos.

  • Módulo 2. Sostenibilidad ambiental: gestión de residuos, consumo de energía y agua, materiales de construcción de estands, movilidad verde, eventos digitales e híbridos y logística.

  • Módulo 3. Sostenibilidad social y cultural: diversidad, equidad e inclusión (DEI), accesibilidad, participación comunitaria, conservación del patrimonio y bienestar.

  • Módulo 4. Sostenibilidad económica: presupuestos, retorno de la inversión (ROI), compras responsables (9R), financiación, ayudas y patrocinios verdes.

  • Módulo 5. Gobernanza y plan estratégico: misión y visión de marca, cocreación con partes interesadas, gestión de riesgos y alineación normativa.

Programa académico


El curso de Sostenibilidad para profesionales de eventos equivale a 2 créditos ECTS (un total de 50 horas de estudio a razón de 25 horas por crédito) y dura 2 meses.

Contenidos

  • Módulo 1. Introducción a la sostenibilidad: terminología, principales marcos de referencia (ODS, límites planetarios, 7R) y certificaciones o etiquetas para eventos.

  • Módulo 2. Sostenibilidad ambiental: gestión de residuos, consumo de energía y agua, materiales de construcción de estands, movilidad verde, eventos digitales e híbridos y logística.

  • Módulo 3. Sostenibilidad social y cultural: diversidad, equidad e inclusión (DEI), accesibilidad, participación comunitaria, conservación del patrimonio y bienestar.

  • Módulo 4. Sostenibilidad económica: presupuestos, retorno de la inversión (ROI), compras responsables (9R), financiación, ayudas y patrocinios verdes.

  • Módulo 5. Gobernanza y plan estratégico: misión y visión de marca, cocreación con partes interesadas, gestión de riesgos y alineación normativa.

  • Módulo 6. Monitorización, informes y evaluación: sistemas de gestión (ISO 20121, CSRD), métricas cuantitativas y cualitativas y procesos de certificación.

  • Módulo 7. Legado y valor a largo plazo: evaluación de impacto general, retorno sobre los objetivos (ROO) y estrategias de compensación.

  • Módulo 8. Comunicación: narrativa de impacto, eliminación del blanqueo verde y del ecosilencio y técnicas de encuadre positivo y persuasión (nudging) para los asistentes.

 

Resultados de aprendizaje

En este curso, adquirirás los siguientes conocimientos, habilidades y competencias:

  • Identificar los marcos de referencia de sostenibilidad, las certificaciones ambientales y las áreas clave de impacto (residuos, energía, materiales y movilidad) para analizar el impacto ambiental de las decisiones dentro del sector de los eventos.

  • Evaluar el impacto social, cultural y económico de los eventos teniendo en cuenta la diversidad, la inclusión, la accesibilidad, el bienestar comunitario, la identidad cultural y las implicaciones de las decisiones sobre cuestiones económicas y de sostenibilidad en distintas partes interesadas.

  • Diseñar planes estratégicos y sistemas de monitorización de la sostenibilidad para eventos y establecer indicadores clave, requisitos normativos y procesos de evaluación para tomar decisiones y rendir cuentas a partes interesadas.

  • Desarrollar planes de legado y estrategias de comunicación transparentes para transmitir el valor social, ambiental y económico a largo plazo de los eventos.

 

Este curso corresponde al nivel 7 del marco europeo de cualificaciones (MEC), equivalente a un nivel de posgrado.

Este programa no forma parte de un itinerario académico
Curso de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Profesorado

Dirección del programa

  • Alba Colombo Vilarrasa
    Alba Colombo Vilarrasa
    Catedrática de los Critical Event Studies y directora del grupo de investigación reconocido IdentiCat. Doctora en Ciencias Sociales, centra su investigación en el análisis de festivales y acontecimientos culturales como espacios de representación, participación y reivindicación social y comunitaria, especialmente en contextos de incertidumbre, cambio y tensión. Es especialista en gestión estratégica de la cultura, en la evaluación del impacto social de los acontecimientos y en el estudio de la cultura como herramienta de desarrollo sostenible y cohesión social. Actualmente, colabora con varias instituciones y redes internacionales del sector cultural y académico.
     
Curso de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Salidas profesionales

Objetivos

Este curso se centra en la adquisición de competencias profesionales de carácter práctico y se ha diseñado para dar respuesta a las necesidades actuales de la sociedad y el mercado laboral.

  • Dotar a los profesionales de herramientas prácticas para calcular y reducir la huella ecológica y social de los eventos. 

  • Proporcionar criterios de selección rigurosos para gestionar cadenas de suministro y proveedores sostenibles.

  • Ofrecer formación en materia de cumplimiento de las normativas gubernamentales y de implementación de sistemas de gestión sostenibles, como por ejemplo la norma ISO 20121.

  • Promover la integración de estrategias de diversidad, equidad e inclusión en todas las etapas de planificación de los eventos.
Hacemos posible tu crecimiento profesional

Te formamos en las competencias más buscadas en el mercado y te ofrecemos nuestros servicios de orientación profesional para que construyas tu carrera laboral.

Perfiles

Este curso va dirigido a responsables de proyectos de agencias de eventos, equipos ejecutivos de empresas de organización, responsables de la cadena de valor MICE (catering, logística, estands, movilidad), organizadores de festivales, directivos de sostenibilidad empresarial y graduados en gestión cultural o de eventos.

Competencias

Este curso forma parte del catálogo de microcredenciales de la UOC y certifica el desarrollo de las siguientes competencias profesionales: 

  • Normas ambientales

  • Evaluación del impacto ambiental

  • Supervisión de los sistemas de gestión ambiental

  • Desarrollo de estrategias de comunicación

Estas competencias clave en el mercado laboral se han definido según la clasificación europea ESCO (habilidades, competencias, cualificaciones y ocupaciones) para facilitar la empleabilidad y la movilidad laboral, así como el reconocimiento entre instituciones educativas.

Salidas profesionales

Con este curso se complementan y amplían las habilidades de los siguientes perfiles profesionales:

  • Directores de eventos sostenibles y circulares: diseño y ejecución de eventos alineados con los criterios ESG y los ODS.

  • Jefes de transición ecológica de agencias de eventos: asesoría para clientes y coordinación con proveedores locales y sostenibles.

  • Asesores en sostenibilidad cultural y turismo MICE: auditorías de impacto, certificaciones (ISO 20121) e informes de sostenibilidad.

  • Directivos de responsabilidad social y sostenibilidad: en organizaciones de festivales y en departamentos de eventos de grandes empresas.

La UOC, la mejor universidad online

  • Ranking CYD
    La universidad online mejor valorada

    La UOC sigue siendo la universidad en línea mejor valorada de España por el Ranking CYD 2026.

  • Ranking THE
    La mejor universidad online

    La UOC es la universidad en línea mejor posicionada de España en el ranking THE World University Rankings 2027.

  • Ranking CWUR
    Entre las mejores universidades del mundo

    La UOC está en el 7 % de las mejores universidades del mundo, según el World University Rankings 2026 (CWUR).

Curso de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Requisitos de acceso

Titulación de acceso

El acceso a este curso es abierto y, por tanto, no es necesario tener una titulación previa.
Potencia tu carrera profesional

La formación permanente de la UOC te ofrece programas orientados a la adquisición de los conocimientos exigidos a los perfiles profesionales más valorados.

Conocimientos previos

No se requieren conocimientos previos

Titulación

El estudiantado que complete satisfactoriamente este curso recibirá una microcredencial, una certificación con firma electrónica que acredita las competencias adquiridas durante la formación.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que puedes compartir fácilmente con empleadores, si buscas trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación realizada, con el objetivo de facilitar su validación y su reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Aquí te mostramos un ejemplo.

Además, el estudiantado recibe la microcredencial a través de la plataforma Europass, la iniciativa de la Comisión Europea para fomentar la movilidad relacionada con el trabajo y el aprendizaje.

Titulación


El estudiantado que complete satisfactoriamente este curso recibirá una microcredencial, una certificación con firma electrónica que acredita las competencias adquiridas durante la formación.

¿Qué características tiene una microcredencial?

  • Es una certificación en formato digital y portable que puedes compartir fácilmente con empleadores, si buscas trabajo, o con centros de formación, si quieres pedir el reconocimiento de este curso para seguir formándote.
  • Contiene información detallada y de valor sobre la formación realizada, con el objetivo de facilitar su validación y su reconocimiento por parte de terceros.
  • Puedes enlazarla fácilmente desde tu currículum y compartirla en las redes sociales, como LinkedIn.

Aquí te mostramos un ejemplo.

Además, el estudiantado recibe la microcredencial a través de la plataforma Europass, la iniciativa de la Comisión Europea para fomentar la movilidad relacionada con el trabajo y el aprendizaje.

El objetivo principal es facilitar la movilidad geográfica y mejorar la empleabilidad, tanto en el propio país como en toda Europa. Con esta finalidad, la plataforma Europass simplifica la inclusión de las habilidades, las competencias y las cualificaciones, y ayuda a suprimir las barreras para poder seguir estudiando o trabajando en cualquier país europeo.

Aquí te mostramos un ejemplo.

Esta microcredencial te permite obtener 2 créditos para un programa de grado de la UOC.

Curso de Sostenibilidad para Profesionales de Eventos

Matrícula y precio

Proceso de matrícula

Este es el proceso de matrícula que tienes que seguir si quieres empezar a estudiar en la UOC por primera vez. Si ya has cursado estudios con nosotros y los quieres continuar, debes dirigirte a Trámites del Campus Virtual.

Rellena el formulario de matrícula que encontrarás en todas las páginas del programa. Tras registrar tus datos personales, se te proporcionará un nombre de usuario y elegirás tu clave de acceso al campus. A continuación accederás a la sección de datos económicos, donde elegirás la forma de pago y podrás solicitar una factura, si la necesitas.

Una vez te hayas matriculado, recibirás dos mensajes al buzón de correo que hayas indicado. Un primer mensaje es la confirmación de la formalización de tu matrícula. En un segundo mensaje, te recordaremos el nombre de usuario y la clave que hayas elegido, y que te permitirán acceder al campus virtual.

A partir de la formalización de la matrícula, dispones de catorce días para ejercer tu derecho de desistimiento de matrícula.

¿Cuándo te puedes matricular?

Hay dos momentos al año para la matrícula de los programas de formación permanente, dependiendo del inicio de la docencia del programa en cuestión. Consulta el plazo de matriculación y el inicio de curso en la página de los estudios que quieres cursar.

Matriculación a partir de mayo

para los programas que inician docencia en septiembre u octubre

Matriculación a partir de noviembre

para los programas que inician docencia en febrero o marzo

Curso con un 100 % de descuento Precio
Cofinanciado por la Unión Europea
0 €
  • Facilidades económicas

  • Descuentos para matrícula anticipada

  • Pago fraccionado en cuotas

  • Becas, ayudas y descuentos

  • Condiciones especiales para empresas

  • Apoyo a deportistas de competición

Infórmate

122.750 graduados y graduadas

89 % de estudiantes que estudian y trabajan

79 % volvería a escoger la UOC

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Máster de formación permanente: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

En caso de matricularse un máster con un importe superior a 5.000 euros, la primera cuota se abonará por domiciliación bancaria.

Diploma de especialización: la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia, por domiciliación bancaria.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV,  en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación.

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, mediante domiciliación bancaria. Al elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente al importe de la matrícula se efectuará al mes siguiente.

En el caso de las especializaciones, el pago al contado se realiza mediante TPV.

Consulta las condiciones de financiación existentes:

  • BBVA
  • CaixaBank
  • Préstamo Aplazo (Santander)

Para los nuevos estudiantes de Formación permanente, la primera cuota será del 10% del importe.

Master de formación permanente: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA). La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 20 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de especialización: la forma de pago para poder fraccionar la matrícula es la domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o la domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
La primera cuota se abonará en el momento de formalizar la matrícula y el resto en un máximo de 9 cuotas mensuales a partir del mes de inicio de docencia.

Diploma de experto y curso de posgrado: para importes superiores a 350 euros la primera cuota se abonará con TPV, en el momento de formalizar la matrícula, y el resto en un máximo de 4 cuotas, por domiciliación bancaria (en caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA) o por domiciliación tarjeta (en caso de no disponer de una cuenta bancaria SEPA).
 

Para los residentes en Colombia interesados en esta forma de pago y que no disponéis de un tarjeta de crédito, os informamos de que la entidad Bancolombia ofrece la  Tarjeta Virtual e-Prepago. Para solicitarla, es necesario disponer de una cuenta de ahorros o corriente en esta entidad.  

Consulta aquí si tu entidad bancaria dispone de cuenta SEPA. 

El pago fraccionado tiene un importe de 31 euros por gestión.

El pago de la matrícula se realiza en una única vez, domiciliación tarjeta o transferencia bancaria.
 

Si elegís el pago por domiciliación tarjeta, deberéis indicar los datos de la tarjeta a la que hay que cargar el importe durante el proceso de matrícula. Recordad que las tarjetas aceptadas son VISA , VISA Electron y Mastercard (no se puede hacer el pago con American Express ni Dinners Club).

El cargo correspondiente a la matrícula del curso se hará al mes siguiente. Si se elige pagar los estudios con tarjeta, tened en cuenta que se le aplicarán las condiciones económicas que se hayan pactado con tu entidad bancaria. Es importante que el límite de la tarjeta sea superior al importe de la matrícula para evitar que los recibos se devuelvan.

En caso de disponer de una cuenta bancaria SEPA se puede realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Para elegir este sistema de pago, tendréis que introducir los datos bancarios en el formulario de matrícula. El cargo correspondiente a la matrícula del curso se efectuará al mes siguiente.

Si elegís el pago por transferencia bancaria, el comprobante se deberá enviar escaneado desde el apartado del Campus: Secretaría / Matriculación / Formas de pago. El plazo para realizar el pago es de diez días desde la fecha de formalización y siempre antes del comienzo de la docencia.

Podréis realizar la transferencia con los datos que aparecen en la hoja de matrícula:

 

Banco Santander Central Hispano
Passeig de Gràcia, 5. 08007 Barcelona. Spain
Número c/c: 0049-1806-91-2111869374
Swift Code: BSCH ES MM
IBAN: ES15-0049-1806-9121-1186-9374

Las empresas pueden realizar el pago únicamente mediante transferencia bancaria. No podrán realizar el pago de forma fraccionada.

Durante el proceso de la matrícula se podrá elegir la forma de pago para empresa en el desplegable correspondiente.

Importante: si la empresa paga un tanto por ciento y el estudiante el otro tanto por ciento, la parte de la empresa se deberá pagar por transferencia bancaria y la parte del estudiante con la forma de pago disponible que prefiera.

Descuentos

La UOC ofrece una serie de descuentos. Si puedes acogerte a uno de ellos, será necesario que en el momento de hacer la matrícula lo escojas en el desplegable del apartado Descuentos. En caso de poder acogerte a más de uno, deberás elegir el más beneficioso.

En caso de que se te aplique uno de estos descuentos en el momento de hacer la matrícula, deberás acreditar la condición de beneficiario presentando la documentación correspondiente en el plazo de 10 días naturales.

Los estudiantes beneficiarios del título de familia numerosa reconocido por el Estado español, o por el organismo competente en el resto de países, tienen derecho a los siguientes descuentos, en función de la categoría:

Familias numerosas de categoría especial: descuento del 15 %.
Familias numerosas de categoría general: descuento del 7,5 %.

Los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % reconocido por el Estado español, o el grado equivalente por cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (o sus hijos o cónyuges) que hayan sido reconocidos como víctimas de actos terroristas por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Los estudiantes (y sus hijos o hijas dependientes) que hayan sido reconocidos como víctimas de violencia de género por el organismo competente en el Estado español, o de cualquier otro país, tienen derecho a un descuento del 15 %.

Puedes obtener este descuento si has hecho en la UOC asignaturas libres, cursos de idiomas, seminarios, cursos de formación a medida (UOC Corporate) o un diploma de experto. Si estás estudiando un grado o máster universitario pero aún no te has titulado, también se te aplicará el descuento de comunidad.

Puedes obtener este descuento si has obtenido un título oficial (de grado, licenciatura, diplomatura, ingeniería o máster universitario) o un máster de formación permanente o diploma de especialización en la UOC.

Si tu empresa u organización tiene un acuerdo con la UOC, podrás beneficiarte de descuentos y ventajas en tu matrícula.

Consulta las condiciones de los descuentos para empresas

Los estudiantes considerados deportistas de competición tienen derecho a un descuento sobre el importe de la matrícula.

Consulta la información del programa

Si puedes aplicarte uno de estos descuentos y, además, te matriculas durante el periodo de matriculación anticipada, en primer lugar se aplicará el descuento de matriculación anticipada y sobre el importe resultante se aplicará el otro descuento.

Objetivos, perfiles y competencias

Descubre a quién va dirigido este programa y qué nuevas competencias puedes adquirir.

Saber más
Itinerario académico

Algunos programas forman parte de un itinerario académico. Conoce la trayectoria formativa con la que alcanzar tus objetivos.

Consultar itinerario
Formación continua UOC

Historias inspiradas en nuestros estudiantes

 

Marina, Cristina e Isaac nos cuentan cómo lograr los retos personales y profesionales estudiando con nosotros.

Sumérgete en la UOC con estas breves cápsulas en las que Marina, Cristina e Isaac llegan a la conclusión de que formarse siempre es una buena idea.

 

Marina, estudiante de la UOC video link
18s
"Yo pensaba que no podría con todo, ¡pero ahora estoy muy contenta!"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Los años pasan, pero siempre puedes reinventarte, ¿no?"

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Si esto no es evolución, dime qué lo es."

Isaac, estudiante de la UOC

Marina, estudiante de la UOC video link
19s
"¡De no saber qué estudiar a descubrir mi vocación! Fuerte, ¿eh?"

Marina, estudiante de la UOC

Cristina, estudiante de la UOC video link
17s
"Cuando cambias la mirada, ves todo lo que te queda por aprender."

Cristina, estudiante de la UOC

Isaac, estudiante de la UOC video link
18s
"Cuando estudias online, es fundamental no sentirte solo."

Isaac, estudiante de la UOC

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